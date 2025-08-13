Byznys díky čištění ulic. Podnikatelka hlídá lidem auta, aby nedostali pokutu
Služba přeparkování auta na dobu, kdy projíždí metací vůz – a prochází strážníci s pokutovým bločkem – si rychle našla zájemce.
Štve vás čištění ulic dvakrát do roka, kvůli kterému musíte na celý den přeparkovat svůj vůz, anebo riskovat pokutu? V New Yorku probíhá úklid ulic podobně – jen to není dvakrát do roka, nýbrž dvakrát do týdne. Říkají tomu „alternate street parking“, tedy „střídavé pouliční parkování“, a jde o to, že ve dva určené dny v týdnu je na jedné straně ulice zakázáno parkování po určitou dobu, většinou půldruhé hodiny. V jiné dva dny v týdnu ve stejné hodiny je parkování zakázáno zase na druhé straně ulice.
Problém je, že dvakrát týdně přeparkovat auto na Manhattanu, centrálním ostrově New York City, jen tak je naprosté sci-fi. Najít parkovací místo na ulici je extrémně náročné a parkovací domy či podzemní garáže jsou odpovídajícím způsobem drahé – a i tak často plné. Řidičům to působí nesmírnou frustraci – tím spíš, že když už nějaké místo na ulici najdou, často tam stojí člověk a hlídá ho např. pro svého partnera.
Před metacím vozem samozřejmě pochodují strážníci a každé auto, které nezmizelo, obdaří pokutou 65 dolarů (1.370 Kč) nebo odtah. Lidé, kteří nemají vlastní garáž, tak často ve svých autech tu hodinu a půl sedí a na strážníky, resp. metací vůz čekají, aby uhnuli, nechali ho zamést a pak vůz na původní místo vrátili. Jenže když chodíte do práce jako každý normální člověk, je to samozřejmě problém.
Právě na tomhle si založila byznys Sydney Charletová, která se do New Yorku přistěhovala ze Seattlu. Neměla práci, a tak zkusila na TikToku nabídnout tuto službu lidem. Za méně peněz, než by stála pokuta, prostě v pravý čas přeparkuje jejich auto. „Hodně lidí ve městě prostě akceptují pokutu a nepřeparkovávají, protože na to nemají čas. Tak jsem si řekla, proč jim nenabídnout hlídání auta za méně, než dělá pokuta?“ přibližuje, jak na nápad přišla.
@sydneycharlet This is how @The Car Sitter ♬ original sound - sydneycharlet
Úspěch se dostavil velmi rychle. „Jsem zavalena klienty,“ cituje Charletovou web novin New York Post, který zprávu přináší. Se zákazníkem si dohodne předání klíčů, pak v určenou hodinu přijde k autu, vytvoří video pro dokumentaci případného poškození – a usedne za volant. Tam čeká, než přijede metací vůz, a tehdy mu uhne. Následně se vydává za autem dalšího klienta. „Hlídám to auto jako malé dítě,“ komentovala svou práci.
Neprozradila, kolik peněz si takto měsíčně vydělá, ale říká, že tím pokryje polovinu nájemného za byt na Manhattanu. Nájemné je zde extrémně vysoké, průměr je 4 tisíce dolarů (84 tisíc korun) měsíčně, ale samozřejmě se v závislosti na čtvrti či velikosti bytu různí. Kromě hlídání aut se Charletová věnuje také tvorbě módního a lifestylového pro sociální sítě.
