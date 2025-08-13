Toyota vyvíjí univerzální motor pro všechna možná paliva. Sází na něj hodně
Japonská automobilka vidí budoucnost v diverzifikaci pohonů a využívání stávajících i nových technologií. Závodní program Gazoo Racing zůstane zachován.
Zatímco Evropa se hnala za nucenou elektrifikací, asijské automobilky zvolily zdrženlivější přístup, který se jim nakonec vyplatil. Ukázalo se, že pokud pro bateriové vozy není vytvořeno přirozené prostředí, trh je v tak velké míře, jak si Evropská unie představovala, nepřijme. To řadu evropských výrobců přivedlo do finančních problémů, což nahrává asijským značkám, které si v oblasti elektromobility zachovaly chladnou hlavu.
Evropa dnes začíná chápat to, co asijské automobilky vědí už dávno – prim budou ještě mnoho let hrát elektrifikované spalovací pohony. Toyota, která má více než 25 let zkušeností s hybridní technologií, vyvíjí novou generaci spalovacích motorů, jež mají být univerzálním řešením. Do rozsáhlého projektu jsou zapojeni i partneři jako Subaru a Mazda. Diverzifikace pohonů bude klíčová. Už v roce 2018 vykázaly motory Toyota účinnost 41 %, přičemž u nových atmosférických i přeplňovaných jednotek o objemech 1,5 a 2,0 litru se očekává další růst. Agregáty budou připraveny na spalování fosilních paliv, biopaliv, syntetických paliv i vodíku.
Toyota prosazuje změnu přístupu k základní platformě, podobně jako Stellantis u architektury STLA či Volkswagen u SSP – tedy vzít platformu pro elektromobily a upravit ji pro integraci spalovacího motoru. Velký potenciál vidí i v elektromobilech s malým spalovacím motorem coby prodlužovačem dojezdu. Ten slouží pouze jako generátor elektrické energie a není mechanicky propojen s koly. Stejný princip využívá Nissan u technologie e-Power. Díky tomu může motor pracovat v optimálních otáčkách, což prodlužuje jeho životnost a snižuje spotřebu. Podle Toyoty tento typ pohonu na čínském trhu dostanou například SUV Highlander a minivan Sienna, které ponesou označení EREV.
Důležitou roli budou mít i plug-in hybridy, které umožňují cestovat na dlouhé vzdálenosti obvyklým způsobem, a přitom podporují elektromobilitu na krátkých trasách. Už dnes některé PHEV nabízejí čistě elektrický dojezd kolem 100 km, například Mercedes-Benz třídy E či nová Škoda Superb.
Přestože se budoucí spalovací motory zaměří hlavně na efektivitu a nízkou spotřebu, Toyota počítá i s nasazením v závodních speciálech s výkonem kolem 600 koní. To znamená, že si udrží nejen účast v motorsportu, ale i nabídku řidičsky orientovaných modelů divize Gazoo Racing.
Zdroj: Motor1, Toyota I VIdeo: Toyota