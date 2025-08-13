Konec mýtů! Zažij elektromobil na vlastní kůži
Přes 100 vozů, 25 značek, bohatý doprovodný program a mnoho dalšího. Svět motorů zve 6. září do Prahy všechny, kdo chtějí zjistit, jaké je řídit auto na elektřinu – bez předsudků a z první ruky.
V sobotu 6. září se pražské Letňany promění v ráj milovníků moderní mobility. Na parkovišti u obchodního centra bude od 10:00 do 18:00 připraveno více než 100 vozů k vyzkoušení – od čistě elektrických po různé typy hybridů, a to hned od dvaceti různých značek.
Akci pořádá Svět motorů, který navazuje na úspěšné projekty Jízdy SM a Auta na náplavce. „Na elektromobily má každý svůj názor. Nikomu ho nebereme, ale často právě ti největší odpůrci nikdy v elektrickém autě neseděli,“ připomíná šéfredaktor Petr Slováček. Právě proto dostanou návštěvníci možnost usednout za volant a poznat elektrická a hybridní auta na vlastní kůži.
Inspirací byl jarní Speciál Svět motorů o elektromobilitě, kde redakce vyvracela mýty kolem těchto modelů. „Rozhodli jsme se jít ještě dál a přenést téma z papíru přímo na silnici. Každý, kdo přijde, se může svézt. První ročník měl proběhnout již minulý rok, bohužel aktuální klimatická situace v České republice byla silně prosti,“ doplňuje Slováček.
Na místě nebude chybět doprovodný program – dětský koutek, ukázky zásahů hasičů, stánky s občerstvením i setkání s redaktory, včetně známého testovacího jezdce Martina Vaculíka. Na pódiu se v průběhu dne objeví řada odborníků se zajímavými tématy. Záštitu nad akcí znovu převzal ministr dopravy Martin Kupka, který bude na místě připraven odpovídat na dotazy návštěvníků.
Tradice akcí Světa motorů
Historie veřejných akcí Světa motorů sahá do roku 2017, kdy redakce poprvé pozvala své čtenáře na náplavku v Praze 2. Výstava automobilů doplněná koncerty a občerstvením se stala oblíbenou tradicí, přerušenou až rokem 2020 kvůli pandemii. Tehdy redakce přišla s novým formátem – Jízdami Světa motorů v Praze, Plzni a Brně, kde si návštěvníci mohli osobně vyzkoušet širokou škálu vozů. Na náplavku se akce vrátila v roce 2021, avšak v následujícím roce ji kvůli politickému tlaku z radnice nebylo možné uspořádat.