Vydá se Renault cestou Smartu? Vývoj elektromobilů přenechá zkušenějším
Renaultu se v Evropě poslední dobou s elektromobily daří, bodují ostatně designem i technikou. Mimo náš světadíl ale chce nabídnout trochu jiné vozy a využije na to spolupráci s jinou automobilkou.
Na pronikání Číny do západních automobilek si už začínáme zvykat. Mazda u nás bude prodávat model založený na čínské technice, Tesly nebo Hondy se tam vyrábějí a Dacia Spring tam byla i částečně vyvinuta. Původně evropská automobilka MG je dnes plně čínská a Smart z poloviny. A zajímavé věci se dějí u Renaultu, který svou motorářskou divizi Horse vlastní napůl s čínským Geely, jehož modely na některých trzích také využívá jako základ pro ty své.
Zatím to platilo pro spalovací, ale do budoucna se pravděpodobně počítá i s elektrickými. Tvrdí to alespoň čínská média s odvoláním na insidery v automobilce. Podle nich půjde Renault stejnou cestou jako zmíněný Smart. Tedy design a prodej si zařídí sám, techniku ale dodá Geely, které auto také vyvine.
Na rozdíl od Smartu, který využívá platformu CMA, ale Renault prý sáhne po platformě GEA. Ta je základem pro modely podznačky Geely Galaxy. V té je dnes několik sedanů, hatchbacků, SUV a také MPV, které je však dílem značky LEVC, původně tvůrce londýnských taxíků. Renault má využít jak elektrické pohony, tak i plug-in hybridní.
Nemusíme se však prý bát, že by Renault chtěl čínskou techniku vnucovat nám. Pro Evropu zůstanou menší elektromobily vyvinuté plně v režii Renaultu, zatímco poločínské novinky zamíří do Jihovýchodní Asie, Jižní Ameriky nebo do Jižní Koreje. Právě tamní továrna, dříve patřící pod značku Renault Samsung, už dnes jeden Renault založený na Geely produkuje. Renault Grand Koleos je velké SUV, vzniklé lehkou úpravou vozu Geely Xingyue L.
Spolupráce Renaultu s Geely sahá dále, vozy čínské značky totiž brzy budou vznikat i v továrnách Renaultu. Letos totiž Geely odkoupilo menší podíl v brazilské pobočce Renaultu, což mu má umožnit využití tamní továrny a také distribuční sítě. Jako první takto na tamní trh zamíří lokálně vyrobené SUV Geely Galaxy E5.
Renault už na čínském trhu aktivní není, dříve tam prodával své vozy vyrobené ve společném podniku se státní automobilkou Dongfeng. To skončilo v roce 2020 a značka Renault se z Číny stáhla, automobilka tam ale stále částečně působí. O rok dříve totiž Renault založil společný podnik s automobilkou Jiangling (JMC), zaměřený na elektromobily, vyráběné pod značkou JMEV. Jeden z nich krátce nabízel i na evropském trhu jako Mobilize Lime.
Svůj první elektromobil uvedl Renault na trh v roce 2012. Zoe se na nějakou dobu stalo nejprodávanějším elektromobilem Evropy a na trhu vydrželo s několika výraznějšími modernizacemi 12 let. Geely mělo malé produkční elektromobily ve spolupráci s firmou Kandi už v roce 2009. První serióznější elektromobily vzniklé čistě v režii Geely přišly v roce 2019 v modelové řadě Geometry.
