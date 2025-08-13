Předplatné
Tři nové doplňky pro Thule Outset: Vylepšení pohodlí a funkčnosti kempování

Švédská společnost Thule představuje tři nové doplňky pro svůj stan Outset. Nabídnou rozšíření krytého prostoru, organizér pro lepší uspořádání věcí a přídavnou matraci pro zvýšení komfortu.

Švédské Thule je známé různými nosiči na střechy aut, ale vyrábí např. i stan k umístění na „kouli“ s názvem Outset. Sice stojí 100 tisíc korun, což je hodně i na klasické stany na střechu, ale místo posunu těžiště vozu směrem nahoru ho posune dozadu, byť zátěží daleko za zadní nápravou.

V každém případě, právě k tomuto stanu nyní firma představuje tři nové doplňky. Začněme plachtou suplující markýzu, běžnou u obytných aut. S názvem Starset Tarp je to plachta navržená k ochraně před povětrnostními vlivy, která umožňuje rozšířit krytý prostor. Může být použita samostatně, nebo jako přístřešek ve spojení se stanem. Stojí na čtyřech nastavitelných tyčích, což umožňuje její využití v různých kempingových podmínkách. Samozřejmostí jsou i provázky k upevnění ke kolíkům, aby vám neuletěla.

Omezené úložné prostory v každém stanu řeší Outset Organizer, který můžete zavěsit na stan před jeho hlavní vchod. Má šest přihrádek a voděodolnou úpravu, ale taky velký háček – není krytý před deštěm. Pokud si do něj uložíte boty a přes noc začne pršet, ráno chodíte bosky. Výhodou však je, že organizér zůstává připevněn i po složení stanu, což usnadňuje jeho používání během cestování.

Konečně, přídavná matrace Outset Mattress Topper zlepšuje to, co je na skládacím stanu na autě největším zlepšením oproti klasickému stanu s karimatkou na zemi – komfort spaní. Tato matrace přidává 3cm vrstvu paměťové pěny na stávající 7cm matraci stanu, čímž zvyšuje úroveň podpory a měkkosti. Má pratelný potah pro snadnou údržbu a opět může zůstat na svém místě i při skládání stanu, což zásadně usnadňuje manipulaci.

A co stan samotný? Ten nabízí údajně prostor pro tři osoby, reálně spíš pro dvě; prostor pro spaní má rozměry 225 × 134 cm a maximální vnitřní výška je 113 cm. Stan zatíží tažné zařízení vašeho auta 70 kilogramy. Jeho statická nosnost po rozložení je 300 kg.

Jak uvedla Kajsa Beijerová-Olsenová ze společnosti Thule, nové příslušenství je navrženo pro „moderní dobrodruhy“, kteří hledají „dodatečnou ochranu, lepší organizaci nebo více pohodlí“. Prvky jsou dostupné u vybraných prodejců a na webu thule.com za ceny od 7.620 Kč za Starset Tarp, 2.030 Kč za Outset Organizer a 7.120 Kč za Mattress Topper.

zdroj: Thule

