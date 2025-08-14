Tesla hledá řidiče autonomních taxi za 620 Kč na hodinu.Práce bude až nad hlavu
Tesla spouští nábor na netradiční pozici. Práce řidiče autonomního taxi se může zdát jako snadno vydělané peníze, ve skutečnosti však jde o vysoce odbornou činnost.
Jestli zrovna nemáte do čeho píchnout a poohlížíte se po nové práci, Tesla aktuálně dělá nábor na zajímavou pozici – řidiče autonomních robotaxi. Na první pohled se to může zdát jako pohodové zaměstnání, kdy si sednete do auta a jen se necháte vozit, ale ve skutečnosti budete mít plné ruce práce.
Nový člen týmu bude denně trávit pět až osm hodin za volantem prototypu na předem určených trasách, přičemž jeho náplní se stane shromažďování obrazových a zvukových dat nezbytných pro další vývoj softwaru Autopilota. S tím je spojená i odpovědnost a správa svěřeného technického vybavení pro sběr dat, včetně zapínání a vypínání záznamových systémů, softwarových úprav a sledování stavu vozidla. Každá jízda končí vyhodnocením získaných dat a jejich zpracováním do reportu obsahujícím podněty pro možná zlepšení.
Požadavkem je platný řidičský průkaz, schopnost všímat si detailů, dobrá znalost anglického jazyka a pokročil znalosti běžných kancelářských aplikací. Ne všem muže sednou třísměnný provoz, na druhou za odpolední a noční jízdy jsou desetiprocentní příplatky.
Výše mzdy se odvíjí od nástupní pozice. Základní operátor dostane na hodinu kolem 550 Kč, na pozici o úroveň výše pak 620 Kč. Samozřejmostí jsou další benefity jako příspěvky na lékaře, penzijní pojištění a další rodinné bonusy.
Tesla aktuálně pracuje na finální fázi před rozsáhlým zaváděním samořiditelných taxi ve velkých amerických metropolích. V tomto případě se jedná o Flushing ve státě New York, který je vyhlášený hustou dopravou plnou nástrah. Operátoři tak budou mít plné ruce práce.
Zdroj: Tesla