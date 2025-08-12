Předplatné
Karbonové Porsche 911 sází na retro vibe. Přestavba vyjde na miliony

Americký úpravce udělá z vašeho vcelku obyčejného Porsche 911 nekompromisní silniční střelu s výkonem špičkových supersportů. Nebude to však zadarmo.

Ačkoliv to nezní, je Rezvani Motors americká společnost. V roce 2013 ji v Kalifornii založil Američan s íránskými kořeny Ferris Rezvani, který se od té doby zabývá především úpravou a stavbou aut. Jedněmi z posledních výtvorů jsou dva vozy inspirované modelem 935 s názvem RR1 600 a RR1 750, přičemž čísla představují výkon v koních.

Oba modely vycházejí z konvenčního Porsche 911 generace 992, liší se ovšem zcela novou karoserií z uhlíkových vláken s retro designem. RR1 600 je poháněn třílitrovým plochým šestiválcem s dvěma turbodmychadly, který najdeme například v modelu Carrera S, kde dává 353 kilowattů.

V porovnání se sérií třílitrový agregát dostal větší turbodmychadla a dalšími blíže neurčené optimalizace. Podle společnosti Rezvani slabší verze z 0 na 96 km/h (0-60 mil za hodinu) dokáže zrychlit za 3,0 sekundy. RR1 600 je k dispozici s manuální převodovkou, nebo dvouspojkou PDK.

RR1 750 vychází z modelu 911 Turbo S s 3,8litrovým šestiválcem s dvěma turbodmychadly, ale s výkonem zvýšeným až na 750 koní. Na 96 km/h tahle varianta vystřelí za pouhé dvě sekundy, na stovce bude maximálně o dvě desetiny sekundy později. Speciál lze volitelně vylepšit tlumiči Öhlins TTX Pro s nastavitelnou výškou podvozku pro ještě lepší jízdní vlastnosti na závodní dráze.

Dohromady vznikne jen 50 exemplářů každé z variant, přičemž stavba každého z nich zabere okolo čtyř měsíců. Cena začíná na 195.000 dolarů, což je v přepočtu asi 4,111 milionu korun. Částka ovšem nezahrnuje „dárcovský“ vůz, což v případě základního Porsche 911 Carrera S znamená další téměř čtyři miliony korun.

Porsche 911 - 50 let historie • Zdroj: Porsche

Zájemci si budou moci připlatit například za kola s centrální maticí (v přepočtu 279 tisíc korun), karbonové kryty kol za 100 tisíc, větší brzdy Brembo (asi 263.000 Kč), skořepiny z uhlíkových vláken (306 tisíc) či zmíněný podvozek s nastavitelnými tlumiči, který vyjde na necelých 189 tisíc korun.

Zdroj: Motor1, video: Porsche, foto: Rezvani a Porsche

