Není pouze na okrasu. Porsche 911 Dakar zvládlo trasu náročné soutěže Africa Eco Race

Máme rádi, když se lidé své drahé a mnohdy vzácné automobily nebojí použít k tomu, k čemu byla stvořena. Příklad? Porsche 911 Dakar. Moderní off-road speciál limitovaný na 2500 kusů je již vyprodaný. Kolik “Dakarů” z tohoto počtu uvidíme během nějakého off-roadového dobrodružství, ke kterému jsou předurčeny?

Skvělá zpráva je, že minimálně jeden z majitelů 911 Dakar má dobrodružnou povahu, což dokázal absolvováním náročné trasy, přes kterou běžně vede 12etapový vytrvalostní závod Africa Eco Race.

Africa Eco Race je nepřímým pokračovatelem originální trasy legendární soutěže Rallye Dakar, která byla od roku 2009 z bezpečnostních důvodů přeložena do Jižní Ameriky a dnes je její domov v Saudské Arábii.

Německý majitel Porsche 911 Dakar se na trasu vedoucí z Porsche Centrum Inntal v Rossenheimu až do Dakaru, hlavního města Senegalu, vydal ve spolupráci s italským výrobcem pneumatik Pirelli. Ti ho na cestu obuli do pneumatik Scorpion All Terrain Plus.

Za více než 7 tisíc kilometrů zažil majitel kromě vyhlazených asfaltových silnic na počátku cesty také náročné podmínky od zimních Alp až po africkou poušť. Dobrodružství, které trvalo 18 dní, zvládl majitel bez jediného defektu, což je skvělá reklama pro Pirelli.

„Unikátní dobrodružství, které by bez těchto pneumatik bylo jistě velmi komplikované. Vždy se chovaly skvěle a to i ve velmi odlišných podmínkách,” uvedlo Porsche Zentrum, odkud téměř třítýdenní expedice startovala.

Sluší se dodat, že expediční Porsche 911 Dakar se nijak nelišilo od sériové verze, čímž je úspěšné absolvování trasy ještě hodnotnější. Možná je to také hozená rukavice pro ostatní majitele modelu 911 Dakar, kteří se svým vozem chtějí zažít podobné dobrodružství, ale dosud nenašli odvahu.