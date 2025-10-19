Neznámější robotaxíky míří do Evropy. Waymo zde spustí provoz příští rok
S robotaxíky se dnes Evropan setká spíše při cestách mimo kontinent, už příští rok se ale zájemci svezou i zde. Po čínském Baidu totiž vstup na starý kontinent oznámil také jeho vzor Waymo.
Americká firma Alphabet, neboli Google, potvrdila příchod autonomních taxíků Waymo do Evropy. Jako první se jich dočkají v Londýně už příští rok. S autonomními vozy Waymo se dosud mohli svézt zájemci pouze ve Spojených státech – ve Phoenixu, San Francisku, Los Angeles, Silicon Valley a Austinu. První mezinárodní expanze byla ohlášena do Tokia, kde ale provoz zatím spuštěn nebyl.
Firma uvedla, že již provozuje vývojová centra v Londýně a Oxfordu, „která zahrnují týmy vyvíjející rozsáhlé uzavřené simulační systémy“ pro autonomní řízení. Spoluvýkonná ředitelka Waymo, Tekedra Mawakana, uvedla: „Ukázali jsme, jak odpovědně rozšiřovat plně autonomní službu sdílených jízd, a nemůžeme se dočkat, až výhody naší technologie rozšíříme i do Spojeného království.“
Využity na to pravděpodobně budou vozy Jaguar I-Pace, se kterými Waymo jezdí v Americe. Waymo jich dnes používá asi 1500, ale nedávno si objednalo dalších 2000 kusů. Velká objednávka přišla před koncem výroby elektrického Jaguaru, který až do letoška vznikal v rakouské továrně Magny. Odtamtud putují do Arizony, kde jsou upravovány do podoby známé z kalifornských ulic – tedy s výraznými radary, 29 kamerami a čidly na střeše a jinde po karosérii. Práce probíhá v nové továrně, kterou Waymo provozuje společně s Magnou.
V Londýně se už ale může objevit také nová generace robotníků, kterou Waymo vyvinulo ve spolupráci se značkou Zeekr. Jeho MPV Mix bylo pro potřeby autonomní jízdy výrazně upraveno a díky prostorné karosérii je vhodnější jako taxi. Zeekr RT už byl při testování nachytán i v Evropě.
Waymo se před spuštěním spoléhá na pečlivé mapování měst, v nichž jezdí, a dlouhé testování s člověkem–pojistkou za volantem. Podle firmy je to klíčové pro bezpečný provoz. Je podle ní nutné zapracovat rozmanitost provozu v každém městě zvlášť, jako např. prudká stoupání v San Franciscu, kde auto ani řidič nevidí dobře za horizont. „Když to uděláte špatně, existuje obrovské riziko,“ řekl Aman Nalavade, produktový manažer Wayma.
Službu Waymo si dnes mohou zájemci v USA objednat pomocí mobilní aplikace, podobně jako u jiných služeb s lidskými řidiči. V plném provozu už upravené Jaguary jezdí zcela bez řidiče, nepoužívají ani lidskou zálohu na sedadle spolujezdce. Kontroverze se ale Waymu rozhodně nevyhýbají a na internetu je spousta videí robotníků uvázlých ve slepých ulicích nebo zácpy vyvolané setkáním příliš mnoha roboaut na jednom místě.
Příští rok se robotníků dočkají i jiné evropské země. Lyft i čínské Baidu potvrdily, že už příští rok budou zcela autonomní robotické taxíky nasazeny v Německu a Británii. V následujících letech mají být tisíce autonomních vozů nasazeny i v jiných evropských zemích. Baidu má pro tyto účely vlastní vůz nazvaný Apollo Go RT6, který si samo vyvinulo.
Zdroj: Waymo, zdroj foto: Waymo, zdroj videa: Waymo