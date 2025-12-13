Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Tříválce: Tři hrnečky stačí

Nejvýkonnějším tříválcem dneška je teoreticky švédská jednotka TFG výrobce supersportů Koenigsegg. TFG značí „Tiny Friendly Giant“, tedy „Drobný přátelský obr“, a vtipně naznačuje, o co tady jde: objem dvou litrů, nezávislá aktuace ventilů Freevalve, dvě turbodmychadla, výkon 450 kW a možnost běžet v Millerově, Atkinsonově či Ottově cyklu. Zákazníci o něj ale neprojevili zájem, zatím tak zůstalo pouze u prototypu.
Jedním z nejúspěšnějších evropských poválečných tříválců byl dvoutaktní agregát poprvé použitý v Saabu 93. Lehkému a aerodynamickému vozu dodal 25 kW ze 748 cm3 objemu.
Jedním z nejúspěšnějších evropských poválečných tříválců byl dvoutaktní agregát poprvé použitý v Saabu 93. Lehkému a aerodynamickému vozu dodal 25 kW ze 748 cm3 objemu.
Věděli jste, že mezi rané tříválce se řadil i první Rolls-Royce? Model 15 hp doplňoval dvouválec 10 hp a silnější šestiválec 30 hp, vyrobilo se šest kusů.
13 Fotogalerie
František Pisarovič
Martin Vaculík
František Pisarovič , Martin Vaculík
Diskuze (2)

To budeš muset vytáčet, za rok se to rozpadne, vůbec to nejede. To jsou takoví Tři králové každé hospodské debaty o tříválcích, zvěstují ale pravdu? Zkušenosti říkají, že v některých ohledech mají zmiňované motory dokonce navrch.

Tématu tříválců pod kapotami moderních rodinných vozů jsme se naposledy pořádně věnovali v číslech 6/2020, 35/2015 a v posledním speciálu roku 2018, kde jsme dopodrobna rozebrali jejich základní principy, zádrhely, ale i pozitiva. Kdo si dá tu námahu a zaloví v archivu, najde řadu textů, ze kterých v rámci použitých konstrukčních řešení čiší optimismus. A to jsme tehdy ještě ani netušili, kam nás čas zavane…

Ze snu do reality

Hlasů zarytě odmítajících tříválce je čím dál méně. A nemohou za to pouze nabyté pozitivní zkušenosti s novými agregáty, ale také mnohem důležitější boje – fanouškové benzinu nyní už nesoupeří s nějakým malicherným odebíráním válců, nýbrž s budoucností spalovacích motorů jako takových.

V tomto světle jsou nakonec motory se třemi písty těmi, kdo drží vlajku u pomalu, ale jistě se potápějící lodě. A jakkoliv tahle prognóza zní příliš dramaticky, zas tak daleko od pravdy není. Pokud se podíváme do nabídky koncernů, které prodávají v Evropě nejvíce spalovacích aut, právě tříválce budou mít největší kadenci, co do počtu prodaných kusů. Dá se tak říct, že zatímco si Evropská unie maže med kolem pusy a pořád se drží svých striktních elektrifikačních plánů, příjmy z prodeje tříhrnků jsou z velké části tím, co tyhle nerealistické představy pořád tiše financuje.

Čtěte zdarma až do konce

Exkluzivní pokračování článku čeká pouze na registrované čtenáře.
  • Registrace je snadná, rychlá a zcela zdarma!
  • Možnost aktivního zapojení do diskuzí a anket
Pokračovat ve čtení
Vstoupit do diskuze (2)

Doporučeno

Články z jiných titulů