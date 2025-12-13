Sedany v Evropě míří do zapomnění. Nelákají už ani ty prémiové. Vymizí úplně?
Zatímco ve zbytku světa mají tříprostorové karoserie rádi, Evropa si zamilovala spíše kombi. Propad poptávky evidují už i prémiové automobilky, které prapor sedanů nesou jako jedny z posledních. Špatné je to ovšem se segmentem klasických středně velkých aut obecně.
Ještě v 90. letech byly sedany evropských značek vcelku běžné. Jenže zdejší zájem se již tehdy přesouval k praktičtějším kombíkům. A od těch se zase zákazníci přesouvají k různým crossoverům a SUV. Přitom sedan má spoustu výhod. Díky oddělenému zavazadelníku je tišší a také o něco tužší. Ano, vynahrazuje to horším přístupem do přepravního prostoru, nicméně ne každý z nás potřebuje dvakrát do roka převážet pračku či podobně veliký náklad.
Jedním z posledních relevantních sedanů v mainstreamovém segmentu byl Volkswagen Passat. Jenže i ten v aktuálním vydání s označením B9 vsadil pouze na jednu karosářskou verzi: kombi Variant. Úbytek pomalu pozorujeme také v prémiovém segmentu, kde tříprostorová karoserie stále patří k dobrým mravům. Ačkoliv její postavení již není tak neotřesitelné jako kdysi.
Ostatně nové Audi A5, nahrazující předchozí řady A4 a A5, není sedanem, nýbrž liftbackem. Naproti tomu pomalu dosluhující BMW 3 si tradiční rozvržení stále zachovává, byť zájemci mohou sáhnout i po technicky příbuzném BMW 4 GranCoupé s výklopnými pátými dveřmi.
Postupný pokles poptávky po sedanech dobře ilustrují evropské prodeje za prvních letošních 10 měsíců. Podle údajů společnosti Dataforce na našem kontinentu klesly prodeje zmíněného BMW 3 o výrazných 23 procent. U Mercedesu C trh spadl o 14 procent.
|Prodeje středně velkých prémiových modelů v Evropě (leden-říjen 2025)
|Pořadí
|Model
|Prodeje (2025)
|Meziroční změna (%)
|1.
|BMW 3
|60.237
|-23
|2.
|Audi A5
|53.483
|-
|3.
|Mercedes-Benz C
|41.355
|-14
|4.
|BMW i4
|36.982
|-1,6
|5.
|Volvo S60/V60
|16.476
|-35
|6.
|Polestar 2
|14.099
|-26
|7.
|BMW 4
|10.081
|-12
|8.
|Audi A4
|3467
|-94
|9.
|Alfa Romeo Giulia
|2825
|-20
|10.
|DS 8
|798
|-
|Zdroj: Dataforce
Propad ovšem nesouvisí pouze s menším zájmem o sedany, nýbrž o celý trh se středně velkými prémiovými modely obecně. Celá tato kategorie se totiž musí vyrovnat s letošním poklesem o 30 %. Ostatně například Volvo kvůli tomu končí s řadou S60/V60 a aktuálně vyprodává poslední kombi.
Neznamená to však, že se zájemci o středně velké auto „vypařili“. Jen se zkrátka přesunují ke zmíněným SUV, s čímž počítá třeba zmíněné Volvo.
Většina vozů v tomto segmentu se stále prodává v Německu. Tamní kupující tvoří 37 procent celého trhu. Velká Británie je na druhém místě s 16 procenty, následovaná Itálií (6,2 procenta), Švédskem (4,7 procenta) a Polskem/Francií shodně se 4,2 procenty. Zájemci nejčastěji po zážehovém motoru (33 %). Na druhém místě se umístil diesel s 27 procenty, následovaný elektromobily s přibližně 22 procenty. Plug-in hybridy tvořily 19 %.
Zdroj: Dataforce a Automotive News Europe, foto a video: auto.cz