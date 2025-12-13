Předplatné
Sedany v Evropě míří do zapomnění. Nelákají už ani ty prémiové. Vymizí úplně?

Ondřej Šámal
Zatímco ve zbytku světa mají tříprostorové karoserie rádi, Evropa si zamilovala spíše kombi. Propad poptávky evidují už i prémiové automobilky, které prapor sedanů nesou jako jedny z posledních. Špatné je to ovšem se segmentem klasických středně velkých aut obecně.

Ještě v 90. letech byly sedany evropských značek vcelku běžné. Jenže zdejší zájem se již tehdy přesouval k praktičtějším kombíkům. A od těch se zase zákazníci přesouvají k různým crossoverům a SUV. Přitom sedan má spoustu výhod. Díky oddělenému zavazadelníku je tišší a také o něco tužší. Ano, vynahrazuje to horším přístupem do přepravního prostoru, nicméně ne každý z nás potřebuje dvakrát do roka převážet pračku či podobně veliký náklad.

Jedním z posledních relevantních sedanů v mainstreamovém segmentu byl Volkswagen Passat. Jenže i ten v aktuálním vydání s označením B9 vsadil pouze na jednu karosářskou verzi: kombi Variant. Úbytek pomalu pozorujeme také v prémiovém segmentu, kde tříprostorová karoserie stále patří k dobrým mravům. Ačkoliv její postavení již není tak neotřesitelné jako kdysi.

Ostatně nové Audi A5, nahrazující předchozí řady A4 a A5, není sedanem, nýbrž liftbackem. Naproti tomu pomalu dosluhující BMW 3 si tradiční rozvržení stále zachovává, byť zájemci mohou sáhnout i po technicky příbuzném BMW 4 GranCoupé s výklopnými pátými dveřmi.

Postupný pokles poptávky po sedanech dobře ilustrují evropské prodeje za prvních letošních 10 měsíců. Podle údajů společnosti Dataforce na našem kontinentu klesly prodeje zmíněného BMW 3 o výrazných 23 procent. U Mercedesu C trh spadl o 14 procent.

Prodeje středně velkých prémiových modelů v Evropě (leden-říjen 2025)
PořadíModelProdeje (2025)Meziroční změna (%)
1.BMW 360.237-23
2.Audi A553.483-
3.Mercedes-Benz C41.355-14
4.BMW i436.982-1,6
5.Volvo S60/V6016.476-35
6.Polestar 214.099-26
7.BMW 410.081-12
8.Audi A43467-94
9.Alfa Romeo Giulia2825-20
10.DS 8798-
Zdroj: Dataforce  

Propad ovšem nesouvisí pouze s menším zájmem o sedany, nýbrž o celý trh se středně velkými prémiovými modely obecně. Celá tato kategorie se totiž musí vyrovnat s letošním poklesem o 30 %. Ostatně například Volvo kvůli tomu končí s řadou S60/V60 a aktuálně vyprodává poslední kombi.

Neznamená to však, že se zájemci o středně velké auto „vypařili“. Jen se zkrátka přesunují ke zmíněným SUV, s čímž počítá třeba zmíněné Volvo.

Audi A5 2.0 TDI MHEV plus ve videu Martina Vaculíka • Zdroj: auto.cz

Většina vozů v tomto segmentu se stále prodává v Německu. Tamní kupující tvoří 37 procent celého trhu. Velká Británie je na druhém místě s 16 procenty, následovaná Itálií (6,2 procenta), Švédskem (4,7 procenta) a Polskem/Francií shodně se 4,2 procenty. Zájemci nejčastěji po zážehovém motoru (33 %). Na druhém místě se umístil diesel s 27 procenty, následovaný elektromobily s přibližně 22 procenty. Plug-in hybridy tvořily 19 %.  

Zdroj: Dataforce a Automotive News Europe, foto a video: auto.cz

