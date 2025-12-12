Fotky hříšníků aneb Proto města staví antiparkovací kolíky. Souhlasíte?
Dodávky na přechodech, chodníky plné aut a pěší jako rukojmí. Města proto instalují antiparkovací kolíky. Je to ochrana prostoru, nebo rezignace na řešení zásobování? Podívejme se na argumenty, náklady i paradoxy.
Když jsme se na zástupce Prahy 7 obrátili s otázkami na smysl některých antiparkovacích kolíků, dostali jsme sadu fotografií hříšníků. Většinou to jsou řidiči dodávek zásobování, kteří doplňují sortiment všech obchodů v ulicích.
V Praze je to každodenní obrázek: roh ulice, přechod pro chodce – a dodávka, která „jen na chvilku“ zajela až na chodník. Rozvoz jídla, nápojů, balíků nebo gastronomie je zkrátka neúprosný.
Řidiči jsou tlačeni časem a ulice nejsou nafukovací. Výsledkem je konflikt. Chodci nemají kudy projít, rodiče tlačí kočárky mezi nárazníky a zásobování tvrdí, že nemá jinou volbu.
Odpovědí samospráv je čím dál častěji sloupek. Bariéra zabodnutá v dlažbě, která nepustí auto ani o půl metru dál. A přestože vypadá banálně, není levná: běžný sloupek – ať už kovový, betonový nebo polyuretanový – vyjde město na několik tisíc korun.
Připočíst musíme i údržbu (poškození, vandalismus), což můžete v galerii článku vidět také. Právě fotografii ulomeného antiparkovacího sloupku nám zaslal profesionální řidič dodávky, který sám dodává, že lepší než sloupky byly i pokuty od městské policie, se kterými zaměstnavatel už jaksi počítal.
Zásobovat se musí
Mezi příčinami problému je to, že spousta míst určených k zásobování nefunguje. Buď je obsadí osobní auta, nebo zmizí kvůli jiným prioritám – třeba kvůli parkovišti pro jízdní na kola, které nakonec téměř nikdo nevyužívá.
Řidič dodávky pak logicky stojí kdekoli, kde to jen trochu jde. Dodávky blokující přechody nejsou samoúčelnou drzostí – je to problém celého veřejného prostoru, který nebyl navržen pro to, co se v něm reálně děje.
Města tedy stojí před otázkou, zda stavět další bariéry, nebo navrhnout jiný systém zásobování. Sloupky působí jednoduše, dokud si neuvědomíme, že se tím neřeší samotný mechanismus zásobování.
Válka světů
Řidiči dodávek, kteří dříve nechali auto „na rohu“, ho nyní nechávají v samotné ulici, takže auta za nimi musí čekat. A kolik z nich by vlastně skutečně parkovalo na chodníku, kdyby existovalo vyhrazené a volné místo o pár metrů dál?
Je to spor několika světů... Všichni řidiči se chtějí vyhnout čekání. Chodci chtějí prostor, na který mají právo. Obchody a služby zase potřebují zásobování – bez něj by nevznikla ani jedna kavárna či večerka. A co na to vy?
V minulé anketě jste zatím rozhodli poměrně jasně: jen 17 % hlasujících považuje sloupky za nezbytnou ochranu chodců, zatímco 48 % je vnímá spíše jako překážku, kterou město samo vytváří. Třetina respondentů (33 %) vidí problém v provedení. Teď se ptáme znovu, tentokrát více s ohledem na zásobování a pohled běžných řidičů:
Zdroje: Praha 7, 3C Systems, autorský článek, foto: MČ Praha 7 a auto.cz, video: auto.cz