Registrace nových aut v ČR v listopadu 2025: Čtvrt milionu na dohled
Jedenáctý letošní měsíc nepřinesl žádní dramatické změny, maximálně menší pohyby v rámci dvacítky nejlepších. Celkové registrace nových aut za rok 2025 se letos přiblíží čtvrt milionu, což znamená nejlepší výsledek od roku 2019.
Na celkové bilancování bude čas začátkem ledna, až Svaz dovozců automobilů (SDA) kompletní výsledky za rok 2025. Už teď ovšem víme, že se letošní čísla registrací nových aut na českém trhu výrazněji přiblíží hranici 250 tisíc. Tu jsme v historii překročili celkem třikrát: v letech 2016 (259.693 aut), 2016 (271.595) a 2018 (261.437).
V roce 2019 se trh magické hranici přiblížil na několik desítek kusů (249.915 vozů), nicméně v následujícím roce se nejen Česko muselo potýkat s následky pandemie covidu-19, který registrace srazil o více než 20 procent. Nejhorší výsledek si připsal rok 2022 se 192.087 registracemi, což byl výsledek prakticky na chlup stejný jako v roce 2014 (192.314 aut). Podobně tomu ovšem bylo v celé Evropě, které klesla z necelých 16 milionů na zhruba 13 milionů registrací, přičemž k předkrizovým číslům se zdejší trhy zatím vracejí jen velmi pomalu.
Z pohledu listopadových registrací v Česku ovšem můžeme sledovat postupné zlepšování. Letos bylo zapsáno 21.317 nových automobilů, což je nejvyšší listopadový výsledek od roku 2017 s 22.925 vozy. Celkem bylo za prvních letošních jedenáct měsíců zaregistrováno 227.052 aut, s ohledem na tradičně slabší prosinec můžeme očekávat celkové registrace okolo 245 až 250 tisíc.
Mezi jednotlivými značkami v uplynulém měsíci došlo jen k minimálním změnám. V meziročním srovnání zaujme například propad Kie, která se vyrovná s koncem modelových řad Ceed a Proceed, které zčásti nahradí novinka K4. V případě Fordu jde pokles na vrub primárně dvěma modelům. Puma ve srovnání s loňským listopadem ztratila 131 kusů (103 registrací), o dvě třídy větší kuga zaznamenala o 69 exemplářů horší výsledek (173 aut).
|Registrace nových aut v Česku v listopadu 2025 - podle značek
|Pořadí
|Značka
|Počet (ks)
|Meziroční změna (ks)
|1.
|Škoda
|7199
|213
|2.
|Hyundai
|1631
|49
|3.
|Volkswagen
|1517
|-33
|4.
|Toyota
|1511
|228
|5.
|Dacia
|1183
|162
|6.
|Renault
|780
|83
|7.
|Kia
|758
|-307
|8.
|Mercedes-Benz
|704
|-2
|9.
|Ford
|621
|-211
|10.
|BMW
|519
|48
|11.
|Cupra
|480
|266
|12.
|Peugeot
|472
|75
|13.
|Audi
|461
|-2
|14.
|Volvo
|455
|93
|15.
|Citroën
|366
|144
|16.
|Opel
|297
|109
|17.
|Suzuki
|288
|-77
|18.
|MG
|248
|-250
|19.
|Jaecoo
|228
|228
|20.
|Lexus
|168
|-2
|Zdroj: SDA
U MG ztráta připadá na generační výměnu crossoveru ZS, který je nejprodávanějším modelem čínské značky s britskými kořeny nejen u nás, ale v celé Evropě. Novinka je sice větší a modernější, zato také dražší. I proto čísla u tohoto modelu meziročně spadla o 250 exemplářů. Nutno ovšem dodat, že český trh je poměrně malý a měsíční výsledky silně ovlivňují například hromadné registrace jednotlivých modelů u větších flotil, proto budou důležitá čísla za celý rok 2025.
V případě modelů je situace podobně neměnná. Královnou českého trhu je dlouhodobě Škoda Octavia, objektivně jedno z nejuniverzálnějších aut, která si můžete koupit. Velmi silnou pozici si udržuje také stárnoucí Škoda Karoq, která se představila již v roce 2017, přičemž o přímém nástupci se spalovacími motory zatím mladoboleslavská automobilka nemluví.
|Registrace nových aut v Česku v listopadu 2025 - podle modelů
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|Meziroční změna (ks)
|1.
|Škoda Octavia
|1404
|43
|2.
|Škoda Karoq
|1119
|318
|3.
|Škoda Kamiq
|926
|118
|4.
|Škoda Kodiaq
|883
|7
|5.
|Škoda Fabia
|826
|-391
|6.
|Škoda Scala
|804
|-152
|7.
|Toyota Corolla
|788
|364
|8.
|Hyundai i30
|765
|123
|9.
|Škoda Superb
|633
|26
|10.
|Kia Ceed
|410
|-176
|11.
|Dacia Duster
|370
|-36
|12.
|Hyundai Tucson
|334
|-158
|13.
|Dacia Bigster
|324
|324
|14.
|Škoda Elroq
|316
|316
|15.
|Dacia Jogger
|254
|-57
|16.
|Škoda Enyaq
|250
|-84
|17.
|Toyota RAV4
|221
|108
|18.
|Renault Captur
|215
|26
|19.
|Jaecoo 7
|214
|214
|20.
|Hyundai i20
|212
|75
|Zdroj: SDA
Škoda v listopadu obsadila hned prvních šest příček, přičemž do desítky nejlepších se dostaly též Toyota Corolla, Hyundai i30 a Kia Ceed. V první dvacítce se již několik měsíců drží čínské SUV Jaecoo 7, jež na českém trhu boduje atraktivním designem a slušnou cenou startující na částce 749.000 Kč za zážehovou variantu s výkonem 108 kW a samočinnou převodovkou.
Zdroj: SDA a autorský článek, foto a video: auto.cz