Nový Lexus ES poprvé v Česku. O kolik je dražší než předchůdce?
Japonský Lexus ukázal v české kotlině novou, v pořadí už osmou generaci řady ES. Technikou i výbavou se blíží již nevyráběnému LS, cenově zůstává stále ES.
Lexus ES je spolu s velkým sedanem LS nejstarším modelem značky. Když v roce 1989 Lexus vznikl, měl v nabídce vedle známého a již vlastně legendárního LS 400 také menší model ES 250. Šlo o překarosovanou Toyotu Camry, tedy auto s pohonem přední nápravy. Řada ES zůstala dlouhá léta vyhrazená pro trhy mimo západní Evropu.
Na starý kontinent se ES poprvé podívalo až v odcházející sedmé generaci. Po modelu RX šlo o druhý nejprodávanější lexus. Jen v Česku se prodalo více než 900 nových ES, přičemž v posledních třech letech činil jeho tržní podíl v segmentu deset procent.
To jsou změny
Zatímco odcházející generace měla stále základ v Toyotě Camry minulé generace, nové ES je poprvé svébytným modelem. Zatímco současné camry dostalo hybridní pohon páté generace (předchozí mělo čtvrté), je nové ES ještě dále, když verzi 300h pohání hybridní agregát už šesté generace.
Stejně jako dosud má nové ES primárně poháněnou přední nápravu. Poprvé ale může mít také pohon všech kol. Pojí se alternativně s hybridní motorizací ES 300h. Druhou zcela zásadní novinkou je nabídka elektrického pohonu, které jsou dokonce dva.
Základem je ES 350e nabízené pouze s poháněnou přední nápravou, zatímco výkonnější ES 500e je vždy s pohonem všech kol AWD. Dle zástupců Lexusu představuje tržní podíl aut s pohonem všech kol v segmentu D, kam ES míří, značných 80 procent. Přímou konkurencí jsou Audi A6, BMW 5 a Mercedes-Benz E, přičemž všechny nabízejí nejen pohon všech kol, ale také elektrické verze (v případě mercedesu jde o řadu EQE).
Nový Lexus ES je proti předchůdci na první pohled mnohem větší a čísla to potvrzují. Auto je s délkou 5140 mm o značných 165 mm delší. Rozvor se prodloužil o 80 mm na 2950 milimetrů. Také šířka se zvětšila, a sice o 55 mm na 1920 milimetrů. Nejvíce si však všimnete výšky. Osmé vydání ES je v porovnání se sličným a sportovně štíhlým předchůdcem o nezanedbatelných 110 mm vyšší (1555 mm).
Důvodem je nově řešená zástavba trakčního akumulátoru do podlahy vozidla, kdežto dosud byla baterie pouze vzadu. Zajímavostí je světlá výška 200 mm. V novém ES tak sedíte výše než v té dosavadní. Snáze se do vozu nastupuje a ani s prostorností ve svislém směru není problém. Za volant si tak sedne i korpulentní jedinec vysoký 190 cm (vyzkoušeno jedním naším kolegou). Pozice za volantem v nové ES je tak něco mezi SUV a klasickým nízkým sedanem, kterým byl tenhle model dosud.
Již tradičně se prvořadá pozornost věnovala bezpečnosti. O tom svědčí nový bezpečnostní paket LSS+ 4 (Lexus Safety System 4. generace). Vůz tak umí zpomalovat podle mapových podkladů. Pro pojišťovny je zajímavé, že kamera natáčí a zároveň uchovává záznam po dobu 90 minut. Navíc umí natočit 10sekundový záznam nehody před a po ní. Při vývoji nového ES se technici snažili zajistit relativně příznivou hmotnost. Hybridní motorizace (300h) s pohonem předních kol tak váží od 1785 kg, elektrická varianta začíná na 2105 kg.
Obě elektrické motorizace pracují s palubním napětím akumulátoru 400 voltů stejnosměrných. V případě ES 350e má baterie kapacitu 77 kWh a udávaný normovaný dojezd 500 až 600 km na jedno nabití, verze 500e vždy s pohonem všech kol má kapacitu baterie mírně sníženou na 75 kWh a dojezd 500 km. Její pohon je ale s 252 kW mnohem výkonnější než v případě 350e, kde nabízí 165 kW. Pro úplnost dodejme, že hybridní verze 300h disponuje výkonem hnací jednotky 148 kW, což je o něco méně než dosud.
Sám výrobce označuje nový Lexus ES jako komfortní, nikoliv sportovní sedan. Tomu je přizpůsobeno i naladění podvozku, který může disponovat adaptivními tlumiči. Vůz jezdí na pneumatikách 235/55 R19 z Toyoty RAV4. I ty díky výšce pneumatiky přispívají ke komfortní a plavné jízdě. Současně také zapomeňte na dojezdové pneumatiky runflat, které se tudíž nenabízejí. Alternativou v ES 500e mohou být 21palcová kola.
Výbavy a ceny
Od základního popisu techniky se dostáváme k výbavám a cenám. Takže o kolik je nové ES dražší než jeho předchůdce?
Motorizace 300h FWD, respektive 300h AWD budou nabízeny ve dvou úrovních. Základem je Prestige, která ve verzi pohonem předních kol startuje na částce 1.690.000 korun. To je o 30.000 korun více než nejnižší cena předchozí generace. Za pohon všech kol si připlatíte 80.000 korun. Pokud si ale pospíšíte, můžete mít v rámci akční ceny nové ES 300h už za 1.499.000 korun. Verze s pohonem všech kol bude v akci k mání za 1.579.000 korun. Nad výbavou Prestige stojí Prestige Top, které je o rovných 100.000 korun dražší, což je cena paketu.
Linie Prestige zahrnuje třeba ventilovaná přední sedadla, elektricky ovládané víko zavazadelníku, panoramatické střešní okno, nebo digitální (virtuální) kokpit (přístrojový štít s úhlopříčkou 12,3 palce) s dotykovou obrazovkou infotainmentu 14 palců. Prestige Top má navíc průhledový displej, audio Mark Levinson nebo digitální vnitřní zpětné zrcátko. Trochu jiné jsou výbavy u elektrických verzí. Ty se začnou vyrábět až v březnu příštího roku.
Základem bude opět Prestige za 1.860.000 korun. Nad ním ale rovnou lépe vybavená verze Luxury za 2.160.000 korun. A komu by ani ta nestačila, může sáhnout po Luxury Top za 2.300.000 korun. S Luxury se pojí již zmíněný adaptivní podvozek, pokročilé světlomety AHS, což je u Lexusu matrix LED (Prestige má standardně diodové svítilny s automatickým přepínáním dálkového světla). Matrixy jsou v ES rovněž novinkou, kterou předchůdce mít nemohl. Nechybí průhledový displej či prémiové audio Mark Levinson. Luxury Top přidává vysoce komfortní pravé zadní sedadlo Ottoman, vyhřívání a ventilaci zadních sedadel nebo třízónovou samočinnou klimatizaci.
Zájemce o nové ES bude moci vybírat ze tří barev interiéru a také několika barevných odstínů laku karoserie. Novinkou je barva modrá Skylight ukrývající se pod kódem 1M9. Co naopak mít nemůžete, je střešní nosič a tažné zařízení.
Český dovozce plánuje prodat do konce roku 2026 150 aut, přičemž nabízí také operativní leasing se splátkami od 16.990 korun měsíčně po dobu 48 měsíců. Uvedená cena ale znamená omezení ročního nájezdu na 15.000 km. To se však může zvyšovat dle konkrétních podmínek. Lexus se netají tím, že chce nové ES dostat také do vozových parků firem.
Zdroj: Lexus a autorský článek, foto: Lexus, video: auto.cz