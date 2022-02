Nissan prý končí s vývojem spalovacích motorů, s výjimkou jednoho trhu

Automobilka Nissan představila v poslední době několik zajímavých modelů s hybridním nebo i čistě spalovacím motorem, přičemž tím nejzajímavějším byl bezpochyby nový retro-inspirovaný sporťák Z. Podle zatím nepotvrzených informací z Japonska se však zdá, že se nad modely Nissan se spalovacími motory zatahují mračna.

Podle informací, které přinesl server Nikkei - jeden z největších finančních magazínů a obecně velmi důvěryhodný zdroj informací z průmyslového prostředí, by totiž Nissan mohl být první japonskou automobilkou, která postupně omezí vývoj spalovacích motorů pro globální trhy.

Podle Nikkei už Nissan dokonce zastavil vývoj spalovacích motorů pro evropské trhy, kde se prý značka obává blížících se emisních standardů Euro 7, které mají pro automobilky představovat velkou výzvu. Nové emisní standardy by prý podle Nissanu znamenaly příliš vysoké náklady na výzkum a vývoj nové generace spalovacích motorů, proto měla dostat přednost elektromobilita.

V budoucnu by navíc automobilka měla postupně omezovat vývoj také spalovacích motorů pro čínský a japonský trh. Namísto vývoje nových spalovacích motorů by se automobilka měla zaměřit na další vývoj již stávajících generace motorů, přičemž největší důraz má být kladen na motory využívané hybridními vozy. Podle zdroje Nikkei by však žádný závod na výrobu motorů neměl být zavřen a automobilka by neměla ani propouštět.

Jediným trhem, pro který bude Nissan i nadále vyvíjet spalovací motory, by tak měly zůstat USA, přičemž nové motory budou určeny pro vozy typu SUV a pick-up, kde je po klasických spalovacích motorech stále vysoká poptávka. Navzdory ponechání vývoje se však automobilka údajně rozhodla seškrtat roční investice do výzkumu a vývoje.

Velká část ušetřených financí za zrušení dalšího vývoje nových spalovacích motorů by pak měla být přesměrována na další vývoj elektrických pohonů a nových elektromobilů.