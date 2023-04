Nissan renovoval 82letý tokijský hasičský vůz, pracoval na něm 2 roky

Japonská automobilka Nissan se na žádost tokijských hasičů pustila do renovace hasičského Nissanu 180 z roku 1941, který během války hasil požáry po náletech.

Tokijští hasiči si navzdory obměnám vozového parku ponechali hasičský speciál z roku 1941, jenž však doplatil na své stáří a během let uskladnění se stal nepojízdným. Hasiči se proto s prosbou o zprovoznění obrátili na Nissan, který vozu krom uvedení do provozu dopřál kompletní renovaci. Původní lak i se všemi nedokonalostmi ovšem zachoval.

Nákladní automobil Nissan 180, jenž byl dle japonských webových stránek značky představen v roce 1941, se stal prvním domácím hasičským vozem vyráběným ve větších počtech. Právě z tohoto roku také pochází hasičský vůz na fotografiích a ve vložených videích. Do služby jej tehdy přijala hasičská stanice Kamata nacházející se v tokijské městské části Ōta.

Video se připravuje ...

Během válečných let pomáhal s hašením požárů způsobených nálety a následně byl v květnu 1945 přiřazen hasičské stanici Takanawa, z níž se později stala dnešní hasičská pobočka Nihonenoki, která je údajně nejstarší aktivní hasičskou stanicí v Tokiu. Zde byl speciální Nissan 180 používán až do října 1964.

V téže době do Tokia přišly olympijské hry a vysloužilý Nissan začal být v jejich rámci používán k propagačním účelům. Následně si na řadu let našel cestu do muzea tokijského hasičského sboru. Při příležitosti 80. výročí hasičské stanice Takanawa byl v roce 2013 převezen zpět na svou původní stanici, prý na žádost místních obyvatel.

Už v té době tokijští hasiči odhadovali, že by opravy podvozku přišly až na 800.000 jenů (cca 125 tisíc korun) a plné zprovoznění na dalších 5.000.000 jenů (cca 786 tisíc korun). Nutné náklady v přepočtu převyšující milion korun byly jedním z důvodů, proč hasičský vůz zůstal osm let zavřený. Nakonec se ale hasiči s žádostí o pomoc hasiči obrátili přímo na Nissan, který v roce 2021 projekt renovace vozu převzal.

V rámci značky se vozu ujalo oddělení Nissan Masterpiece Restoration Club, jehož účelem je záchrana a renovace důležitých vozů z vlastní historie. Zde si hasičskou verzi modelu 180 vzali na starost čtyři dobrovolníci, kteří na něm s pomocí kolegů pracovali dva roky. Nejen, že se jim i díky dobovým manuálům, kterými Nissan disponoval, podařilo dát do pořádku motor a podvozek, ale opravili také brzdy, stejně jako elektrický systém vozu, aby zprovoznili stěrače, ukazatele směru nebo červený maják.

Video se připravuje ...

Vedoucí renovace, inženýr Toshiaki Kawai, k projektu řekl: „Příležitostí pracovat s předválečnými vozy Nissan není ani v rámci společnosti mnoho, takže tato snaha o renovaci historického vozidla, které hrálo aktivní roli ve válce a střežilo bezpečnost regionu i po ní, byla velmi cennou zkušeností.“

Dokončený vůz bude veřejnosti prezentován na akci Tokyo International Fire Fighting Disaster Prevention Exhibition, která se koná od 15. do 18. června. V rámci odhalení bude jako symbolické dokončení renovace instalován klakson. Poté se Nissan 180 vrátí na svou hasičskou stanici Nihonenoki, kde bude opět fungovat jako exhibiční vozidlo.