Nová generace Audi A8 se rýsuje. Konceptu Grandsphere bude velmi podobná

Koncept prémiového elektrického sedanu by měl dostat jen velmi decentní úpravy kvůli produkci.

Automobilka Audi se v poslední době pochlubila několika moderními elektrickými koncepty z rodiny „Sphere,“ přičemž zatím posledním bylo SUV kupé Activesphere, které by mělo nabízet i praktičnost pick-upu. Právě během jeho představení ale došlo k odhalení zajímavého pozadí jednoho ze starších konceptů.

Marc Lichte, designový šéf značky, totiž pro britské kolegy z Autocar prozradil, že starší koncept elegantní čtyřdveřové limuzíny má zatím nejblíže k produkčnímu vozu. „Grandsphere je velmi konkrétní ukázkou. Není příliš vzdálen tomu, co bude produkčním vozem. Není to 1:1, ale velmi blízko,“ citují britští kolegové slova designéra.

Koncept Grandsphere byl přitom považován za první ukázku nové čistě elektrické generace modelu Audi A8, která se postaví konkurenci jako Mercedes-Benz EQS. Vůz by měl nabídnout výrazný design a také propracovanou techniku, a to nejen pohonné soustavy. Koncepty z rodiny Sphere by totiž měly nabídnout vysokou úroveň komfortu i funkce autonomní jízdy.

Kolegové z Autocar připomínají, že koncept Grandsphere měl být navržen ve stylu zevnitř ven. Velký důraz tak měl být kladen na kabinu, která má nabídnout maximální úroveň komfortu. Současně nesmí chybět moderní ovládací prvky, důraz na ekologii a díky podpoře autonomního řízení na vyšší úrovni se u konceptu mluvilo také o možnosti ukrýt volant a pedály. Posádka by si pak měla užívat maximální komfort srovnatelný se salonkem první třídy.

Připomeňme, že koncept měřil 5350 mm na délku, 2000 mm na šířku a rozvor měl mít hodnotu 3190 mm. Pohodlný přístup do prostorné kabiny zajišťovaly velké dveře, přičemž vzadu byly sebevražedné dveře a B-sloupek zcela chyběl. Se svou koncepcí elegantního a nízkého vzhledu pak koncept připomínal spíš velké čtyřdveřové GT, namísto běžné limuzíny.

Technickým základem vozu má být čistě elektrická platforma PPE, na jejímž vývoji spolupracuje Audi s Porsche. Jedním z modelů postavených na této platformě bude i Porsche Macan EV, které již láká na baterii s kapacitou 120 kWh, podporu nabíjení při výkonu až 270 kW, pohon všech kol díky dvojici elektromotorů, výkon kolem 700 koní a zrychlení z 0 na 100 km/h za cca 4 sekundy.

Zástupci automobilky přitom měli přiznat, že pohon a řízení už u nové generace modelů nebudou na vrcholu žebříčku priorit, neboť se předpokládá, že řidiči budou využívat funkce autonomního řízení. Řidiči však stále budou mít svobodu vybrat si mezi autonomním a klasickým řízením. Při tradičním řízení by pak měl řidič pořád vnímat určité propojení s vozem.

V rámci prémiového postavení pak nejspíš nepřekvapí, že se očekávají technologie jak adaptivní tlumiče, kamerami řízené adaptivní vzduchové odpružení, řízení zadní nápravy, atd. Zřejmě tak půjde o výstavní skříň všech moderních a dostupných technologií, které by se však postupem času měly dostávat i do menších modelů.

Na závěr snad jen můžeme zmínit, že představení nové čistě elektrické Audi A8 (pravděpodobně s označením e-tron) se očekává v příštím roce. Do té doby se tak nejspíš dočkáme řady dalších zajímavých informací.