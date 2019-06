Nová generace Renault Captur nafocena bez maskování, jak se vám líbí?

Fotografie nového Capturu se totiž objevily na čínském webu Autohome, kde si jich ale nejspíš všimlo i zastoupení automobilky a tak zase brzy zmizely. Zanedlouho se však fotografie objevily i na fóru Worldscoop, odkud se dál šíří do světa.

Každopádně na co se tedy můžeme u nového Capturu těšit? Největší změny jsou patrné na zadní části, kterou si můžeme prohlédnout i na velké fotce. Zaujmou především ostře řezaná světla ve tvaru písmene C, na jejichž spodní část navazuje linka zařezávající se do víka kufru. Sympatická je i dvojice chromovaných koncovek výfuku.

Přední část prošla spíše evoluční změnou, kterou zdůrazňují především světlomety s novým světelným podpisem. Změnou však prošel i nárazník, na jehož bocích jsou vertikálně umístěné mlhovky a mřížka chladiče uprostřed dostala nový tvar.

Vůz tak nově působí dynamičtěji, což ostatně podtrhuje i pohled na boční profil. Právě tad vyniká svažující se střecha, upravený C-sloupek a nově tvarovaná skla druhého páru dveří. V podbězích také vynikají nová kola, která mohou mít až 18 palců.

Co se rozměrů týče, měla by být nové generace Capturu dlouhá 4,263 mm, široká 1,797 mm, vysoká 1,593 mm a hodnota rozvoru by se měla zastavit na hodnotě 2,638 mm. Zatím se však bavíme pouze o neoficiálních informacích, které se vztahují k modelu určenému na čínský trh. Je tak docela možné, že v Evropě se nový Captur představí v ještě trochu jiném kabátu.

Bohatší by měla být i nabídka motorů. Zatímco v Číně budou mít zákazníci na výběr pouze ze dvou výkonnostních variant přeplňovaného motoru 1.3 litru (133 a 159 koní), v Evropě by nabídka mohla startovat 1.0 litrovým motorem o výkonu 100 koní v kombinaci s CVT převodovkou. Dalším v nabídce by mohl být 1.3 litrový motor TCe o výkonu 130 nebo 150 koní a chybět by neměl ani naftový motor 1.5 Blue dCi, který by měl Captur sdílet s ostatními Renaulty. Ve hře je i varianta RS.

Fotografie z interiéru sice zatím nejsou dostupné, očekává se však, že palubní deska bude podobná, jako v nové generaci modelu Clio. Jednou z mála výhod Capturu by pak mohla být sedadla s upravitelným sklonem zadních sedadel a volič funkce Grip-Control, který by měl alespoň částečně suplovat chybějící pohon všech kol. Ano, Captur totiž i nadále zůstává pouze předokolkou.