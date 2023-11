Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Když se koncem letošního ledna stal novým českým prezidentem armádní generál ve výslužbě Petr Pavel, Česko ihned začalo spekulovat, jakou reprezentační limuzínou bude jezdit. Dnešní hlava státu je zarytým milovníkem značky BMW, ale už od vítězství ve volbách se pochopitelně objevovaly názory, že český prezident musí reprezentovat svou zemi a jezdit vládním speciálem domácího automobilismu.

Už od začátku jsme očekávali, že nový prezident Petr Pavel bude jezdit Škodou Superb a nepochybně se ve vládní garáži objeví i nová čtvrtá generace. Ta se v minulém týdnu konečně oficiálně představila světu a my už víme, jak by nová prezidentská limuzína mohla vypadat. Náš dvorní návrhář Honza Lušovský pro vás připravil naše vlastní rendery nového Superbu, jaký by už brzy mohl vozit českého prezidenta za pracovními i soukromými povinnostmi.

Naše prezidentská Škoda Superb čtvrté generace pochopitelně vychází ze základní limuzíny, nese charakteristickou elegantní černou barvu a má slavnostní prezidentskou standardu na předním blatníku. A pokud bychom našemu prezidentovi mohli doporučit motorizaci, rozhodně bychom sáhli po novém vrcholu – vlajkové benzinové jednotce 2.0 TSI o 195 kW (265 koní) se sedmistupňovým DSG a pohonem všech kol.

Umíte si představit, že by aktuální český prezident Petr Pavel jezdil novou Škodou Superb? A pokud ne, napište nám do komentářů vaše tipy na ideální českou prezidentskou limuzínu.