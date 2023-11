Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Nedlouho po premiéře druhé generace Škody Kodiaq přichází mladoboleslavská automobilka se svým druhým vrcholem, tentokrát u „placatých“ aut – čtvrtou generací modelu Superb. Živě ji odhalila v Praze, vybraní novináři však měli možnost si ji do detailu prohlédnout a osahat už s předstihem.

„Již více než 20 let je Superb vlajkovou lodí portfolia vozů Škoda se spalovacími motory. Ve své čtvrté generaci jím bude i nadále a nabídne ještě sofistikovanější skulpturální design, mimořádnou prostornost i nejmodernější technologie,“ komentuje novinku Klaus Zellmer, předseda představenstva Škodovky.

Jak to je s tím designem, prostorností a technologiemi? Začněme tím vzhledem, který je v případě obou karosářských verzí velmi daleko od sesterského Volkswagenu Passat. Přídi dominuje vzpřímenější maska chladiče a linky, které mají co nejvíce zdůraznit šířku vozu.

Světlomety jsou už v základu LEDkové, za příplatek (a u verze Laurin & Klement ve standardu) nabídnou funkci LED Matrix druhé generace. Ta nabídnou 36 individuálních segmentů a až o 40 % více světla oproti předchozímu superbu.

Oproti minulé generaci zmizela klasická světla do mlhy, místo nich superb dostal tzv. světla do špatného počasí. Tato funkce roztáhne kužel potkávacích světel víc do šířky, drobně změní tvar cut-off line (horní hrany kužele potkávacích světel, nad níž už svítí dálková) a trochu sníží intenzitu světla. Jak to bude fungovat v realitě, zjistíme až ve skutečné mlze na silnici.

Škoda Superb

O kus dál vidíme přepracovaná boční zrcátka nově upevněná na nožce na plechu dveří, což zlepšuje výhled z vozidla a také snižuje aerodynamický odpor – usnadňuje vzduchu obtékání sloupku A karoserie. Také je tu vylepšený spoiler pátých dveří, který u kombíku dostal i tzv. finlety, boční křidélka a aerodynamicky optimalizovaný přední nárazník s kanály usměrňujícími proudění kolem předních kol, rovněž aerodynamicky optimalizovaných.

Nechybí ani aktivní aerodynamické prvky, konkrétně dva. Jednak je vstup chladicího vzduchu do jinak zakrytovaného motorového prostoru řízen aktivní žaluzií, a jednak je tu aktivní a automaticky řízený systém chlazení předních brzd, který využívá proudění vzduchu zajištěné ventilátorem chladiče. A konečně, aerodynamicky vylepšeno bylo také zakrytování podvozku.

To všechno spolu s dalšími drobnými vylepšeními a zúžením vozu o půldruhého centimetru se u liftbacku postaralo o snížení koeficientu odporu vzduchu oproti předchůdci o 10 % na 0,23. U kombíku to je o 15 % na 0,25.

Škoda Superb Combi

Zadní lampy budou, stejně jako přední, k mání ve dvou provedeních. Pro obě karosářské varianty jsou lampy stejné a ta dražší verze nabídne párová mlhová světla. Animované blinkry a animace také ve funkcích Coming Home a Leaving Home jsou tu u výbavové verze Laurin & Klement už v základu.

Narostl zvenčí i uvnitř

Superb jako liftback i combi mezigeneračně narostl do většiny směrů, a to zvenčí i uvnitř. Nezvětšil se rozvor náprav a již zmíněná šířka. Jak přesně se rozměry pohnuly, ukáže nejlépe tabulka.

Rozměry nové Škody Superb (ve srovnání s předchozí generací) liftback combi Délka 4.912 mm (+43) 4.902 mm (+40) Šířka 1.849 mm (-15) Výška 1.481 mm (+12) 1.482 mm (+5) Rozvor náprav 2.841 mm Efektivní prostor pro hlavu na předních sedadlech 1.049 mm (+11) 1.049 mm (+7) Efektivní prostor pro hlavu na zadních sedadlech 986 mm (+6) 1.008 mm (+8) Objem zavazadlového prostoru 645 l (+20) 690 l (+30)

Čísla však nepoví celý příběh tak dobře, jako vlastní zkušenost. A ta říká, že má-li řidič mou výšku 184 cm, za něj si může do liftbacku i kombíku pohodlně sednout stejně velký člověk a bude mít rezervu nejen nad hlavou, ale i před koleny. Dovedu si krásně představit se na zadní lavici rozvalit a, podřimuje, nechat se odvézt přes půl republiky.

Protože mě to ale mnohem víc baví za volantem, pojďme se podívat právě sem. Palubní deska superbu si bere řadu prvků z kodiaqu, ale přesto není stejná. Nejvýraznějším rozdílem jsou klavír připomínající svislé lamely, které skrývají výdechy ventilace, a také kaplička přístrojů. Tu designéři zvolili proto, aby lépe schovali šachtu head-up displeje, který bude také v nabídce.

Třinácipalcový volně stojící displej nabídne nový infotainment, který je trvale připojen k internetu. Díky tomu nabídne např. službu proaktivního servisu. Ta umožní vybranému servisnímu místu odeslat informaci o tom, že je třeba provést nějakou údržbu či drobnou opravu, a snáze tak naplánovat návštěvu servisu.

Škoda Superb a Škoda Superb Combi

Také podporuje aktualizace na dálku či vzdálený přístup, který umožňuje skrz aplikaci ve smartphonu prohlédnout údaje o jízdě či aktuální stav vozu včetně místa, kde je zaparkován. Plug-in hybridní verze přidá informace o stavu nabití trakční baterie, možnost plánování odjezdu či ovládání nezávislého topení. A díky připojení k internetu je možné také snadno vůz dovybavit funkcemi, které při nákupu neměl, jako je navigace, adaptivní tempomat, barvy a funkce ambientního osvětlení či asistent dálkových světel.

O patro níž vidíme otočné ovladače, kterým Škodovka říká Smart Dials. Jejich principem je, že tři knoflíky ovládají mnohem víc funkcí. Ty krajní slouží k seřizování teploty ve voze spolu s vyhříváním, příp. ventilací sedaček. Prostřední ovladač funguje jako zkratka k některým funkcím infotainmentu, které je možné si nastavit. Výraznou změnou oproti dosavadnímu superbu je umístění voliče převodovky „po americku“ na sloupek řízení místo páčky stěračů, které se nyní ovládají na levé páčce.

Sedadel nabídne superb tři různé druhy. Už v základu jsou sedadla částečně elektricky nastavitelná včetně bederní opěrky a čalouněná buď látkou ve verzi Loft, nebo mikrovláknem Suedia v provedení Lounge. O stupeň výš je interiér Suite, který má čalounění v kombinaci umělé a přírodní kůže v černé nebo hnědé barvě, a stejná barevná provedení sedaček jsou i ve vrcholovém Laurinu & Klementu.

Škoda Superb

Vrcholem nabídky jsou ergonomická sedadla s možností prodloužit sedák a celkem deseti masážními vaky. Za zmínku stojí také dělený kryt přední loketní opěrky, pod nímž najdeme i značkový čistič displeje, nebo zadní loketní opěrku nejen s držáky nápojů, ale i se stojánkem na tablet.

Liftback nabídne rolety na boční okna vzadu i na zadní sklo, kombík zase elektricky ovládanou roletu v kufru. Vůz také nabídne bezdrátovou nabíječku smartphonu, která má výkon 15 W a její přihrádka je chlazená, a také až 45W nabíjecí porty USB-C. Po stránce audiosystému je k mání sestava Canton o 14 reproduktorech; pro Laurin & Klement je ve standardu.

Pod kapotou nafta i benzin

Nabídka pohonných ústrojí zůstává navzdory elektromobilní době velmi široká a jsou tu i motorizace bez jakékoliv elektrické dopomoci. Všechny verze mají čtyři válce a objem motorů sahá od 1,5 do 2 litrů; výkony od 150 do 265 koní. Hodnoty spotřeby paliva bohužel zatím na světě nejsou.

Motorizace nové Škody Superb Výkon Převodovka Zážehové motorizace 1,5 TSI mHEV 4×2 110 kW (150 k) 7st. DSG 2,0 TSI 4×2 150 kW (204 k) 7st. DSG 2,0 TSI 4×4 195 kW (265 k) 7st. DSG Vznětové motorizace 2,0 TDI 4×2 110 kW (150 k) 7st. DSG 2,0 TDI 4×4 142 kW (193 k) 7st. DSG Plug-in hybrid (pouze kombi) 1,5 TSI PHEV 4×2 150 kW (204 k) 67st. DSG

S modernizací superb přišel o možnost manuální převodovky a k mání je už jen dvouspojka DSG; pro většinu motorizací o sedmi stupních. Základní provedení 1,5 TSI mHEV pracuje s dodatečnou 48V elektrosoustavou, jejíž součástí je startér-generátor, napojený na motor řemenem. Ten přidává svou trošku výkonu, když řidič žádá maximální akceleraci, a také umožňuje vozu plachtit s vypnutým spalovacím motorem.

Plug-in hybrid je kompletně nový a skládá se ze 150k zážehového čtyřválce a elektromotoru integrovaného do šestistupňové převodovky DSG. Ten čerpá energii z baterie o celkové kapacitě 25,7 kWh, jejíž využitelná kapacita má stačit na dojezd přes 100 km.

Škoda Superb Combi iV

O nabíjení se stará 11kW palubní nabíječka na střídavý proud, která zvládne baterii nabít za 2,5 hodiny. Také je možné baterii nabíjet 50kW DC nabíječkou, které stačí k nabití z 10 na 80 % jen 25 minut. Kombinovaný výkon systému je 204 koní.

Ke všem verzím je k mání (a v Laurinu & Klementu ve standardu) adaptivní podvozek DCC Plus, který využívá dva nezávisle řízené ventily k oddělení odskokové a kompresní části odpružení. Dříve byly obě funkce řízeny jedním ventilem. Nová generace umožňuje rychlejší nastavení tlumení a širší rozsah tlumicích charakteristik. Také nabídne více komfortu a rychlejší reakce na průběh vozovky, a zejména lepší tlumení jízdy po nekvalitním povrchu.

Až deset airbagů

Superb jako výkladní skříň možností Škodovky dostal pět nových asistentů aktivní bezpečnosti. Jsou jím asistent při odbočování, asistence při průjezdu křižovatkou, varování při vystupování z vozu, nouzové brzdění s detekcí chodce vzadu a antikolizní asistent. Ten řidiči pomáhá při úhybném manévru, pokud řidič zatočí příliš pozdě nebo nedostatečně, aby zabránil kolizi. Funguje při rychlostech od 30 do 150 km/h a spolupracuje s elektronickou stabilizací, aby nedošlo ke smyku.

Škoda Superb Combi

K mání bude také vylepšená funkce asistované jízdy, která bude zvládat adaptivně řídit skoro sama v jízdním pruhu a udržovat vzdálenost od vozidla před sebou. Její součástí je asistent pro jízdu v kolonách, který do 60 km/h zvládne sám brzdit, rozjíždět se a řídit. Ve výbavě je také nouzový asistent, který v případě, že řidič není kvůli zdravotní indispozici schopen ovládat vozidlo, převezme řízení, zapne výstražné dvojblinkry a zastaví vůz. Následně odemkne dveře, zapne světla a pár sekund po zastavení skrz systém eCall zavolá pomoc.

Když už má hrozit nehoda, proaktivní ochrana cestujících v případě nouzového brzdění sama zavře okna a prosklenou střechu, aktivuje výstražné dvojblinkry a utáhne přední bezpečnostní pásy. Vůz nabídne až deset airbagů; ve standardu jich je osm včetně středového airbagu mezi řidičem a spolujezdcem. Ty dva za příplatek jsou boční airbagy pro zadní cestující.

Kombi ještě letos, liftback příští rok

Automobilka Škoda prozradila už i datum startu výroby a očekávanou dostupnost nového superbu pro zákazníky. Kombík se začne vyrábět ve 48. týdnu roku 2023, tedy na přelomu listopadu a prosince; liftback z bratislavské výrobní linky začne sjíždět někdy v příštím roce. Co se po stránce výroby pravděpodobně změní, je dostupnost extrémně široké palety barev na přání – ty totiž vyžadují odbočku z výrobní linky a se změnou výrobního závodu podle automobilky není jisté, jestli něco takového bude možné.

Škoda Superb Combi

K zákazníkům se první auta dostanou v druhém čtvrtletí příštího roku a ve stejné době se také můžeme těšit na první jízdní dojmy při mezinárodní novinářské prezentaci. Tehdy se konečně dozvíme, jak novinka jezdí a jestli plug-in hybrid na elektřinu vážně zvládne sto kilometrů.