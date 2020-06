"Nové Bronco prý bude výrazně lepší než Wrangler, zní z Fordu"

Automobilka sice původně plánovala představit nové Bronco výrazně dříve, kvůli komplikacím způsobeným nástupem pandemie koronaviru ovšem musela posunout datum zahájení výroby i oficiálního představení. Navzdory původním plánům tak nejspíš premiéra neproběhne během jara, ale až během července.

Čekání by však zákazníkům mohlo ukrátit prohlášení jednoho z nejvyšších představitelů automobilky s modrým oválem ve znaku, který neváhal nové Bronco označit za „výrazně lepší produkt“, než je Jeep Wrangler. Oním vysokým představitelem byl přitom Jim Farley, hlavní provozní ředitel Fordu, jehož slova citoval na Twitteru motoristický redaktor CNBC Michael Wayland.

Nikoho přitom nepřekvapuje, že se Ford nyní snaží podtrhnout schopnosti tolik očekávaného modelu. Je ovšem trochu s podivem, že se takto vysoce postavený představitel značky pustí do přímého srovnání s konkurencí. I když zrovna u Bronca není žádné velké tajemství, že půjde po krku právě Wrangleru.

To ostatně naznačoval již nespočet úniků zpráv z patentového úřadu, díky nimž například víme, že nové Bronco nabídne stejně jako Wrangler možnost odstranit dveře nebo střechu. Podle některých náznaků by přitom proces demontáže dveří mohl být u Fordu ještě jednodušší než u Wrangleru. A to už je co říct.

Wrangler ovšem není pouze o stylu, ale také o schopnostech v terénu. Jenže i v této oblasti by mělo Bronco tahat esa z rukávu. Podle některých zpráv by měl nový Ford dostat například sofistikovaný podvozek, který umožní změnu světlé výšky, odpojování stabilizátorů nebo podobné rozhoupání, jaké předvádí Mercedes-Benz GLS.

Výhodou Jeepu by moha být tradiční konstrukce s tuhými nápravami, ideálními pro jízdu v náročném terénu, zatímco Bronco pravděpodobně dostane nezávislé zavěšení, které nabídne více komfortu na silnicích. V minulosti se ovšem objevily zvěsti o možných uzávěrkách na obou nápravách, čímž by Bronco mohlo směle konkurovat Wrangleru Rubicon.

Zatím sice vycházíme pouze z nepotvrzených informací, přesto se zdá, že by nové Bronco mohlo být pro Wrangler minimálně rovnocenným soupeřem. Na definitivní verdikt si však budeme muset počkat až do jeho oficiálního představení a oznámení cen.

Pro evropský trh však vítězem tohoto souboje pravděpodobně zůstane Wrangler. Jak totiž ukazuje grafika zveřejněná na Twitteru Michaelem Martinezem z Automotive News, Ford Bronco ani menší Bronco Sport se do Evropy oficiálně nechystají.