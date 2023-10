Novela bodového systému přispěje k větší bezpečnosti na silnici, řekl Kupka

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Novela platná od 1. ledna příštího roku přinese například možnost řízení automobilu od 17 let pod dozorem mentora, řidičský průkaz na zkoušku pro nové držitele oprávnění či zvýší pokuty. Také bude možné získat informace o získání trestných bodů pomocí SMS zprávy či emailu. Pro mentory spustila Asociace autoškol ČR nový web, informace chce šířit také novým manuálem.

Podle Kupky mají novinky v bodovém systému zvýšit bezpečnost zejména zaměřením na mladé řidiče. "Řidičák na zkoušku míří na snížení nehodovosti té nejrizikovější skupiny řidičů, tedy těch, kteří právě začínají a jejich zkušenost je do dvou let od obdržení řidičského oprávnění," řekl. Dodal, že řidiči do dvou let praxe způsobí 11 procent dopravních nehod, přičemž tvoří tři procenta řidičské populace. Pokud tak řidič do dvou let od získání průkazu spáchá vážný dopravní přečin, bude muset zpět do autoškoly, kde bude muset absolvovat dvě školení.

Na mladé řidiče míří i možnost řídit auto od 17 let pod dozorem mentora. Ten musí podle pravidel mít čisté bodové konto, musí vlastnit řidičský průkaz přes deset let a mít nepřetržitou pětiletou řidičskou praxi. Podle Kupky nebude stát však schopen zjistit, jak intenzivní je řidičská praxe mentora. "Je to postavené na odpovědnosti a pozitivní motivaci. Myslím, že je dobře, aby stát dal také vědět, že lidem důvěřuje," dodal s tím, že v jiných státech jízdy s mentorem fungují a nezneužívají se.

Řidiči se budou podle něho moci nově také nechat informovat o změně bodového konta pomocí SMS či emailu, a to skrze Portál občana. V Portálu dopravy pak najdou stav svého bodového konta.

Podle předsedy Asociace autoškol ČR Aleše Horčičky je cílem ročně vyškolit 30.000 mladých řidičů pro řízení od 17 let. Vedlejším pozitivním dopadem bude podle něj i to, že se mentoři budou více zajímat o to, jak sami řídí, případně se budou dále vzdělávat.

Efektivnost nových opatření bude možné pozorovat zhruba za dva roky, řekl šéf Dopravní policie ČR Jiří Zlý. "Po dvou letech budeme moct vyhodnocovat statistická data, případně říct, jestli je třeba něco změnit," řekl.

Novelou se také zpřísní pokuty. Podle dřívějšího vyjádření Kupky se tresty zpřísňují s ohledem na jejich závažnost a s ohledem na míru rizika, která je s nimi spojena. Zpřísňují se tak podle něj tresty u nejzávažnějších a nejnebezpečnějších přestupků. Řidiči budou za přestupky dostávat jen dva, čtyři nebo šest trestných bodů.

Novinkou je i to, že řidiči u sebe nebudou muset mít řidičský průkaz a osvědčení vozidla již od příštího roku. Tato povinnost měla původně zaniknout k 1. červenci 2025.