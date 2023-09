Nový Fiat 600 přijíždí jako hybrid. Na elektřinu však jezdí pomalu

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Označení Hybrid u aut značky Fiat dosud znamenalo mild-hybrid, nyní však jeho význam automobilka posouvá o krok dál – na půl cesty ke skutečnému „samonabíjecímu“ full-hybridu. Představila hybridní verzi modelu 600, který se nejprve ukázal před několika týdny jako ryze elektrický crossover.

Nejde však až tak daleko, aby hybridní jízdou mohla konkurovat třeba Toyotě. Elektrosoustava pracuje s napětím pouhých 48 V a elektromotor, který je součástí šestistupňové dvouspojkové převodovky, nabídne pouhých 29 koní. Vůz dokáže pohánět do rychlosti jízdy 30 km/h a energie v lithium-iontové baterii stačí na jeden kilometr jízdy.

Video se připravuje ...

Tím, že dokáže jet na elektřinu, de iure spadá do kategorie full-hybridů. Podle automobilky bude elektrický pohon užitečný zejména při parkování a manévrování či popojíždění v zácpách. Také má pomoci těsně po sešlápnutí plynu, než se roztočí turbodmychadlo, a samozřejmě se zrychlováním – Fiat odhaduje, že na stovku to vůz zvládne za 11 sekund.

Spalovacím motorem je přeplňovaný zážehový tříválec o objemu 1,2 litru a výkonu 100 koní, který pracuje v Millerově cyklu. Kombinovaný výkon automobilka nezveřejnila, avšak po vzoru očividně podobné techniky, která se nedávno odhalila v koncernovém sourozenci Peugeotu 3008, počítejme spíš s číslem 100 než 129.

Hybridní technika má Fiatu 600 pomoci uspořit až 15 % emisí CO 2 oproti použití samotného spalovacího tříválce s automatickým řazením; automobilka odhaduje, že výsledné emise změřené v cyklu WLTP budou 110–114 g CO 2 /km. To by odpovídalo spotřebě 4,7–4,9 l/100 km.

Fiat 600 Hybrid bude k mání po boku elektrické 600e na trzích, kde není elektromobilita tolik rozšířená. Kde kromě domovské Itálie to bude, zatím není přesně známo. Cena na domovském trhu už je však jasná – 24.950 eur (609 tisíc korun) v ceníku, 19.950 eur (487 tisíc korun) po započtení šrotovného a slevě při využití financování od Fiatu.