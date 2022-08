Nový Koenigsegg CC850 se představuje jako nejrychlejší produkční vůz s manuálem

Švédský výrobce supersportů představil v posledních letech hned několik působivých strojů, novinka prezentovaná na kalifornské akci Monterey Car Week ale působí spíše jako závan minulosti. Model CC850 totiž na první pohled připomíná 20 let starý supersport CC8, představený v roce 2002, pod kapotou ale ukrývá zcela novou techniku. A ta je sakra působivá.

Začněme od pohonné jednotky, kterou by měl být dvakrát přeplňovaný 5,0litrový motor V8, převzatý z modelu Jesko. Při spalování E85 nabídne motor nejvyšší výkon 1.033 kW, při natankování běžného paliva pak výkon spadne na 884 kW. Nejvyšší točivý moment dosahuje 1385 Nm. Na vůz s pohotovostní hmotností 1.385 kilogramů to jsou velmi solidní čísla.

Tím nejzajímavějším je ale v tomto případě převodovka, z modelu Jesko převzatá devítistupňová skříň označovaná jako „Light Speed Transmission“. Pohled do kabiny nicméně ukazuje volič manuální převodovky v kulise s šesti rychlostními stupni. Nejde přitom o sekvenční převodovku – model CC850 je totiž vybaven i spojkovým pedálem. Jak to ale funguje dohromady?

V podstatě jde o čistě elektronickou záležitost, kdy automobilka využívá manuální šestistupňovou převodovku a spojkový pedál k ovládání devítistupňové více-spojkové převodovky. Výsledek automobilka označuje jako TWMPAFMPC – The World Most Powerful And Fastest Manual Production Car.

V manuálním režimu se Koenigsegg CC850 ovládá jako kterékoliv jiné auto s manuální převodovkou. Řidič musí sešlápnout spojkový pedál a následně zařadí rychlost. V podstatě jde o elektronické povely LST převodovce, systém přenosu informací je ale tak propracovaný, že při nešetrném rozjezdu může motor i zhasnout.

Ptáte se, jak může „manuální“ šestistupňová převodovka využít všech devět rychlostí LST skříně? Rozdíl je v jízdních režimech, podle kterých se upravuje výběr převodů. Řidič tak stále naplno využívá všech devět převodů. Volič manuální předovky nicméně nabízí i speciální režim „A“. Po posunutí páky zcela vpravo a dozadu tak převodovka přejde do plně automatického režimu a střídá všechny rychlosti dle vlastního uvážení.

Parametry nového speciálu sice automobilka nezveřejnila, pokud ale mluví o nejrychlejším a nejvýkonnějším produkčním automobilu s manuální převodovkou, nemáme důvod ji nevěřit. Ostatně schopnosti svých vozů již značka prokázala získáním celé řady rekordů.

Koenigsegg plánuje vyrobit pouze 50 kusů modelu CC850, čímž oslaví padesáté narozeniny zakladatele značky – Christiana von Koenigsegga. Informace o cenách však značka plánuje zveřejnit později.