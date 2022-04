První prototyp Koenigsegg Gemera poprvé odhalil svůj zvuk

Automobilka Koenigsegg představila svůj první čtyřmístný model Gemera v březnu 2020 a od té doby pracuje na jeho vývoji, který konečně dospěl do fáze testování prvního pojízdného prototypu. Za jeho volant přitom usedl i samotný zakladatel značky.

Christian Von Koenigsegg vzal totiž veřejnost prostřednictvím videa na letištní plochu, kde probíhalo testování hned tří modelů. Kromě prototypu Gemery stál na ploše také první prototyp Koenigseggu Jesko a třetím vozem byl testovací model Regera. Hlavní pozornost ale patřila modelu Gemera.

Jak bývá u testovacích prototypů zvykem, interiéru zatím dominují především kabely vedoucí od různých měřících přístrojů, generujících data pro ladění vozu. Vývoj ovšem usnadňuje čtyřsedadlová konfigurace, díky které mohou být ve voze s řidičem rovnou tři technici, zatímco v minulosti to byl pouze jeden.

Von Koenigsegg ve videu dodává, že technici zatím ladí pohonné ústrojí i zvuk motoru, přesto usedne za volant, vůz nastartuje a krátce se s ním i sveze. Zvuk motoru na volnoběh přitom zatím není ničím úchvatným, s rostoucími otáčkami ale krásně nabírá na intenzitě i agresivitě.

V současné fázi vývoje jsou přitom maximální otáčky motoru omezeny pouze na 4500 min-1, jak ovšem Koenigsegg dodal, na konci vývoje by se měl motor dostat až na cca 8500 min-1. Základem pohonného ústrojí je přitom „pouze“ 2,0litrový dvakrát přeplňovaný tříválec.

Spalovací motor ovšem doplňují tři elektromotory, jeden vpředu a dva vzadu, díky čemuž by se měl kombinovaný výkon vozu pohybovat kolem 1268 kW (cca 1700 k) a až 3400 Nm točivého momentu. Sprint za stovku by měl trvat 1,9 sekundy a maximální rychlost by měla být až 400 km/h.

Vůz by měl mít pohon všech kol, funkci vektorování točivého momentu, díky čemuž dokáže výkon rozdělovat podle potřeby na jednotlivá kola, i systém řízení všech kol. Baterie na palubě by navíc měla umožnit elektrický dojezd až 50 kilometrů, případně elektrickou jízdu rychlostí až 300 km/h.

Společnost Koenigsegg plánuje vyrobit celkem 300 kusů modelu Gemera, zatím však není zřejmé, kdy výrobu odstartuje. Od prvního pojízdného prototypu ji totiž nejspíš bude čekat ještě poměrně dlouhá cesta.