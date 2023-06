Maskované prototypy nového modelu Mercedes-AMG GT se v posledních týdnech aktivně prohánějí po německých silnicích i slavném Nürburgringu, díky čemuž si veřejnost může pomalu dělat obrázek o tom, co od finální verze nového dvoudveřového sporťáku vlastně očekávat.

Valná většina zvěstí o technice sice zatím nebyla potvrzena automobilkou, můžeme se ale například pomalu těšit na to, že výkonnostním vrcholem nového modelu by mohl být čtyřlitrový osmiválec s biturbo přeplňováním a asistencí elektromotoru. Toto pohonné ústrojí nyní produkuje u modelu AMG GT 63 S E Performance výkon 620 kW (843 k) a točivý moment 1400 Nm.

Před blížící se premiérou přišel Mercedes s nápadem, kterým příchod nové generace AMG-GT Coupé zpříjemní. A zároveň na něm automobilka něco vydělá. Akce “Mercedes-AMG GT Live Sneak Preview” bude přístupná pouze pro členy AMG Private Lounge.

Akce se bude konat od 10. do 13. července s maximální kapacitou 24 osob na den. Stojí 450 eur a dle posledních informací by již měla být vyprodána. Podmínkou pro účast je mimo členství AMG Private Lounge také nutnost dosažení věku 21 let a vlastnění řidičského průkazu.

Hned po příjezdu bude hostům servírovaná snídaně v AMG Private Lounge. Kromě následné prohlídky nového modelu nabízí celodenní návštěva v Affalterbachu účastníkům možnost projet se vozy SL 63, C63 S E Performance a EQE 53. Po celý den budou k dispozici profesionální fotografové, kteří celou událost pro hosty zdokumentují.

Veřejná premiéra nového modelu Mercedes-AMG GT Coupé zatím nemá oficiální termín. Vzhledem k tomu, že předpremiéra v Affalterbachu startuje za necelé dva týdny, veřejné odhalení nového konkurenta Porsche 911 nejspíš nebude daleko a proběhne ještě před koncem tohoto roku.