Nový Mercedes Citan se začíná odhalovat. Luxusnější bratr Kangoo se ukáže v srpnu

Automobilka Mercedes-Benz je nejen aktivní v oblasti luxusních automobilů, ale také na poli užitkových vozidel. Od roku 2012 působí díky spolupráci s Renaultem také v segmentu kompaktních dodávek, a to prostřednictvím modelu Citan. Ve středu 25. srpna se představí jeho nová generace, a to prostřednictvím online platformy Mercedes me media.

Druhá generace Citanu se přitom začíná už postupně odhalovat. Nejnověji zveřejněný snímek naznačuje design. I přestože se auto na odhaleném snímku z velké části skrývá ve tmě, jsou patrné rysy známé z osobních Mercedesů. I to potvrzuje zprávy, že nový Citan už nebude tak opticky blízký Renaultu Kangoo, jehož techniku využívá. Mercedes se totiž tentokrát od začátku podílel na vývoji technického základu, což umožnilo Citan protentokrát více uzpůsobit představám německé značky. Základem je platforma CMF-C aliance Renault-Nissan-Mitsubishi, v tomto případě využívající nápravu McPherson vpředu a torzní příčku vzadu.

Automobilka již potvrdila, že nový Citan bude dostupný v několika derivátech. Výchozí Citan s konvenčním pohonem doplní také elektrický eCitan. Vedle dodávky pak bude k dispozici také osobní Citan Tourer. To ale není všechno, od Citanu bude tentokrát odvozená také nová třída T, což bude luxusnější osobní varianta, blízká MPV. Zkrátka takový menší bratr třídy V, sdílející techniku s užitkovým Vitem. Právě třída T se rovněž dočká elektrické varianty, a to ve formě modelu nazvaného EQT, naznačeného už ve formě stejnojmenného konceptu.

Naopak v rámci konsolidace portfolia se nabídka omezí na dvě délky rozvoru. Ta nejkratší verze má skončit, kvůli nízkým prodejům se už náhrady nedočká. V tuto chvíli pak není jasné, zda se i Citan dočká varianty bez B sloupku na pravé straně, kterou Renault u Kangoo nazývá Open Sesame. Unikátní řešení zvětšuje boční přístup do nákladového prostoru.

Z hlediska motorů se očekává obdobná nabídka jako v novém Renaultu Kangoo. To by znamenalo přeplňovanou benzinovou třináctistovku v různých variantách a vznětovou patnáctistovku. Mercedes eCitan by pak po vzoru Kangoo E-Tech Electric měl dostat elektromotor s výkonem 75 kW a baterie s kapacitou 44 kWh.