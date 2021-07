První jízda s novými Renaulty Express Van a Kangoo Van. Opravdu jsou tak odlišní?

Renault a kompaktní dodávka, to je dnes už nedílné spojení. Od roku 1997 značka nabízí model Kangoo, které postupně nahradilo dřívější Express. Další takové modely tu byly i předtím. Aktuálně na trh vstupuje třetí generace Kangoo, kterou v nabídce doplňuje model se staronovým označením Express. Má podobnou velikost, ale zcela jiné základy, a Renault věří, že díky této dvojici lépe osloví cílovou klientelu.

Kangoo Van a Express Van se totiž mají vzájemně doplňovat. Kangoo má oslovit náročnější klientelu, které nabízí ta nejnovější řešení, jako jsou třeba elektronické asistenty, nebo třeba elektrický pohon, který bude nabídnut v příštím roce. S tím ostatně souvisí fakt, že stejný základ opět využije i Mercedes pro svůj Citan, respektive osobní třídu T, což si žádá vyspělý základ. Express je naopak primárně dostupné auto, cílící na zákazníky hledající pracanta za rozumnou cenu. V tomto směru slouží jako náhrada za dosavadní Dacii Dokker, z jejíž techniky (byť výrazně upravené) vychází. Navíc se jako Dokker vyrábí kvůli snížení výrobních nákladů v marockém Tangieru, zatímco Kangoo nadále vyjíždí z francouzského Maubeuge. Důvodem náhrady Dacie za model mateřského Renaultu je snaha nabídnout širší servisní síť, prostřednictvím dealerů francouzské značky zaměřených i na užitkové modely.

Cílová klientela je tak u obou dodávek odlišná. Jestliže z globálního hlediska Express Van cílí na řemeslníky a menší podnikatele a Kangoo Van na velké fleety, v českém prostředí má být situace opačná. Tuzemské zastoupení věří, že velké fleety budu u nás raději hledět na nižší cenu, zatímco řemeslníci si spíše pro vlastní potřebu koupí vyspělejší auto. Jestli to tak bude, se nechme zatím překvapit, teď je na čase oba vozy vyzkoušet a zjistit, zda jsou opravdu tak odlišné, jak o nich zástupci značky říkají.

Triky Kangoo

Co se týče vnější vzhledu, tak jsou oba automobily v zásadě stejné. Ostatně když jsem si během jízdní prezentace vozy střídal, musel jsem se u přítomných zástupců Renaultu ujistit, zda opravdu je to „ten druhý“. Rozdílem jsou každopádně světlomety, u Expressu halogenové, u Kangoo za příplatek full-LED.

Poznávacím znakem se tak může stát spíše boční silueta. Express Van i kvůli zjednodušení a zlevnění nabídky bude dostupný v jednom provedení, zatímco Kangoo Van od roku 2022 nabídne i prodlouženou verzi. Hlavně ale Kangoo nabízí za příplatek 24.000 Kč unikátní řešení Open Sesame by Renault, což je ve skutečnosti chybějící B sloupek na straně spolujezdce, což zvětšuje boční přístup dovnitř. Široký je 1.446 mm, což je dvojnásobek proti předchůdci a hlavně nejvíce v rámci segmentu. Manipulaci přitom usnadňuje otevírání předních dveří do úhlu 90°, navíc dveře je možné otevírat nezávisle na sobě a v jakémkoliv pořadí.

Renault Kangoo Van vs. Express Van: Srovnání rozměrů nových dodávek Model Renault Kangoo Van Renault Express Van Délka (mm) 4486 4393 Šířka (mm) 1860 1775 Výška (mm) 1808 1850 Rozvor (mm) 2716 2812

To ale není všechno. Plusem je i možnost sklopení sedadla spolujezdce do podlahy (nejprve sklopíte sedák a pak i opěradlo), což umožní převážet předměty dlouhé až 3,05 metru. Podle Renaultu to navíc umožňuje nabídnout nové vestavby, třeba další sadu polic. Pro převoz dlouhých předmětů je tu pak i tzv. Easy Inside Rack: pod střechou umístěný nosič, vedoucí až do prostoru nad spolujezdcem, do něhož se vejdou až dva metry dlouhé předměty, jako například žebřík nebo trubky.

Uvnitř jasné rozdíly

To Express Van takové vymoženosti mít nemůže. Ostatně i jeho kabina dokazuje jeho zaměření na dostupnou cenu. Palubní deska je účelně navržena, a přestože na pohled vypadá hezky, celkově je znát spíše lacinější charakter, ať už pro její tvrdé plasty, jejich zpracování nebo některé detaily. Nesedí se tu třeba tak pohodlně jako v Kangoo a volant je jen výškově nastavitelný.

Interiér Kangoo Van zkrátka působí hodnotněji, i díky použití vybraných detailů z klasických osobních Renaultů. Už obrazovka palubního počítače je vyspělejší, nechybí výškově i podélně nastavitelný volant nebo možnost trojmístné konfigurace a také výbava je širší. I Express Van ale třeba nabízí praktické digitální vnitřní zpětné zrcátko Rear View Assist, které díky kameře zajistí výhled vzad také u zaplechované dodávky. Obraz je ale kvalitnější právě u Kangoo a displej větší (7“ vs. 5“). Vůz pak nabízí i lepší ergonomii než Express, sedí se v něm pohodlněji a řadicí páka je díky vyvýšenému umístění lépe po ruce. Kabina je také vzdušnější, díky daleko vpředu umístěnému čelnímu oknu, na druhou stranu A sloupky jsou poměrně masivní, což silně omezuje výhled do stran.

Oba furgony každopádně zaujmou vnitřními odkládacími prostory. Ty v Expressu mají celkový objem až 48 litrů, v Kangoo dokonce až 60 litrů. Specialita obou je třeba schránka za kapličkou přístrojů. Kangoo pak přidává třeba polici nad hlavou posádky nebo úložný prostor pod sedadlem spolujezdce. Schránku před spolujezdcem pak nahrazuje šuplík.

Udávaný objem nákladového prostoru v obou případech činí 3,3 m3. Variabilní přepážka však velikost dokáže prostor zvětšit až na 3,7 m3 u Expressu, respektive 3,8 m3 u Kangoo. To souvisí s tím, že Kangoo je s délkou 4.486 mm o 93 mm delší než Express. Nákladový prostor Kangoo Van je pak podle udávaných parametrů širší než v Express Vanu, jak blíže uvádí přiložená tabulka. Zároveň je však nižší a kratší.

Renault Kangoo Van vs. Express Van: Srovnání nákladových prostorů Model Renault Kangoo Van Renault Express Van Objem nákladového prostoru (dm3) 3300 3300 Maximální objem nákl. pr. po sklopení sedadel (dm3) 3900 3700 Délka (mm) 1810 1915 Maximální délka po sklopení sedadel (mm) 3053 2360 Šířka mezi podběhy (mm) 1247 1170 Maximální šířka (mm) 1517 1416 Výška (mm) 1215 1246

Rozdílem je pak i udávaná nosnost, která je u Kangoo vyšší. Tedy pokud si připlatíte 10.000 korun za zvýšené užitečné zatížení. V takovém případě u motoru 1.3 TCe 100 (75 kW) činí až 847 kilogramů, zatímco u Expressu s tím samým motorem až 650 kg.

Benzinová třináctistovka i naftová patnáctistovka

Základ motorové nabídky je pro oba modely shodný, čítá zmíněný benzinový čtyřválec 1.3 TCe (75 kW), který doplňuje turbodiesel 1.5 Blue dCi ve verzích s 55 kW a 70 kW. Pro Kangoo je tu ale ještě silnější třináctistovka s 96 kW a od roku 2022 také elektrický E-Tech Electric s výkonem 75 kW a 44kWh bateriemi, zatímco pro Express úsporný turbodiesel 1.5 Blue dCi Ecoleader s omezenou maximální rychlostí na 100 km/h.

Během prvních jízd jsem měl možnost vyzkoušet Express s benzinovou třináctistovkou a Kangoo se silnější vznětovou patnáctistovkou. A právě zážehový motor mě ve výsledku zaujal více. Při jízdě působil živěji, přestože je nutné se dostat aspoň přes 1750 otáček. A ani jeho spotřeba nebyla zásadně vyšší, na trase kolem Prahy jsem se vešel do osmi litrů, zatímco Kangoo s naftovou patnáctistovkou pod kapotou ujel obdobnou trasu za 7,2 l/100 km. V obou případech pak kvituji spolupráci s manuální převodovkou, s pěkně tuhým a přesným řazením.

Vyspělost Kangoo jasně znát

Jízda s oběma vozy pak potvrzuje vyspělejší základ Kangoo, které využívá moderní platformu CMF-C, zatímco Express je postaven na inovované architektuře B0 dosavadní Dacie Dokker. I proto má jen výškově nastavitelný volant nebo výhradně manuální klimatizaci, zatímco Kangoo může nabídnout dvouzónovou automatickou klimatizaci, výškově i podélně nastavitelný volant, handsfree přístup do vozidla nebo třeba aktivní parkovací asistent. Od roku 2022 tu bude i asistent pro jízdu na dálnici kombinující funkce adaptivního tempomatu a aktivního udržování v jízdním pruhu.

V Expressu se zkrátka cítíte jako v typické dodávce. Podvozek není tak kvalitně odhlučněn a větší nerovnosti zkrátka pocítíte. To Kangoo nástrahy silnic překonává s větším nadhledem. Na druhou stranu, třeba odhlučnění na dálnici mně přišlo u obou aut stejné – šum větru při 130km/h uslyšíte v obou.

Na druhou stranu, cenový rozdíl obou dodávek je výrazný, a tak některé nedostatky Expressu odpustíte. S 1.3 TCe (75 kW) totiž začíná na částce 290.000 korun bez DPH, zatímco Kangoo Van s tím samým motorem v základu pořídíte za 443.000 Kč bez DPH. Rozdíl ale vysvětluje i širší výbava, Kangoo už v základu má třeba tempomat, manuální klimatizaci, rádio nebo elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, tedy prvky, za něž si u Expressu musíte připlatit.

Renault Express Van - české ceny a základní technická data Motor 1.3 TCe 1.5 Blue dCi 1.5 Blue dCi Eco Leader 1.5 Blue dCi Objem [cm3] 1333 1461 1461 1461 Výkon [kW/min] 75/4500 55/3000-3750 55/3000-3750 70/3000-3750 Točivý moment [N.m/min] 200/1500 220/1750-2000 220/1750-2000 240/1750-2000 Převodovka 6M 6M 6M 6M Maximální rychlost [km/h] 167 148 100 162 Zrychlení z 0-100 km/h [s] 11,9 16,3 16,3 13 Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100 km] 6,8 5,1 4,7 5,1 Emise CO 2 dle WLTP [g/km] 153 133 122 134 Cena Business [Kč s DPH] 350.900 375.100 375.100 - Cena Cool [Kč s DPH] 381.150 405.350 405.350 423.500

Závěr

Po prvních jízdách s novými Renaulty Express Van a Kangoo Van mám jasno, mezi oběma vozy jsou výrazné rozdíly, díky čemuž osloví různorodou klientelu. Express Van je hlavně dostupný automobil, což se podepisuje nejen na jednodušším interiéru a užší výbavě (ale čítající vše potřebné), ale také třeba na horším odhlučnění podvozku. Na druhou stranu je to ale hlavně pracant, a tak nižší cenovka může lákat nejen velké fleety, ale i řemeslníky. Oproti tomu je Kangoo už na první dobrou vyspělejším vozem, se svým komfortnějším podvozkem nebo bohatší výbavou, s vyspělejšími řešeními (třeba s lepším digitálním zpětným zrcátkem). Třeba odhlučnění na dálnici mně ale přišlo podobné jako u Expressu. Jestli nové Kangoo zákazníci budou kupovat právě kvůli výbavě, si úplně nemyslím, chybějící B sloupek a díky tomu lepší přístup do nákladového prostoru ale zaujmout může, stejně jako avizovaná možnost prodlouženého provedení. A co víc, Kangoo Van bude od roku 2022 dostupný také ve formě elektromobilu, což v dnešní době může hrát roli už i na českém trhu.