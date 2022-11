Nový Nissan Serena oficiálně: Tradiční MPV nabídne až osm míst

Automobilka Nissan představila již šestou generaci svého praktického rodinného MPV Serena, jehož první generace se začala prodávat již v roce 1991 a dostupná byla i na evropských trzích. Šestá generace se zatím představuje pouze na japonském trhu, kde se chce stát dokonalým rodinným společníkem.

Nový Nissan Serena sází na jednoduchý hranatý design, který upřednostňuje maximum místa v kabině. Nejvýraznějším prvkem je bezpochyby maska chladiče, kterou po stranách lemují vertikálně umístěné světlomety, na které elegantně navazuje chromovaný dekor. Stylově pak působí i tenká zadní světla. Všechna světla přitom pracují s LED technologií.

Video se připravuje ...

Z profilu vůz zaujme skutečně bohatým prosklením, ostatně podle automobilky je osazen nejširším čelním sklem v segmentu. Kromě skvělého výhledu tak vůz nabídne i vzdušnost a dostatek přírodního světla. Posuvné dveře mají bezdotykové ovládání, automatické otvírání a nechybí osvětlení nástupního prostoru.

Rozměry vozu závisí na zvolené verzi. Délka se pohybuje od 4690 mm do 4765 mm, šířka od 1695 do 1715 mm a výška od 1870 do 1895 mm. Rozvor má hodnotu 2870 mm, pohotovostní hmotnost by se měla pohybovat v rozmezí 1670 až 1850 kilogramů.

Kabina potěší moderní palubní deskou s digitálním přístrojovým štítem, na palubní desce postaveným displejem infotainmentu a samostatným segmentem pro ovládání ventilace s otočnými voliči a tlačítkovým ovládání převodovky. Ve srovnání s minulou generací navíc automobilka přidala 120 mm prostoru na nohy u předních sedadel a provedla také další praktické změny.

Například sedadla mají nový design, který tlumí pohyby posádky. Čalouněna jsou pak vodoodpudivým materiálem, současně však nechybí ani dekorativní prošívání a citlivě zvolené materiály. Nový je také volant, který by měl zlepšit pocit z řízení.

Na palubě nechybí Wi-Fi, nabíjecí USB porty nebo dostatek úložných prostor – jak na drobnosti jako je telefon, tak na pití. Kabina může být až osmimístná, sedmimístná verze má však v druhé řadě univerzální středovou konzolu.

Nový minivan, který cílí především na rodiny, dává na výběr mezi dvěma pohonnými jednotkami. Základ tvoří atmosférický 2,0litrový benzínový motor o výkonu 110 kW s nejvyšším točivým momentem 200 Nm, který je spojen s Xtronic CVT převodovkou a volitelně může pohánět všechna kola.

Alternativou je hybridní pohon e-Power, respektive jeho druhá generace, pohánějící pouze jednu nápravu. Systém je vybaven novým a tišším 1,4litrovým motorem v roli generátoru, nabízejícím nejvyšší výkon 72 kW a 123 Nm točivého momentu, a elektromotorem, který roztáčí kola. Kombinovaný výkon pak dosahuje až 120 kW a 315 Nm točivého momentu. Kromě vyššího výkonu systém slibuje plynulejší akceleraci a nižší hlučnost.

Po technologické stránce jistě potěší sofistikovaný asistent řízení ProPilot 2.0, který ve výbavě Luxion nabídne možnost jízdy bez rukou na volantu – ovšem pouze po jednoproudé silnici a rychlostí přes 40 km/h. U minivanu by tato funkce měla být v Japonsku zcela nová. Asistenční systém ProPilot pak bude standardem všech modelů.

Výbava Luxion také nabídne nový systém ProPilot Park s pamětí, který je schopen si zapamatovat konkrétní parkovací místo. Tato technologie se přitom u vozů Nissan má objevovat poprvé. Nechybí ovšem ani možnost vzdáleného parkování s funkcí ProPilot Remote Park.

Samotná konstrukce vozidla by měla díky izolaci zajistit dostatek komfortu na palubě i ve vyšších rychlostech, měla by dobře odolávat poryvům bočního větru a také nejistému chování ve vyšších rychlostech. Ovládání e-Pedal Step je pak u elektrifikovaného vozu Nissan téměř samozřejmostí. Hybrid e-Power je navíc vybaven 100V AC zásuvkou pro napájení příslušenství o výkonu až 1500 W.

Nový Nissan Serena se na japonském trhu objeví již v průběhu této zimy, jako první přitom nabídne 2,0litrový atmosférický motor za cenu od 2.768.700 japonských jenů, tedy cca 468.000 Kč. Hybrid bude dostupný od jara příštího roku za ceny od 3.198.800 jenů, tedy cca 541.000 Kč.