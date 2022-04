Chrysler Voyager jako moderní retro. Jak by se vám takové MPV líbilo?

K průkopníkům v segmentu praktických a prostorných minivanů patří americká automobilka Chrysler, která v roce 1983 představila sourozenecké modely Plymouth Voyager a Dodge Caravan. V roce 1988 byla tahle "osobní dodávka" uvedena na vybrané trhy v Evropě, a to ve verzi, která nesla jméno Chrysler Voyager. A vypadala prakticky stejně jako Dodge Caravan.

Tato první generace amerických minivanů koncernu Chrysler se vyráběla do roku 1990 a nakonec dostala celou řadu nástupců. Nyní se prodává už šestá generace pod označením Chrysler Pacifica, nikoli ovšem v Evropě.

Ale co není může být - zvlášť když Chrysler nyní patří do skupiny Stellantis a zvlášť když automobilový svět směřuje k elektromobilitě. Navíc se do módy vrací retro. Představa elektrického MPV, které by v blízké budoucnosti mohlo konkurovat například Volkswagenu ID.Buzz, nemusí být úplně nesmyslná.

S myšlenkou nového Chrysleru Voyager si hraje také nezávislý designér a umělec Lars Sältzer, který pravidelně zveřejňuje vlastní návrhy moderních verzí některých oblíbených vozidel. A často svoje vize prezentuje jako elektromobily. Což je tedy případ i konceptu nového Voyageru.

Lars se přitom v oblasti designu inspiroval právě první generací oblíbeného minivanu. Přichází s povědomým tvarem, trochu "krabicoidním", a přední maskou, která na originál zřetelně navazuje. Retro detaily však doplňují moderní prvky, například LED světlomety, podsvícené logo automobilky, LED lišta táhnoucí se pod kapotou přes celou příď a samozřejmě větší kola s litými disky. Sympatickým detailem odkazujícím na první generaci je dřevěný dekor na bocích.

Tak jak by se vám takový návrat líbil?