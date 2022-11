TEST VW Touran 1.5 TSI Maraton Edition – Skvělý parťák do rodiny

Na trhu už je pěkných pár let a moc se na něm nezměnilo. Pokud ale hledáte prostorné auto pro rodinu, není mu příliš co vyčítat. Tedy snad jen s výjimkou nových technologických vylepšení.

Design, interiér

Když jsem se v rozpisu testů dočetl, že mě čeká týden za volantem Volkswagenu Touran, moje první reakce byla zhruba ve smyslu: „Cože? To se ještě vyrábí?“. O tomhle rodinném MPV totiž v posledních letech nebylo vidu ani slechu, takže jsem tak nějak předpokládal, že už padlo za oběť rostoucí produkci SUV a crossoverů.

Během pátrání po inovacích za uplynulých pár let jsem nenašel prakticky nic, co by stálo za zmínku. Ostatně i automobilka věnovala na svých mezinárodních Press stránkách poslední výraznější zmínku touranu někdy v roce 2018, kdy slavila patnáct let modelu na trhu.

Tady můžeme připomenout, že první generace byla představena v dubnu 2003, druhá pak v únoru 2015. Oproti první generaci přitom aktuálně druhá generace ještě neprošla žádným výrazným faceliftem. Ostatně stačí se podívat do našeho archivu testů. Za zmínku stojí snad jen přechod na nové logo VW. Další inovace jsem ale hledal marně. Nicméně pojďme se na testovaný vůz podívat trochu důkladněji.

Vůz dorazil v konfiguraci Maraton Edition, kterou sice nenajdete v klasickém ceníku, nicméně v konfigurátoru startuje od částky 802.900 Kč. Oproti základní výbavě Comfortline, startující od částky 768.900 Kč, přitom nabízí řadu praktických doplňků. Z těch exteriérových můžeme vypíchnout například LED světlomety, koncová LED světla, parkovací senzory Park Pilot nebo 16“ litá kola Karlstad, nahrazující standardní 16“ ocelová kola Design B. Vnější lakování Bílá Pure z nabídky základních laků přišlo na 4.100 Kč.

Po designové stránce pak není příliš co řešit – touran je stále stejným (lehce) krabicovitějším rodinným MPV s délkou 4527 mm, šířkou 1829 mm a výškou 1674 mm. Už v základu má střešní podélné nosiče a rozvor 2786 mm je celkem solidním příslibem bohatého vnitřního prostoru. Právě v kabině se přitom odehrály dvě vcelku zásadní změny, o jejichž přínosnosti ale nejsem úplně přesvědčen.

Opravdu pokrok?

Po usednutí za volant si nelze nevšimnout 8“ digitálního přístrojového štítu, který už od základní výbavy Comfortline nahrazuje klasické analogové budíky, na které jsme byli u touranu dříve zvyklí. A zcela upřímně – raději bych se díval na dvojici elegantních budíků s přehledným malým displejem uprostřed, než na tuhle zjednodušenou obrazovku s trochu krkolomným zobrazením. Na mě totiž působí zbytečně lacině. Komplexnější Digital Cockpit Pro s 10,25“ obrazovkou je pro výbavu Maraton Edition dostupný za příplatek 11.200 Kč.

Další výraznou novinkou, za mě opět kontroverzní, je nový panel klimatizace. Původní otočné voliče bohužel nahradil dotykový panel, který vyžaduje více pozornosti a řidiče tak odvádí od sledování silnice. Tlačítka na volantu ale naštěstí zůstala klasická. V palubní desce je pak zakomponovaný infotainment Ready2Discover s 8“ barevnou obrazovkou a systémem MIB3.

Systém nabízí možnost dodatečné aktivace mapových podkladů přes službu We Upgrade a díky příplatkovému App-Conect Wireless (+5.900 Kč) i bezdrátovou konektivitu včetně Apple CarPlay. Pozitivem mohou být dva klasické otočné ovladače po bocích, tlačítka jsou však pouze kapacitní. Grafika systému je tradičně příjemná a chod vcelku plynulý. Opakovaně jsem se však setkal s problémy při propojení s chytrým telefonem přes Apple CarPlay (ať už přes USB-C konektor či bezdrátově), kdy vůz telefon občas ignoroval, hudba občas hrála z reproduktoru telefonu namísto reproduktorů automobilu a systém i párkrát zamrzl. Trochu jsem se tak nemohl zbavit dojmu, že technologická vylepšení zas tak moc praktického vylepšení nepřinesla. Rozhodně však kabinu alespoň opticky omladila.

Praktičnost? Za jedna!

Pokud ale odhlédnu od těchto technologických vymožeností, musím kabinu pochválit. Pozice za volantem je příjemná, výhled z vozu dobrý a o vnitřním prostoru se snad ani nemusíme bavit. Usednout pohodlně za volant je otázka chvilky, místa je ve všech směrech dost a nechybí ani dostatek odkládacích prostor – navíc dostatečně dimenzovaných.

Výbava Maraton Edition navíc potěší standardním sedadlem řidiče ErgoActive, které je manuálně nastavitelné ve 14 směrech, má nastavitelnou oporu stehen, masážní funkci a čalouněno je mikrofleecem ArtVelours. Bez masážní funkce bych se asi klidně obešel, samotné sedadlo je ale opravdu pohodlné a je radost si v něm posedět i na delších cestách. Sedadlo řidiče i spolujezdce je navíc vybaveno vyhříváním.

Druhá řada sedadel je standardně tvořena třemi samostatně posuvnými křesly s nastavitelným sklonem opěráku, přičemž všechna sedadla disponují ISOFIX body. Díky rozmístění sedadel a skvělé práci s vnitřním prostorem jsou přitom všechna tři místa využitelná a navíc díky výše ukotveným sedákům i vcelku pohodlná. S trochou štěstí a šikovnosti by tak nemusel být problém ani převoz tří dětských sedaček. Starší děti pak možná ocení výklopný stoleček na opěradlech předních sedadel. Testovaný vůz byl pouze pětimístný, kdo by ale toužil po sedmimístné variantě, mohl by si ji připlatit za 26.900 Kč.

Dodejme, že pětimístná varianta nabízí standardní objem zavazadlového prostoru 834 litrů, po sklopení zadních sedaček pak objem vzroste na 1980 litrů. Zavazadelník má jasné tvary a zadní opěradla se sklápí téměř do roviny, což výrazně usnadňuje využití celého prostoru. Plnohodnotné rezervní kolo pod podlahou pak vyšlo na 3.400 Kč.

Celkově vzato je Volkswagen Touran svou vnitřní koncepcí skutečně jako stvořený pro přepravu rodin, zejména těch větších či aktivnějších. Díky velkým zadním dveřím s velkým úhlem otevření je přístup na zadní sedačky pohodlný, místa je zde dost a v kufru nebude problém přepravovat ani větší čtyřnohé miláčky nebo nějaké to sportovní vybavení. Případně zabalené kufry na dovolenou v horách či u moře.