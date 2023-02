Nový Peugeot 3008 zřejmě dorazí jako kupé-SUV. Vypadat by mohl takto

Aktuální 3008 se světu představila v září roku 2016, francouzská automobilka by tedy už brzy měla odhalit nástupce. Podle některých zdrojů by se premiéra měla uskutečnit ke konci letošního roku a na začátku toho příštího by se mohly rozběhnout prodeje.

Dostupné fotografie maskovaných prototypů zachycené při testovaní pak naznačují, že novinka dorazí v podobě kompaktního kupé-SUV - tedy crossoveru se svažující se střechou a sportovnější siluetou. Vozy na snímcích totiž zaujmou zvláštním "batohem", jehož účelem je zřejmě utajit novou linii střechy právě v zadní části.

Snímky maskovaných prototypů využil digitální umělec a designér Lars Sältzer, který nabízí vlastní představu, jak by nová 3008 mohla vypadat. Kromě karoserie ve stylu SUV-kupé auto vybavil zajímavě vyhlížející přídí s úzkými světlomety a několika šikmými proužky LED. Největší z nich navazuje přímo na hlavní lampy, další najdeme v masce chladiče.

Úzké světlomety designér použil také vzadu, přičemž celkově provedení těchto partií může připomenout model 408. Nechybí ani charakteristický "schod" pod zadním bočním oknem.

A mimochodem: pro srovnání vám můžeme nabídnout starší vizi nového Peugeotu 3008, kterou na konci loňského roku roku připravil web Kolesa.

Nový Peugeot 3008 s velkou pravděpodobností využije koncernovou platformu EMP2 a dorazí s rozmanitou nabídkou motorizací. Kromě spalovacích motorů, využívajících pravděpodobně mild-hybridní techniku, výrobce jistě nabídne také plug-in hybridní a plně elektrické varianty.