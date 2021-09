Nový seznam 100 nejvlivnějších lidí zahrnuje i dva šéfy amerických automobilek

Světoznámý magazín Time vydává každoročně přehled 100 nejvlivnějších lidí světa, ve kterém se objevují politici, umělci, sportovci a celá řada dalších lidí, které autoři magazínu rozdělují do různých skupin. Ve skupince „Inovátoři“ přitom nechybí ani dvě výrazná jména automobilového průmyslu.

Nikoho nejspíš nepřekvapí, že tím prvním je Elon Musk, který se výrazně zasloužil o elektrifikaci automobilového průmyslu. Elektromobily se sice na trhu objevovaly dlouho před založením Tesly, teprve ta však světu ukázala, že i elektromobily mohou být hezké, chytré, mít solidní dojezd a působivé výkony.

Samotná automobilka se sice mnohokrát ocitla na hraně krachu, nyní je však její hodnota vyšší, než součet hodnot několika jejích nejrenomovanějších konkurentů. Musk navíc prostřednictvím svého Twitteru ovlivňuje obrovské množství lidí i věcí, což už ho ale dostalo i do problémů.

Druhou významnou postavou ze světa automobilového průmyslu je pak podle editorů magazínu Time Mary Barra, výkonná ředitelka General Motors. Barra nastoupila do GM v 18 a postupně se propracovala až do vedení 113 let staré automobilky, jejíž budoucnost se rozhodla směřovat udržitelným a bezemisním směrem.

Právě Barra se totiž zavázala, že GM bude do roku 2035 prodávat pouze bezemisní vozidla, protože to údajně je „ta správná věc“. Řeč je tedy primárně o lehkých osobních vozech, přičemž do poloviny tohoto desetiletí chce GM nabízet globálně až 30 elektrických modelů. Zatím nejslavnějším průkopníkem elektrifikace podle GM je pak nový Hummer EV.