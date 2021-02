O budoucnosti Bugatti se rozhodne již brzy, zní z VW. Možná dojde i na Rimac

Zhruba v říjnu minulého roku se na veřejnost poprvé dostaly zvěsti o tom, že koncern Volkswagen Group zvažuje prodej značky Bugatti. Novým vlastníkem se přitom neměl stát nikdo jiný, než chorvatský výrobce elektromobilů Rimac, ve kterém měla svůj vlastnický podíl zvětšit značka Porsche. Zkrátka veletoč s penězi a podíly.

Oliver Blume, šéf značky Porsche a člen představenstva mateřského koncernu Volkswagen, však v nedávném rozhovoru pro týdeník Automobilwoche prozradil, že rozhodnutí o budoucnosti Bugatti bude teprve učiněno. A to celkem brzy, jak vyplývá z citace: „Věřím, že záležitost bude představenstvem skupiny vyřešena v první polovině tohoto roku.“

Blume také v rozhovoru naznačil, že značka Rimac může hrát v budoucnosti Bugatti důležitou roli, protože k sobě obě značky „technologicky dobře pasují.“ Současně ale dodal, že koncern stále analyzuje i jiné scénáře s odlišnými strukturami. Budoucnost Bugatti je tak stále nejistá a nakonec by možná ani nemuselo dojít k prodeji

„V současné chvíli vedeme intenzivní porady o tom, jak lze Bugatti rozvíjet co nejlepším způsobem,“ cituje Blumeho týdeník. Spojení tradičního výrobce okázalých supersportů osazených motorem W16 s futuristicky smýšlejícím výrobcem extrémně výkonných elektromobilů by přitom mohlo vytvořit hodně zajímavou kombinaci, ze které by mohl těžit jak Rimac, tak Bugatti.

Je totiž jasné, že ani Bugatti nebude moci věčně vzdorovat nástupu elektrifikace. Rimac se přitom soustředí na vývoje elektrických supersportů již od roku 2009, kdy společnost prorazila. Navíc se také často mluví o plánovaném navýšení podílu značky Porsche v Rimacu z původních 15,5 procenta až na cca 49 procent, díky čemuž by mělo Porsche velký vliv na to, co se v Rimacu vlastně děje.

Porsche a Bugatti však nejsou jedinými značkami, které mají zájem o spolupráci s chorvatským Rimacem. Například automobilka Hyundai již v roce 2019 investovala do Rimacu 80 milionů euro. Není přitom vyloučeno, že se spolupráce nebude do budoucna prohlubovat. Obě strany totiž mají co nabídnout.