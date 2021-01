Nový Rimac ještě ani nemá jméno, přesto už je první produkční rok vyprodaný

Chorvatský výrobce elektrických supersportů na sebe v poslední době strhával pozornost především kvůli značce Bugatti, která měla přejít pod jeho křídla. Zapomínat by se však nemělo ani na modely samotné značky Rimac, tedy především napjatě očekávaný druhý elektrický hypersport.

Ten byl světu poprvé představen ve formě konceptu C_Two v roce 2018 a již krátce poté se objevily první spekulace, že je vyprodaný. Podobné zprávy se od té doby objevují takřka pravidelně, nyní se k nim ale prostřednictvím facebooku konečně vyjádřil i Mate Rimac, zakladatel a CEO stejnojmenné automobilky.

Ten ve svém příspěvku na sociálních sítích vyvrátil spekulace, že už je vůz kompletně vyprodaný. Současně ale naznačil, že zájem rozhodně nebude nízký. „Mohu prozradit, že jsme vyprodali prvních dvanáct produkčních měsíců,“ uvedl Rimac. A to je s ohledem na skutečnost, že společnost ještě neodhalila ani název produkčního vozu, celkem slušný úspěch.

Pro automobilku byl ovšem klíčový. Mate Rimac totiž prozradil, že cílem automobilky bylo mít vyprodaných prvních 12 měsíců produkce ještě před zahájením výroby. Rimac dále uvedl, že jako prodaný vůz se bere každý, který už si objednal některý z dealerů značky.

Dohromady by mělo vzniknout asi 150 kusů nového modelu Rimac, jehož jméno by mělo být odhaleno brzy. V současnosti by pak měla probíhat stavba prvních tří kusů, určených především k velkému odhalení, propagaci, testovacím jízdám, prezentaci zákazníkům, atd. Stále by se však mělo jednat o předprodukční prototypy.

Finální verze vozu by totiž stále měla být ve vývoji, který má zajistit, že do výroby a k zákazníkům dorazí stroj bez jakýchkoliv slabin či zádrhelů. Za připomenutí pak jistě stojí, že koncept C_Two sliboval čtveřici elektromotorů, výkon až 1427 kW, zrychlení z 0 na 100 km/h během 1,9 sekundy a maximální rychlost až 412 km/h. Na odhalení finálních parametrů si ale ještě budeme muset nějakou chvíli počkat.