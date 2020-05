Očekávané novinky Fordu nabírají zpoždění. Důvod je zřejmý

Jedním z nejočekávanějších nových modelů značky Ford v tomto roce mělo být nové Bronco, na jehož návrat čekali fanoušci poměrně dlouho. Podle informací webu The Drive však Bronco na silnice letos nakonec nevyrazí. Zpoždění se navíc očekávají i ve výrobě/uvedení dalších důležitých modelů.

To platí především pro menší Bronco Sport, modernizovaný Ford F-150 a také elektrický Mustang Mach-E. Ovšem zatímco nové tradiční Bronco by mělo do autosalonů zamířit až v příštím roce, Bronco Sport, omlazená F-150 a elektrický Mustang Mach-e mají podle dostupných informací dorazit do amerických dealerství v druhé polovině roku. Zpoždění by se tak mohlo pohybovat okolo 2 měsíců.

Během páteční konference uvedl vedoucí vývoje produktů a nákupů Hau Thai-Tang následující: „Vzhledem k naší neschopnosti pracovat ve výrobních závodech v době nařízené karantény očekáváme dopad v načasování uvádění (modelů) na trh. Očekáváme však, že zpoždění bude úměrné době odstávky.“

Americké závody Fordu by se totiž měly opětovně rozjet teprve dnes, tedy 18. května. V Evropě a Číně, kde se již pandemie dostala na ústup, přitom automobilka Ford spustila své závody již dříve.

Vraťme se ale za oceán, kde bude mít Ford, společně se zbývajícími členy velké detroitské trojky (FCA & GM), za úkol především rychle dohnat ztráty z doby uzavření závodů. Podle Detroit News se ovšem již nyní očekává, že za druhé čtvrtletí vykáže Ford provozní ztrátu ve výši cca 5 miliard dolarů.

V mezidobí se však automobilka snažila, aby co nejvíce minimalizovala dopady přerušení výroby. Část výrobních prostor tak byla vyhrazena výrobě respirátorů, masek a dalšího ochranného vybavení, ve kterém byly mnohdy využívány i součástky z automobilů Ford.