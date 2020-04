Nový Ford Mustang už se rýsuje. Bude to hybrid s pohonem všech kol?

Ford Mustang patří mezi legendy automobilového světa. Slavný pony car je tu s námi už od roku 1964, až současná šestá generace, vyráběná od roku 2014, se ale prodává po celém světě. Stala si hitem, v posledních letech se prezentuje dokonce jako vůbec nejprodávanější sporťák světa, a tak je jasné, že příští generace bude opět globálním modelem. Sedmá generace Mustangu už se začíná rýsovat.

Nový Mustang s interním označením S560 se chystá pro rok 2022, přičemž chystá zásadní novinku, která pravověrné fanoušky asi moc nepotěší. Nabízen totiž bude ve formě hybridního modelu.

Myšlenka hybridního pohonu pro Mustang přitom není vůbec nová. Podle původních plánů se taková varianta měla dokonce začít prodávat už letos, na bázi aktuální generace. Jenže mezitím se změnilo vedení značky, přičemž nový generální ředitel Fordu Jim Hackett upřednostnil vývoj elektrického crossoveru inspirovaného Mustangem, nazvaného Mustang Mach-E, a tak hybridní Mustang musel na svoji šanci počkat. Již brzy ji však dostane.

Z dřívějších patentů podaných Fordem přitom vyplývá, že by se hybridní Mustang měl stát vozem s pohonem všech kol. Ústrojí by přitom podle tohoto patentu tvořil vidlicový osmiválec pohánějící zadní kola, doplněný o dva elektromotory na přední nápravy, pohánějící přední kola. Takové řešení by mělo pomáhat s trakcí, přičemž by dokonce umožnilo zcela vypnout spalovací motor pro úsporu paliva.

Zda bude užito přesně toto řešení, je zatím ve hvězdách, příchod hybridního pohonu je ale takřka jistotou. Minimálně v Evropě to bez elektrifikace zřejmě nepůjde – pokud tu bude chtít Ford uchovat nabídnutí verze s vidlicovým osmiválcem. Velice pravděpodobně je rovněž zachování čtyřválcové varianty, byť u ní není jisté, zda také nebude třeba mildhybridem pro snížení normované spotřeby paliva.

Ford Mustang sedmé generace bude opět nabízen jako kupé a kabriolet. Otevřené vozy sice pomalu mizí ze scény kvůli slabým prodejům, jenže v případě Mustangu tvoří kabriolet důležitý podíl na prodejích. Design se pravděpodobně inspiruje u prvků crossoveru Mustang Mach-E, a to hlavně z hlediska interiéru.

Základem bude modulární platforma s pohonem zadních kol CD6, sdílená například s SUV Explorer. Snížením počtu architektur chce Ford podobně jako jiní výrobci ušetřit, přičemž tato platforma má být natolik univerzální, že ji lze použít jak pro SUV, tak pro sportovní model. Auto má navíc rozměrově vyrůst.