Odhadnete, které prvky Toyoty Aygo X prologue dostane sériové auto, říká designér značky

Toyota avizuje konceptem Aygo X prologue blížící se příchod nové generace v Kolíně vyráběného miniauta. Co se však z něj dostane do sériové výroby?

Lance Scott je generální ředitel designérského centra Toyoty ED2 v Nice, které připravilo tento týden představený koncept Ayga X prologue. Je tak ideální osobou, koho vyzpovídat ohledně detailů tohoto miniautíčka se vzhledem crossoveru.

Jaká byla prvotní myšlenka při tvorbě konceptu Aygo X prologue?

Začali jsme s myšlenkou přepracování segmentu A. V této kategorii jsme léta zastoupeni, před Aygem modelem iQ, a tak jsme si chtěli představit, co se v budoucnu může stát s touto kategorií. Rozhodli jsme se přinést výrazný a silný design v segmentu, který je typicky spíše ve znamení milých aut, kvůli jejich velikosti. Snažili jsme se zkrátka postavit drzé, cool auto pro každého. Konkrétně jsme od počátku konceptu říkali opepřený zábavný crossover, což definuje jeho charakter.

Co byste na celém konceptu z designérského pohledu vyzdvihl?

Startujícím prvkem byla dvoubarevnost, která se stává typickým prvkem Toyoty, jež je u zákazníků oblíbený. Od toho jsme odstartovali. Záď je orámovaná černou částí karoserie, což pomáhá navodit pocit pohybu vpřed. Kola jsou v rozích karoserie, což zdůrazňuje postoj, spolu s velkými 19" koly. S ohledem na zamýšlený charakter je důležitý i zvýšený postoj, který je dnes v Evropě populární napříč segmenty. Aygo X prologue se tak tváří jako auto pro každý terén, primárně však zůstává městským autem.

Jak dlouho trvaly práce na tvorbě segmentu?

Na segmentu A pracujeme už nějakou dobu, již v minulosti jsme tak měli nějaké návrhy a myšlenky. Konkrétně Aygo X prologue se však zrodilo ve velice krátké době. První skici vznikly loni v létě. Krátce po prvních náčrtcích jsme se už vrhli na tvorbu dat, abychom získali základní proporce. Samotná stavba studie pak trvala dva měsíce.

Jak práce ovlivnila situace ohledně pandemie koronaviru?

Kvůli covidu jsme se rychle plně vrhli do digitálního prostředí, v němž probíhaly i různé schůzky a debaty o autě. Zpočátku to bylo zvláštní, že nesedíme vedle kolegy, s nímž spolupracujeme, zároveň to ale mělo své výhody. Objevili jsme účinnější metody práce a komunikace. Díky využití virtuální reality jsme navíc mohli koncept sledovat ve „skutečné velikosti“ už v rané fázi prací. Díky tomu jsme už věděli, jak by auto vypadalo ve skutečném světě, s jeho odlesky. Samozřejmě jsme si ale nechali postavit i 40% model, abychom si potvrdili, že jsou všechna digitální data správná. V digitálním prostředí už pracujeme delší dobu, avšak spíše experimentálně, až Aygo X prologue tak vzniklo kompletně digitálně.

Zatímco záď konceptu výrazně připomíná současné Aygo, příď je zcela odlišná. Proč tomu tak je?

Současná generace Ayga je vpředu charakteristická motivem písmena X, které je ikonické, protože si ho každý pamatuje. Rozhodli jsme se toto téma posunout do další úrovně, a to tak, že jsme ho jen neupravovali, ale zcela přepracovali. Spolu s dalšími detaily, například motivem šestiúhelníku v nárazníku, to přináší svěží styl.

Jak se vůbec koncept liší oproti Aygu z hlediska velikosti?

Celková délka činí 3.700 mm, výška pak 1.500 mm. Je tak větší než dnešní Aygo, avšak pořád o 240 mm kratší než aktuální Yaris. Segmenty dnes rostou, už u Yarisu jsme však chtěli zůstat kompaktní, což platí i pro Aygo. Zůstáváme tak u typické velikosti segmentu A, protože ne vždy je dobré, když auta rostou. S délkou a šířkou jsme si však opticky pohráli.

A otázka na závěr. Jaké prvky z konceptu uvidíme na novém sériovém Aygu?

Studie je průzkum, designéři vždy pomocí showcaru testují nové prvky, novou grafiku světel, novou identitu, nové povrchy nebo třeba nový design kol. Třeba u C-HR jsme byli konceptem velice blízko sériovému autu. S ohledem na tuto historii můžete odhadnout, které z těchto prvků se v blízké době objeví na sériových Toyotách.