Ojeté Suzuki Jimny (SN): Ještě na něm vyděláte!

Původní jimny představovalo další evoluci tradičního modelu Suzuki SJ, někde pojmenovaný Samurai. Výroba recenzovaného jimny dnes již minulé generace probíhala v letech 1998 až 2018. Život modelu lze rozdělit do několika etap. Původní vozy, vyráběné první dva roky, poháněl motor G13BB. „Blok motoru pochází ze staršího samuraie, hlava se 16 ventily, ale s rozvodem OHC je nová,“ říká na úvod Ing. Pavel Paur, jehož firma Suzukijimny se na tato unikátní auta ve Slaném již léta specializuje. V uvedeném roce dostalo auto zcela nový motor M13A, který dobře známe z hranatého swiftu. „Tohle se ale týká pouze aut vyráběných v Japonsku,“ upřesňuje Paur. Jimny se totiž montoval paralelně také v Evropě u španělské Santany. Specialitou Španělů byla otevřená verze cabrio, ale výroba zahrnovala i uzavřenou karoserii, takzvaný celoplech. „U španělských jimny je řada věcí jinak. To se týká třeba elektrických konektorů, které nejsou s těmi japonskými záměnné.

Změn je ale mnohem více. Dnes to může majitelům trochu komplikovat život,“ upřesňuje Paur. Dodejme, že původní motor G13BB žil v autech vyráběných v Santaně až do roku 2005, kdy jej nahradil již vzpomínaný čtyřválec M13A. „Ten navíc v souvislosti s příchodem normy Euro 4 prodělal další změny. Novinkou se stalo proměnné časování rozvodu sání VVT a dále před hlavní katalyzátor přibyl menší, takzvaný startovací,“ vysvětluje Pavel Paur. Naproti tomu dvě lambda sondy má i původní verze splňující Euro 3. V letech 2004 až 2010 poháněl jimny také diesel. Jde o motor Renault K9K, proslulý kolabujícím common-railem Delphi. „Tuto motorizaci dnes chtějí zejména lesáci či zemědělci. Ti prvně jmenovaní ale často tankují naftu pochybné kvality, což uvedený problém podporuje. Naopak aut po zemědělcích bychom se nebáli, neboť ti dnes používají kvalitní palivo.

Auto Tip 14/2020

Jimny nikdy nebylo vybaveno centrálním diferenciálem. Pohon přední nápravy je tudíž vždy přiřaditelný, přičemž podmínkou jeho použití je kluzký povrch. Do roku 2005 se pohon připojoval mechanicky menší pákou (stejně jako v nové generaci). Od uvedeného data přešel výrobce na elektrické ovládání tlačítky. Součástí transferu je rovněž redukční převod. Jimny je až neskutečně odolným a spolehlivým autem. Když už na podvozku něco odejde, bývají to náboje předních kol, a to z důvodu, že je lidé nemažou. Následně zde vzniká koroze, dobře patrná na jejich kovových manžetách. „K mazání se používá grafitová vazelína,“ dodává Paur. Přední náboje mají uvnitř volnoběžku, která za pomoci podtlaku umožňuje odpojit hnací hřídele, a tedy i přední diferenciál od kol při jízdě s poháněnou zadní nápravou. Tudíž třeba po silnici. „Velmi důležitá je také pravidelná výměna oleje v předním i zadním diferenciálu, jakož i v transferu, řekněme po ujetí 60.000 km. Tady ale hodně záleží na provozu. Pokud jezdíte v náročném terénu a v mokru, je dobré to udělat dříve. Zejména přední diferenciál dostává zabrat, neboť vlhkost do něj snáze proniká přes náboje kol. Používá se olej pro hypoidní soukolí.

Jimny má vpředu i vzadu tuhou nápravu, vedenou podélnými rameny a panhardskou tyčí. „Občas se mění silentbloky podélných ramen, vpředu pak uložení stabilizátoru a jeho tyčky,“ dodává Paur. Karoserie vozu spočívá na tuhém žebřinovém rámu, s nímž je spojena celkem osmi šrouby v silentblocích. Největším nepřítelem jinak bytelného autíčka zůstává koroze. „U starších vozů napadá podlahu v zadní části nad výfukem a dále prostor, v němž jsou uloženy přední světlomety,“ říká Paur. „Bohužel rez hlodá také na rámu, a sice v místě, kde jsou k němu uchycena podélná ramena zadní nápravy. Tohle je už nebezpečné a taková auta běžně neprojdou na STK. Uvedený sklon k rezivění ještě podporují sami majitelé, kteří s autem často jezdí ve vlhku a blátě, ale zároveň je moc nemyjí, což je bohužel špatně,“ uzavírá povídání o Suzuki Jimny Ing. Pavel Paur.

Ceny ojetin podle Eurotaxu 1998 1.3 4x2/59 kW 165 000 km 49 000 Kč 2006 1.3 4x4/63 kW 130 000 km 139 000 Kč 2016 1.3 4x4/63 kW 23 000 km 369 000 Kč

Motory

1.3 16V (G13BB) 59 kW: Původní motor se nabízel v japonských vozech do roku 2000, ve španělských do 2005. Zatímco blok je velmi odolný a zvládne najet astronomické porce kilometrů, u hlavy se při vyšším proběhu může vyskytnout zadřený vačkový hřídel. Nová hlava od Suzuki vyjde na 25 000 korun, starší dobrá na přibližně pět tisíc. Pohon rozvodů je řešen řemenem.

1.3 16V (M13A)/60/63 kW: Jednoznačně nejlepší motor pro jimny. Od roku 2005 plní přísnější normu Euro 4, přičemž posílil o tři kW. Hlava je už dvouvačková, navíc s rozvodovým řetězem, o němž servisy prakticky nevědí. Ani proměnné časování nabízené od roku 2005 nezlobí.

1.5 DDiS (K9K)/48/63 kW: Jediný diesel pochází od Renaultu a byl nabízen v letech 2004 až 2010. Jeho největší slabinou je nechvalně proslulý common-rail Delphi. Spasit vás může jen jakostní nafta, do níž doporučujeme přidávat ještě aditiva. I tak je o tuto verzi zájem, většinou mezi zemědělci a lesáky.

Náhradní díly na Suzuki Jimny 1.3 16V Starší hlava válců motoru 5000 Kč Vstřikovač CR Delphi 4000 Kč Přední blatník 4000 Kč (bez laku) Kapota motoru 9000 Kč (nová), od 2000 Kč (starší), oboje bez laku Zdroj: www.suzukijimny.cz, ceny jsou pouze orientační

Specifické plechové manžety: Pod nimi se ukrývají náboje předních kol, které je třeba pravidelně mazat grafitovou vazelínou. V opačném případě je pokryje rez jako v tomto případě.

Transfer s redukčním převodem: Pohon přední nápravy se u verze vyráběné do roku 2005 ovládal mechanicky pákou.

Náboje předních kol v sobě ukrývají volnoběžku: Axiálním posuvem nábojů ovládaným podtlakem dojde k odpojení kol od hnacích hřídelů při jízdě s poháněnou zadní nápravou. To snižuje spotřebu paliva a celkově pasivní odpory pohonu.

Koroze šasi: Tohle je největší neřestí ojetých jimny. Koroze rámu v místě, kde je k němu přivařeno oko pro uchycení podélného ramene zadní nápravy. Důvodem je hromadění vody. Sice je zde drenážní otvor, ten ovšem bývá často ucpaný nečistotami. Tady je to ale zcela v pořádku.

Jindřich Topol, regionální manažer výkupu AAA Auto: Drží si cenu

V dnešní době kompromisních technických řešení a všemožných marketingem nazdobených crossoverů je jimny jedním z posledních mohykánů z časů účelově a poctivě postavených offroadů. Nenabídne nic víc než to, pro co byl sestrojen. Žádný cestovní komfort, žádná extra výbava, žádná složitá elektronika. Pouze rámový podvozek s tuhými nápravami, nezničitelný motor, kompaktní přehledná karoserie a bezkonkurenční průchodnost terénem. Právě pro svou přímočarost má početnou skupinu příznivců a vydobyl si status terénní legendy stejně jako předchozí model Samurai. Na trhu ojetin dnes jde o překvapivě ceněné zboží, jehož hodnota v posledních letech už prakticky neklesá. Opravdu pěkný exemplář pod 150 tisíc téměř s jistotou nekoupíte a na roku výroby už vlastně skoro nezáleží. Ostatně kromě Lady Niva vlastně jimny nikdy ani neměl přímého soupeře. Z auta pro lesníky a offroadové nadšence se během let stal zajímavý youngtimer, který už zanedlouho bude snad i škoda týrat v terénu. Není proto divu, že loni uvedená nová generace způsobila na trhu poprask a je na rok dopředu vyprodaná.

Závěr

Minulá generace Suzuki Jimny možná není tak stylová a atraktivní jakou současné, velmi žádané vydání. Jde spíše o účelové auto. V rodinách většinou slouží nikoliv jako druhé, ale spíše až třetí vůz. Kromě fenomenálních jízdních vlastností v terénu jimny skvěle poslouží i ve městě. Právě tady oceníte malý poloměr otáčení, přehlednou karoserii s nerušeným výhledem či živý motor a krátké kvalty. Navíc lze mít i spolehlivý automat.

Plusy

Bezkonkurenční jízdní vlastnosti v terénu

Velmi odolná mechanika

Spolehlivá elektroinstalace

Obecně spolehlivost • vzhled

Množství zajímavých verzí

Může mít samočinnou převodovku

Vynikající zážehové motory

Velmi dobrý opětovný prodej

Pohon všech kol s redukcí

Možnost individualizace

Styl

Vzhled

Může být i jako cabrio

Minusy