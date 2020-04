Suzuki Jimny může dostat delší pětidvéřovou verzi

Malý retro offroad Suzuki Jimny si nás získal svými tvary i zdařilo technikou, brzy by však mohl nabídnout i vyšší praktičnost. Tedy alespoň někde.

Suzuki Jimny by mělo podle nejnovějších spekulací povyrůst na pětidveřový model, který chce automobilka nabídnout i vyrábět na indickém trhu. Podle Autocar India, který na informaci upozornil, by mělo pětidveřové Jimny dorazit na indický trh jako první a teprve následně by měl přijít i menší (třídveřový) model.

Informace by měla pocházet od zdroje přímo z japonské automobilky, která se těší na indickém trhu mimořádně silnému postavení. Cena by pak podle prvotních odhadů měla startovat pod hranicí milionu rupií, což je necelých 329.000 Kč.

Pětidveřový model by měl být postaven na prodlouženém šasi, které by mělo zajistit více místa v kabině a samozřejmě snazší nastupování na zadní řadu sedadel. Kromě toho by však nové Jimny nemělo být od existujícího modelu nijak výrazně odlišné.

Pod kapotou by tak měl být stále ukryt atmosférický čtyřválcový motor o objemu 1,5 litru, který posílá svých 78 kW na přiřaditelný pohon 4x4 s redukční převodovkou All-Grip Pro. Ten dává Jimnymu skvělé vlastnosti v terénu, u pětidveřové verze se však zákazníci nejspíš budou muset smířit s omezenými nájezdovými a přejezdovými úhly.

Zda se pětidveřové Jimny dostane i na světové trhy, je zatím nejisté. Ostatně v Evropě se v současnosti řeší, jak vůbec model protlačit přes přísnější emisní normy bez výrazného zvýšení flotilových emisí celé značky. Jako řešení se přitom nabízí homologace vozu jako užitkového, což by ale znamenalo odstranění zadních sedaček.

Další možností, na kterou si ale nejspíš budeme muset počkat až do faceliftu, by mohlo být osazení modelu novým motorem. Ten by přitom mohl pocházet jak ze samotného vývoje Suzuki, tak ze spolupráce s Toyotou.