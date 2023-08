Když se v roce 2004 objevila první generace C4 jakožto náhražka za velmi konzervativní xsaru, ihned zaujala nezvyklým řešením interiéru a také originálním designem od Itala Donata Coco, který poté přešel kreslit k Ferrari. Zejména třídveřová verze, která ztvárněním zádi s rozděleným oknem připomenula starší Mazdu 323C, dokázala rozdělit zájemce na dva tábory. A to později na některé evropské trhy přijel i sedan s nezvyklými proporcemi a tvarováním protáhle zádi.

Varianta, která původně vznikla pro čínský trh, kde se jmenuje C-Triomphe, se pro Evropu vyráběla v Argentině, na rozdíl od zbylých dvou verzí, jež do světa mířily z Francie. Ještě více se to ale dařilo interiéru, kde se objevil volant s pevným středem, který se netočil spolu s věncem. K tomu vysoko uprostřed na palubní desce umístěný digitální palubní štít, digitální otáčkoměr nad volantem a další kontrolky přímo na jeho středu. Trochu podivná směs v duchu tradičně experimentujícího Citroënu, který si vždy potrpěl na podivné volanty.

Technika už tak netradiční není. Na platformě Peugeotu 307 vznikl relativně jednoduchý vůz, který se obejde bez hydropneumatického odpružení a v základu využívá motory z postarší řady TU. Francouzi se však pokusili do nižší střední třídy přinést také nezvykle vyspělou výbavu. V nejvyšších výbavách se tak objevily funkce jako hlídání opuštění jízdního pruhu, světlomety otáčející se v zatáčkách, airbag tvarovaný pro optimální zachycení řidiče či dávkovač parfému v klimatizačním systému. V českých zemích se ale nakonec stejně prodalo více kousků se základní výbavou, které si o těchto funkcích mohou nechat jen zdát.

Čím méně, tím lépe

Což je výhodou pro kupující, zlobící elektronika se totiž opravdu projevuje i zde. A čím méně jí v autě je, tím menší je riziko, že něco odejde. Přesto se může stát, že C4 začne samo hýbat okny, nebo je naopak zcela zablokuje, přestane fungovat klimatizace nebo samovolně stírají stěrače. V takovém případě můžou být viníkem samotné komponenty, vadná kabeláž nebo jejich řídicí jednotka BSI, zvaná též „komfortní jednotka“.

Co přesně závadu způsobuje, se musí zjistit vyřazovacím způsobem. Pomoci může pročištění ovladačů či reset řídicí jednotky jejím vypnutím a zapnutím. Pokud ani to ne, je nutná výměna, která vyjde na zhruba 11.000 Kč. Při podobném selhání naštěstí zlobí většinou pouze jedna funkce, zbytek se dá normálně používat. Občas je možné, že dojde k jejímu vymazání, projevuje se to například po výměně alternátoru. Přeprogramování vyjde na asi 1500 Kč, v servisu si ale auto postojí klidně několik dnů.

