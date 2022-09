Ojetý Renault Laguna III Coupé: Krásná zbytečnost

Dnešní automobilky si pod tlakem drahých homologačních zkoušek a očekávaného přechodu na elektromobilitu nemohou dovolit nabízet nic, co se neprodává masově. Přitom to není tak dávno, co Renault předělal celou lagunu, aby z ní bylo kupé.

O samotné třetí generaci Renaultu Laguna z let 2007 až 2015 jsme ve Světě motorů psali už vícekrát, například v SM 6/2019. Problematický předchůdce mu pokazil jméno, takže v bazarech jsou levné. Přitom absolutně odolné proti korozi s jen pár jednoduchými opakujícími se závadami základní mechaniky. Obrovskou atrakcí pak jsou verze se zřízením zadní nápravy 4Control, kdy nejen sama natáčecí zadní kola, ale především absolutně precizní sladění per a tlumičů divizí Renault Sport jim dává kouzelné jízdní vlastnosti. Plně kontrolovaný let nízko nad vozovkou s perfektní filtrací malých nerovností, ale zároveň vynikající přilnavostí a až záhadně potlačenou nedotáčivostí. Světe, div se, ale správná specifikace Laguny III je způsob, jak si s omezeným rozpočtem pořídit auto dost velké pro rodinu, překvapivě spolehlivé, které i hezky jezdí. Zkrátka zatímco jako nová byla laguna šedá myš s prostorností v rámci třídy spíš podprůměrnou i možnostmi výbav (chyběly odvětrávání sedaček, pohon všech kol, adaptivní tempomat), tak pro kupujícího ojetiny je to dnes tajný tip.

Málo z mála

Bohužel skoro není kde brát. Zatímco ikonické první laguny (té krásné kulaté) se vyrobilo 2.350.800 kusů, technicky přelomové (a velice problematické) druhé pak 1.108.288 ks, tak té třetí za celých osm let jen 351.384 kusů. V takové situaci automobilky obvykle zachraňují ekonomiku kolabujícího projektu ořezáním na ty nejmasovější verze. Renault si počínal zcela opačně, když poprvé od základního liftbacku a kombi odvodil ještě elegantní coupé. A to tím nejnáročnějším možným způsobem. Nešel cestou, že by ponechal příď standardní laguny a jiné to bylo až od čelního skla. Tady není shodný žádný karosářský díl, jediné světlo, zkrátka vůbec nic. Karoserie je, technicky vzato. dvoudveřový sedan, tedy zadní sklo je vlepené napevno a otevírá se opravdu jen malé víko zavazadelníku, překvapivě plastové.