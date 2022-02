Olympijská vítězka Ester Ledecká a její auta: V čem jezdí hvězda?

Ester Ledecká se na lyžařské svahy postavila už ve třech letech, v pěti si k nim přidala snowboard. Ve stejném věku také na klíně rodičů a prarodičů poprvé poznávala, jaké to je, vozit se v autě.

S ním si oficiálně začala tykat hned v osmnácti, tedy před pěti roky. Dnes – po zkušenostech za volanty většinou terénních modelů – k ní patří řízení skoro stejně jako lyže a snowboard. „Jezdím po celé Evropě. Pamatuji si, jak si celá rodina oddechla, když jsem si dodělala řidičák. Že už mě nemusí vozit. Cestovat na tréninky totiž znamenalo vlastně den co den zapřahat rodiče. A svoboda je to i pro mě. Mohu mít rádio na plný pecky, zpívat si nahlas a vůbec dělat kraviny,“ říká.

SUV? STR!

Odvaz a neotřelost, kterou ukazuje na svahu nejen díky netradiční kombinéze, přenesla i na svá auta. Tím první byla kia a už tu si nechala polepit, aby bylo jasné, s kým má vůz čest. „Ke sportovcům to tak nějak patří. U lyžařů jsou běžné hlavně fotky, to se mi na auto dávat nechtělo. Na úplně prvním jsem měla nenápadný polep hor. Na druhém, kterou byla sněhobílá sportage, napadlo mého bratra Jonáše přenést motiv robota,“ vysvětluje.

Přesněji robocopa. Právě tak vidí Ester její bratr. „Vzniklo to po olympiádě v Soči 2014, kde Ester brzdila vyhřezlá ploténka. Přesto závodila jako robocop – ten se také ani přes zranění nevzdává. Jako moje sestra,“ podotýká Jonáš. A když k tomu přičteme lásku Ledecké ke komiksovým postavám od Spider-Mana, Hulka, Iron Mana až po Kapitána Ameriku, bylo jasno. K tomu Jonáš přihodil na zadní dveře bílého korejského SUV logo STR. Ptáte se, proč STR? Právě tak se Ester podepisovala, když byla malá…

S quattrem do divadla

V bílé kie jezdila STR až do roku 2016, kdy jí přilétla nabídka stát se členkou Audi Ski Teamu. Sportage vyměnila za Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro – opět ve sněhově bílé barvě. Proháněla ho po silnicích, ale parkovala třeba i v divadle Jatka 78. To když se před necelým rokem stala podruhé v řadě Královnou bílé stopy. A její miláček slavnostnímu večeru přihlížel 19. května 2017 přímo v klubu divadla.

Členkou Ski Teamu zůstala i pro končící sezonu 2017/2018, kterou přizdobila dvěma zlatými olympijskými medailemi. Ze společnosti, kam se řadí třeba skikrosařka Andrea Zemanová, skokan na lyžích Roman Koudelka, sdruženář Tomáš Portyk, hendikepovaná sjezdařka Tereza Kmochová nebo Ledecké trenér Ondřej Bank, je nyní jasně nejobletovanější osobou.

Přesto se vzdala své oblíbené bílé barvy. Stejně jako ostatní členové týmu přesedlala u čtyř kruhů z A6 do Q5 s pohonem quattro ultra – a s modrým lakem.

S volantem to šlo rychleji

Má-li srovnat řízení lyží, prkna a auta, má Ester jasno hned. „V autě nemusím tak často do zatáčky. A jsem ráda. Ve voze mě láká spíš dlouhá dálnice, pořád rovně. Rozdíl je samozřejmě v tom, že víc zapojuji ruce a mám volné nohy: na svahu jsou pořád pevně přidělané, v autě mi víc skotačí. Asi největší odlišnost je v tom, že vozu musím důvěřovat, zatímco na lyžích či snowboardu je všechno na mě. Na druhou stranu řídit jsem se naučila mnohem rychleji než lyžovat,“ myslí si.

Jak ze sportovní profese, tak z aut, která prošla jejíma rukama, je jasné, že nejčastěji řídí Ester na horách. „A čím déle po nich jezdím, tím víc se divím. Když napadne sníh, je to v Česku vždycky na hraně. Nechápu, jak je to možné, ale silničáři u nás nejsou na sníh snad nikdy připraveni. Jak by ho mohli v zimě čekat, že? Co se týče údržby týče, jinde je to lepší. Ale v cizině mají zase jiné věci. Třeba v Itálii jsou serpentiny směrem na ledovce opravdu brutální. Hodně lidem je z toho nevolno a i já jsem si chvíli zvykala,“ směje se.

Stejně tak si teď zvyká na modrou barvu laku u svých čtyř (olympijských) kruhů. Srdce ji sice tak trochu pořád táhne k bílé, ale kdo ví? Její páté auto bude dost možná zlaté. Jako dvě medaile z Koreje 2018, které z Ester udělaly světovou celebritu.

Řídit ji naučil děda

Většinu dcer učí řídit táta, řidičským guru Ester byl ale děda: slavný hokejista, mistr světa a stejně jako Ledecká několikanásobný medailista z olympiády Jan Klapáč. „Ani nevím, proč on. Že by tím, že byl zrovna blízko a měl čas? Řidičsky se mi vedle dědy dost věnovala i maminka. Oba ale měli divný povely. To bylo pořád jen: Přidej, šlápni na to! Takhle ho nepředjedeš, to se za ním budeme ploužit celou cestu. Řekla bych, že jsem neměla úplně normální šoférskou výchovu.

Víte, že…

… Ester najezdí v autě 40.000 až 50.000 kilometrů ročně?

… uvnitř nesmí nikdy chybět čokoláda? Vždy s sebou vozí také žvýkačky, nabíječku na mobil a pořádnou sbírku hudby.

… nejdelší zimní cesty autem podniká do francouzských Alp?

… v létě nejraději jezdívá se surfem do Řecka?

… nejoblíbenější cestou pro ni je ta, které vede na krásné lyžařské svahy?

… její nejoblíbenější barvou auta je bílá a přeje si co největší kufr?

… snem je projet autem celou Ameriku? „Ve státech je méně zatáček a naopak dlouhé dálniční rovinky. Ty si umím opravdu vychutnat. A taky bych jednou ráda vyzkoušela řídit letadlo. S ním to je úplně největší rovina.“

Jak jsem málem uhořela

Jeden ze zážitků, které by si nejspíš každý řidič rád odpustil, má Ester z října 2010. Tehdy mířila s otcem Jankem Ledeckým a svojí trenérkou na soustředění. „S tátou jsme zrovna platili na benzinové pumpě za Mnichovem, když za námi trenérka přiběhla, že se kouří z ventilace. Za minutu už byla všude mlha. Byli jsme rádi, že jsme auto odtáhli od stojanů a nastříkali do ventilace pěnu. Na benzince zatím pořádně zburcovali záchranné složky. Za chvíli přijeli policisté, dvě sanitky a tři hasičské vozy. Úplné manévry! Ale ještě že tak. Auto chytlo, hasiči do něj narvali celou nádrž vody, což s tou pěnou udělalo uvnitř nechutnou kaši,“ vzpomíná Ester. Požár vznikl z nabíječky na mobilní telefon. I špatná zkušenost je ale zkušenost, takže děsivý příběh z pumpy mezi Mnichovem a Innsbruckem Ester jako řidičku částečně změnil. „Už vím, co je v takové situaci nutné dělat. A kupuji si už jen opravdu dobré nabíječky,“ říká.

Nejlepší bylo odrážedlo

Přestože volantem oficiálně točí pouze pět let, má Ester se stroji mnoha typů o dost bohatší zkušenosti. „K patnáctinám jsem dostala růžový skútr, s nímž jsem urazila své první silniční kilometry, nepočítám-li kolo. Na sněhu vedle lyží a prkna ráda jezdím na skútru a vyzkoušela jsem si i motoskijöring Honzou Froňkem,“ nezapře rodinný sport – v šampionátu kombinujícím motocykl a lyže totiž s Janem Froňkem jezdíval i její otec Janek Ledecký. „Motory honím i na vodě: ve člunu, na vodním skútru či takzvané stojce,“ říká. Má-li ale vybrat nejlepší vozítko svého života, překvapí. „Největší srandu i zážitky mám rozhodně z odrážedla! Mrzí mě, že pro nás velké tyhle dětské stroje nekonstruují. Velká škoda,“ lituje.

Autor: David Šprincl