Bronco se s novým konceptem vrací do šedesátek. Chybí mu třetina karoserie
V Pebble Beach debutovala studie, která oživuje první generaci Bronca. Bez dveří a střechy, s malou korbou a bílou Wimbledon White jasně odkazuje na legendární předchůdce.
Na Pebble Beach během Monterey Car Week byla k vidění řada historických vozů, ale i moderních konceptů. Oba světy na svém stánku elegantním způsobem spojil Ford v rámci oslav 60. výročí oblíbeného Bronca. Tomu se po reinkarnaci podařilo navázat na úspěchy předchůdců a stát se mediální tváří značky. Po konceptech představených v Mohavské poušti si pro návštěvníky Monterey Car Week připravila novou studii dvoumístného roadsteru-off-roadu.
Tehdy se Bronco prodávalo jako kombi, které je nejblíže současnému sériovému modelu, dále jako pickup a otevřený lehký roadster bez dveří a zadních sedadel. A právě ten se ukázal na Pebble Beach a zároveň se stal předlohou pro moderní studii vycházející ze současné generace osazené čtyřválcovým motorem EcoBoost o objemu 2.3 litru s manuální převodovkou.
V tomto případě ale pohon ustupuje do pozadí, prim zde hraje vnější vzhled. Ten co nejvěrněji kopíruje historickou předlohu z roku 1965. Karoserie postrádá dveře, střechu a prostor zadních sedadel nahradila malá korba s držákem rezervního kola. Při výběru odstínu karoserie padla volba na bílou Wimbledon White, kterou automobilka použila ve výroční edici 60th Anniversary pro modelový rok Bronca 2026. Doplňuje ji vínový pruh ve spodní části pod nástupním otvorem a kolem zadních blatníků. Zadní výklopné čelo zdobí registrační značka a plastický nápis „Ford“. Duch retro stylu završují hliníková kola Fifteen52 řady Analog ve stříbrném laku, který ulpěl i na jednoduchých náraznících.
Stejně jednoduchý je také interiér. Podlaha je holá, bez koberců, sedadla nemají opěrky hlavy a není tu ani žádná zábrana ve dveřích, natož nějaký bezpečnostní oblouk proti převrácení. A bezpečnostní pásy jsou jen břišní, dvoubodové. Palubní deska ctí světlý odstín Wimbledon s vinylovou černou horní částí.
Je jasné, že něco takového se do běžné výroby nedostane, ale s trochou snahy se majitelé mohou tomuto stylu přiblížit. Střešní panely lze odejmout, kola koupit, dveře sundat a menší blatníky lze pořídit z katalogu příslušenství. Bohužel, bílá Wimbledon je pouze součástí balíčku 60th Anniversary, což může být problémem.
Zdroj: Ford, MotorTrend I Video: Ford