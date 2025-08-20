Lincoln měl prodávat jen elektromobily, zarazil to ten nejvyšší
Luxusní odnoži Fordu by slušely elektromobily s prodlouženým dojezdem, hybridy a pár levnějších bateriových elektromobilů, míní generální ředitel koncernu Ford.
Americká automobilka Lincoln, luxusní značka v portfoliu Ford Motor Co., před několika lety plánovala přejít kompletně na elektromobily. Mělo se tak stát za pomoci technologie Rivianu, do nějž Ford investoval velké peníze. V roce 2022 Lincoln ukázal pár konceptů a tvrdil, že do roku 2026 bude na trhu pět nových elektrických aut.
Rok 2026 se kvapem blíží a Lincoln neprodává ani jeden elektromobil. Navíc ani v příštím roce neplánuje žádný uvést na trh, třebaže konkurence elektrická auta přinejmenším má v nabídce, nechce-li na jejich výrobu přejít zcela.
Co za tím stojí? Nic víc než rozhodnutí Jima Farleyho, generálního ředitele Ford Motor Co. „Tým mě tlačil, abychom měli kompletně elektrickou nabídku. Neudělal jsem to a jsem vážně rád, že ji nemáme,“ řekl v rozhovoru na Týdnu aut v Monterey v Kalifornii.
Budoucí nabídka Lincolnu v USA podle něj má sestávat z vozů typu EREV (Extended Range Electric Vehicle), tedy elektromobilů s prodlužovačem dojezdu. „EREV by pro nás bylo perfektním ústrojím,“ řekl Farley. Nabídku mají doplňovat hybridy „a možná pár elektromobilů, ale cenově dostupných“, dodal.
Zmínka cenové dostupnosti je ovšem ve spojení s Lincolnem zvláštní. Tato značka po celou svou existenci konkurovala Cadillacu v luxusu. V současnosti nabízí prémiové služby typu přistavení náhradního vozidla při odvozu vašeho auta do servisu.
zdroj: Carbuzz | zdroj foto, videa: Lincoln