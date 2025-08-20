TEST Volkswagen Caddy 1.5 TSI eHybrid – Kouzlo správné volby
Osobní dodávka s obřím vnitřním prostorem dostala plug-in hybridní variantu s velkou baterií a parádním dojezdem na elektřinu. Musíte si ovšem vybrat správnou verzi, jinak nedává smysl.
Design, interiér
Loni na jaře jsem psal o několika málo úpravách, které Volkswagen Caddy dostal. Jednalo se především o nový multimediální systém, jaký známe například z kompaktního modelu Golf. V jeho výbavě nechybí například podpora jazykového modelu ChatGPT či hlasová asistentka IDA, která s ním spolupracuje. Osobní dodávka se nevyhnula ani povinným asistentům v čele s upozorňováním na překročení rychlosti, což je za mě jeden z nejotravnějších „pomocníků“.
Mnohem zajímavější je z mého pohledu příchod plug-in hybridní verze, jež by u rodinného vozu, u kterého se počítá s častějšími jízdami na kratší vzdálenost, mohla dávat velký smysl.
Zapomeňte totiž na plug-iny první generace, které stěží na jedno nabití ujely 50 kilometrů a podporovaly pomalé nabíjení střídavým proudem (AC). Koncern Volkswagen do tohoto segmentu pořádně šlápl a své modely na platformě MQB vybavil trakčním akumulátorem s využitelnou kapacitou 19,7 kWh a podporou nabíjení stejnosměrným proudem (DC) o výkonu až 50 kW. V případě Volkswagenu Caddy maximum dosahuje „pouze“ 40 kilowattů, přesto se jedná o velmi slušný výsledek. Z nuly na 100 % se díky tomu dostanete zhruba za půl hodiny, během které si alespoň stihnete nakoupit na několik dalších dnů.
Odvrácenou stranou je malá palivová nádrž. Caddy eHybrid totiž pojme pouze 32,5 litru benzinu. Potenciálně časté zastávky u čerpací stanice vás ale mají motivovat k pravidelnému dobíjení. A je to logické, u plug-inu s takto velkou baterií je to doslova žádoucí. Bez toho s sebou akorát taháte stovky kilogramů navíc bez většího efektu.
U užitkových volkswagenů bývají ceníky docela obsáhlé a trochu nepřehledné, navíc ne u každé výbavové linie platí stejné finanční rozestupy mezi jednotlivými pohony. V případě plug-in hybridu si proto musíte dát pozor, jakou verzi vybrat. Cenový rozdíl proti konvenčním variantám se totiž dramaticky liší.
Volkswagen Caddy 1.5 TSI eHybrid |
V případě základní verze Caddy Maxi totiž odstup elektrifikovaného modelu od druhé nejdražší varianty v podobě dieselu 2.0 TDI s 90 kilowatty, manuálem a pohonem 4x4 i v rámci akčního ceníku dosahuje 150 tisíc. Bez nějaké dramatické slevy by proto nad plug-inem vůbec nemělo cenu přemýšlet. Ani kdybyste dobíjeli zdarma a jezdili pouze na elektřinu.
U testovaného provedení ve výbavě Style se ovšem rozdíl mezi oběma zmíněnými provedeními smrskne na pouhých třináct tisíc. Zájemce o vznětovou čtyřkolku to sice asi nezviklá, už to ale nevypadá tak hrozivě jako v prvním případě. V případě zájmu o testovaný model se proto z tohoto pohledu vyplatí sáhnout po nejlépe vybaveném caddy.
Doporučuji také zvolit prodlouženou variantu s přídomkem Maxi, byť příplatek u linie Style dosahuje nemalých 58 tisíc. Za peníze ovšem dostanete o 353 milimetrů delší karoserii a 215 mm delší rozvor, díky kterému se dovnitř vcelku pohodlně posadí až sedm cestujících. V téhle konfiguraci Volkswagen Caddy uspokojí i náročnější rodiny.
Interiér nového caddy již nevypadá tak levně jako v minulosti. Volkswagen se v téhle oblasti obecně polepšil. Kde má však docela velké rezervy, je ergonomie. Jestliže minulé generace golfu či passatu před modernizacemi jsou z mého pohledu jedněmi z uživatelsky nejpřívětivějších moderních aut vůbec. Přechod k výhradně dotykovému ovládání je proto pro mě trochu nepochopitelným, ačkoliv z ekonomického hlediska mi je jasné, že tlačítka jsou zkrátka dražší než ikony na displeji.
I v dodávce od Volkswagenu proto teplotu regulujete buď na obrazovce, nebo pomocí dotykové lišty pod ní. O tom, že to není moc praktické, asi nemá cenu psát.
Fyzická tlačítka na volantu mě naopak velmi mile překvapila. Volkswagen od nich v nových modelech ustoupil a dal přednost dotykovým plochám reagujícím i na stisk, tradiční řešení se ovšem pomalu vrací na scénu. A je to jen dobře.
V ostatních ohledech se plug-in hybridní Volkswagen Caddy Maxi neliší od těch již testovaných, které na našich stránkách také najdete.
Motor, jízdní vlastnosti
Volkswagen v plug-in hybridech vidí budoucnost, nová generace proto přišla ve výrazně lepší kondici. Původní čtrnáctistovku nahradil o deci větší agregát, který má v caddy výkon 85 kilowattů. Trakční elektromotor disponuje totožným číslem, přičemž systémový výkon dosahuje 110 kW. Při hmotnosti okolo 1900 kilogramů bez posádky a nákladu je to adekvátní číslo, které zaručuje dostatečnou dynamiku. Zejména při jízdě na elektřinu je tahle osobní dodávka velmi čiperná, takže žádnými nedostatky trpět nebudete.
Starší plug-iny s baterií s kapacitou okolo 10 kWh byly vhodné spíše na kratší cesty po městě. Více než 40kilometrový dojezd na elektřinu jste z nich vymáčkli jen s lehkou nohou. Nová generace od koncernu Volkswagen ovšem přináší akumulátor, jehož energetická kapacita se může srovnávat s městskými elektromobily z počátku minulé dekády.
Volkswagen Caddy 1.5 TSI eHybrid |
Využitelná kapacita 19,7 kWh je shodná jako u ostatních nových plug-in hybridů na platformě MQB. V případě testovaného volkswagenu představuje dostatečnou hodnotu na více než 90 kilometrů bez kapky spáleného benzinu. S plně naloženou kabinou čekejte nižší hodnoty, na čísla začínající šestkou se ovšem s plně nabitou baterií dostanete snad pokaždé. S takovou zásobou a zmíněnou podporou rychlonabíjení o výkonu až 40 kW už zvládnete caddy na kratších trasách používat jako běžný elektromobil s tím, že když budete chtít vyrazit k Jadranu, byť se kvůli malé nádrži stejně nevyhnete častým zastávkám. Jenže natankovat 30 litru benzinu zabere podstatně méně času než doplnit desítky kilowatthodin energie, nemluvě o poměrně častých komplikacích v podobě obsazených či nefunkčních nabíječek nebo problematickém spuštění dobíjení.
Spotřeba se hodně závislá od ochoty dobíjet. Jakmile vůz po každé jízdě připojíte k wallboxu, vystačí vám jedna nádrž benzinu klidně několik měsíců. Dovolená na jihu Evropy bez dobíjení po cestě znamená asi šest až sedm litrů, možná o trochu více, když využijete užitnou hmotnost okolo šesti metráků. Velký akumulátor přece jen něco váží.
Díky tomu má ale plug-in hybridní Volkswagen Caddy Maxi těžiště níže než běžné verze, což u dodávky s výškou přes 1,8 metru není vůbec k zahození. V zatáčkách díky tomu cítíte větší jistotu, nejinak tomu je dálnici při silnějším bočním větru nebo při předjíždění kamionu. Pozitivní je to také z pohledu cestovního komfortu.
Osobní dodávky, jejichž odpružení (zejména na zadní nápravě) je konstruováno na vysokou zátěž, s prázdným zavazadelníkem většinou moc pohodlí nenabídnou. V tomhle případě ale podvozek sám od sebe počítá s trakčním akumulátorem v podlaze, nadskakování zadních kol se proto děje výjimečně.
Volkswagen Caddy 1.5 TSI eHybrid |
Základ podobný jako u klasických osobáků vtiskl německé dodávce velmi civilní jízdní projev. Caddy Maxi se řídí velmi podobně jako MPV, které ostatně v nabídce německé automobilky alternuje. Řidiči se podobně jako v SUV mohou těšit na vyšší pozici za volantem, hranatá karoserie ve spojení s velkou prosklenou plochou znamenají skvělý přehled o dění okolo auta.
Závěr
Volkswagen Caddy Maxi eHybrid je specifickou verzí pro specifické účely. Ideálním zákazníkem by měl být člověk, který potřebuje prostorné auto, jezdí převážně kratší trasy, bydlí v rodinném domě s možností nabíjení ze sítě, přesto netouží po elektromobilu, jelikož se nechce spoléhat na nepříliš spolehlivé, zato mnohdy drahé veřejné nabíječky.
Volkswagen Caddy 1.5 TSI eHybrid |
Při pohledu do ceníku zjistíte, že čím vyšší výbava, tím menší cenový rozdíl mezi testovaným plug-inem a ostatními pohony. Jestliže proto sháníte spíše levnější verze, vsaďte na konvenční provedení. Investice do elektrifikovaného caddy by se vám totiž nikdy nevrátila. U linie Style už naopak za zvážení stojí, pokud máte mezi prioritami částečně elektrický pohon. Ten už s velkou baterií dává smysl i u větší karoserie s vyšším aerodynamickým odporem.
|Volkswagen Caddy Maxi vs. konkurence
|Volkswagen Caddy Maxi eHybrid
|Ford Grand Tourneo Connect PHEV
|Motor
|R4, benzin, turbo + elektromotor
|R4, benzin, turbo + elektromotor
|Zdvihový objem [cm3]
|1498
|1498
|Výkon [kW/min]
|110 (systémový)
|110 (systémový)
|Točivý moment [N.m/min]
|250 (pouze spalovací motor)
|250 (pouze spalovací motor)
|Převodovka
|6 DSG
|6 DSG
|Max. rychlost [km/h]
|183
|180
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|-
|10,1
|Vnější rozměry [mm]
|4853 x 1855 x 1836
|4853 x 1855 x 1836
|Rozvor [mm]
|2970
|2970
|Zavazadlový prostor [l]
|650-3105
|650-3105
|Základní cena [Kč]
|1.089.900 (Style)
|1.063.590 (Trend)
Plug-in hybridní caddy se může postavit pouze technicky totožnému Fordu Tourneo Connect, ostatní soupeři jako alternativu ke spalovacím motorům nabízejí nepříliš praktickou elektřinu. Ta přitom v tomhle segmentu v reálném životě stačí spíše k rozvozu dětí po městě a okolí, na delší výlety to vůbec není.
|Nejlevnější verze modelu
|599.900 Kč (Caddy 75 let 1.5 TSI/85 kW)
|Základ s testovaným motorem
|948.900 Kč (Caddy eHybrid 1.5 TSI/110 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.089.900 Kč (Style eHybrid 1.5 TSI/110 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.215.179 Kč (Style eHybrid 1.5 TSI/110 kW)