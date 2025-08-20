Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

TEST Volkswagen Caddy 1.5 TSI eHybrid – Kouzlo správné volby

Volkswagen Caddy 1.5 TSI eHybrid
Volkswagen Caddy 1.5 TSI eHybrid
Volkswagen Caddy 1.5 TSI eHybrid
Volkswagen Caddy 1.5 TSI eHybrid
50 Fotogalerie
Ondřej Šámal
Ondřej Šámal
Diskuze (0)

Osobní dodávka s obřím vnitřním prostorem dostala plug-in hybridní variantu s velkou baterií a parádním dojezdem na elektřinu. Musíte si ovšem vybrat správnou verzi, jinak nedává smysl.

Design, interiér

Loni na jaře jsem psal o několika málo úpravách, které Volkswagen Caddy dostal. Jednalo se především o nový multimediální systém, jaký známe například z kompaktního modelu Golf. V jeho výbavě nechybí například podpora jazykového modelu ChatGPT či hlasová asistentka IDA, která s ním spolupracuje. Osobní dodávka se nevyhnula ani povinným asistentům v čele s upozorňováním na překročení rychlosti, což je za mě jeden z nejotravnějších „pomocníků“.

Mnohem zajímavější je z mého pohledu příchod plug-in hybridní verze, jež by u rodinného vozu, u kterého se počítá s častějšími jízdami na kratší vzdálenost, mohla dávat velký smysl.

Zapomeňte totiž na plug-iny první generace, které stěží na jedno nabití ujely 50 kilometrů a podporovaly pomalé nabíjení střídavým proudem (AC). Koncern Volkswagen do tohoto segmentu pořádně šlápl a své modely na platformě MQB vybavil trakčním akumulátorem s využitelnou kapacitou 19,7 kWh a podporou nabíjení stejnosměrným proudem (DC) o výkonu až 50 kW. V případě Volkswagenu Caddy maximum dosahuje „pouze“ 40 kilowattů, přesto se jedná o velmi slušný výsledek. Z nuly na 100 % se díky tomu dostanete zhruba za půl hodiny, během které si alespoň stihnete nakoupit na několik dalších dnů.

Odvrácenou stranou je malá palivová nádrž. Caddy eHybrid totiž pojme pouze 32,5 litru benzinu. Potenciálně časté zastávky u čerpací stanice vás ale mají motivovat k pravidelnému dobíjení. A je to logické, u plug-inu s takto velkou baterií je to doslova žádoucí. Bez toho s sebou akorát taháte stovky kilogramů navíc bez většího efektu.

U užitkových volkswagenů bývají ceníky docela obsáhlé a trochu nepřehledné, navíc ne u každé výbavové linie platí stejné finanční rozestupy mezi jednotlivými pohony. V případě plug-in hybridu si proto musíte dát pozor, jakou verzi vybrat. Cenový rozdíl proti konvenčním variantám se totiž dramaticky liší.

Volkswagen Caddy 1.5 TSI eHybridVolkswagen Caddy 1.5 TSI eHybrid | Zdroj: auto.cz/David Rajdl

V případě základní verze Caddy Maxi totiž odstup elektrifikovaného modelu od druhé nejdražší varianty v podobě dieselu 2.0 TDI s 90 kilowatty, manuálem a pohonem 4x4 i v rámci akčního ceníku dosahuje 150 tisíc. Bez nějaké dramatické slevy by proto nad plug-inem vůbec nemělo cenu přemýšlet. Ani kdybyste dobíjeli zdarma a jezdili pouze na elektřinu.

U testovaného provedení ve výbavě Style se ovšem rozdíl mezi oběma zmíněnými provedeními smrskne na pouhých třináct tisíc. Zájemce o vznětovou čtyřkolku to sice asi nezviklá, už to ale nevypadá tak hrozivě jako v prvním případě. V případě zájmu o testovaný model se proto z tohoto pohledu vyplatí sáhnout po nejlépe vybaveném caddy.

Doporučuji také zvolit prodlouženou variantu s přídomkem Maxi, byť příplatek u linie Style dosahuje nemalých 58 tisíc. Za peníze ovšem dostanete o 353 milimetrů delší karoserii a 215 mm delší rozvor, díky kterému se dovnitř vcelku pohodlně posadí až sedm cestujících. V téhle konfiguraci Volkswagen Caddy uspokojí i náročnější rodiny.

Interiér nového caddy již nevypadá tak levně jako v minulosti. Volkswagen se v téhle oblasti obecně polepšil. Kde má však docela velké rezervy, je ergonomie. Jestliže minulé generace golfu či passatu před modernizacemi jsou z mého pohledu jedněmi z uživatelsky nejpřívětivějších moderních aut vůbec. Přechod k výhradně dotykovému ovládání je proto pro mě trochu nepochopitelným, ačkoliv z ekonomického hlediska mi je jasné, že tlačítka jsou zkrátka dražší než ikony na displeji.

I v dodávce od Volkswagenu proto teplotu regulujete buď na obrazovce, nebo pomocí dotykové lišty pod ní. O tom, že to není moc praktické, asi nemá cenu psát.

Fyzická tlačítka na volantu mě naopak velmi mile překvapila. Volkswagen od nich v nových modelech ustoupil a dal přednost dotykovým plochám reagujícím i na stisk, tradiční řešení se ovšem pomalu vrací na scénu. A je to jen dobře.

V ostatních ohledech se plug-in hybridní Volkswagen Caddy Maxi neliší od těch již testovaných, které na našich stránkách také najdete.

Motor, jízdní vlastnosti

Volkswagen v plug-in hybridech vidí budoucnost, nová generace proto přišla ve výrazně lepší kondici. Původní čtrnáctistovku nahradil o deci větší agregát, který má v caddy výkon 85 kilowattů. Trakční elektromotor disponuje totožným číslem, přičemž systémový výkon dosahuje 110 kW. Při hmotnosti okolo 1900 kilogramů bez posádky a nákladu je to adekvátní číslo, které zaručuje dostatečnou dynamiku. Zejména při jízdě na elektřinu je tahle osobní dodávka velmi čiperná, takže žádnými nedostatky trpět nebudete.

Starší plug-iny s baterií s kapacitou okolo 10 kWh byly vhodné spíše na kratší cesty po městě. Více než 40kilometrový dojezd na elektřinu jste z nich vymáčkli jen s lehkou nohou. Nová generace od koncernu Volkswagen ovšem přináší akumulátor, jehož energetická kapacita se může srovnávat s městskými elektromobily z počátku minulé dekády.

Volkswagen Caddy 1.5 TSI eHybridVolkswagen Caddy 1.5 TSI eHybrid | Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Využitelná kapacita 19,7 kWh je shodná jako u ostatních nových plug-in hybridů na platformě MQB. V případě testovaného volkswagenu představuje dostatečnou hodnotu na více než 90 kilometrů bez kapky spáleného benzinu. S plně naloženou kabinou čekejte nižší hodnoty, na čísla začínající šestkou se ovšem s plně nabitou baterií dostanete snad pokaždé. S takovou zásobou a zmíněnou podporou rychlonabíjení o výkonu až 40 kW už zvládnete caddy na kratších trasách používat jako běžný elektromobil s tím, že když budete chtít vyrazit k Jadranu, byť se kvůli malé nádrži stejně nevyhnete častým zastávkám. Jenže natankovat 30 litru benzinu zabere podstatně méně času než doplnit desítky kilowatthodin energie, nemluvě o poměrně častých komplikacích v podobě obsazených či nefunkčních nabíječek nebo problematickém spuštění dobíjení.

Spotřeba se hodně závislá od ochoty dobíjet. Jakmile vůz po každé jízdě připojíte k wallboxu, vystačí vám jedna nádrž benzinu klidně několik měsíců. Dovolená na jihu Evropy bez dobíjení po cestě znamená asi šest až sedm litrů, možná o trochu více, když využijete užitnou hmotnost okolo šesti metráků. Velký akumulátor přece jen něco váží.

Díky tomu má ale plug-in hybridní Volkswagen Caddy Maxi těžiště níže než běžné verze, což u dodávky s výškou přes 1,8 metru není vůbec k zahození. V zatáčkách díky tomu cítíte větší jistotu, nejinak tomu je dálnici při silnějším bočním větru nebo při předjíždění kamionu. Pozitivní je to také z pohledu cestovního komfortu.

Osobní dodávky, jejichž odpružení (zejména na zadní nápravě) je konstruováno na vysokou zátěž, s prázdným zavazadelníkem většinou moc pohodlí nenabídnou. V tomhle případě ale podvozek sám od sebe počítá s trakčním akumulátorem v podlaze, nadskakování zadních kol se proto děje výjimečně. 

Volkswagen Caddy 1.5 TSI eHybridVolkswagen Caddy 1.5 TSI eHybrid | Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Základ podobný jako u klasických osobáků vtiskl německé dodávce velmi civilní jízdní projev. Caddy Maxi se řídí velmi podobně jako MPV, které ostatně v nabídce německé automobilky alternuje. Řidiči se podobně jako v SUV mohou těšit na vyšší pozici za volantem, hranatá karoserie ve spojení s velkou prosklenou plochou znamenají skvělý přehled o dění okolo auta.

Závěr

 

Volkswagen Caddy Maxi eHybrid je specifickou verzí pro specifické účely. Ideálním zákazníkem by měl být člověk, který potřebuje prostorné auto, jezdí převážně kratší trasy, bydlí v rodinném domě s možností nabíjení ze sítě, přesto netouží po elektromobilu, jelikož se nechce spoléhat na nepříliš spolehlivé, zato mnohdy drahé veřejné nabíječky.

Volkswagen Caddy 1.5 TSI eHybridVolkswagen Caddy 1.5 TSI eHybrid | Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Při pohledu do ceníku zjistíte, že čím vyšší výbava, tím menší cenový rozdíl mezi testovaným plug-inem a ostatními pohony. Jestliže proto sháníte spíše levnější verze, vsaďte na konvenční provedení. Investice do elektrifikovaného caddy by se vám totiž nikdy nevrátila. U linie Style už naopak za zvážení stojí, pokud máte mezi prioritami částečně elektrický pohon. Ten už s velkou baterií dává smysl i u větší karoserie s vyšším aerodynamickým odporem.

Volkswagen Caddy Maxi vs. konkurenceVolkswagen Caddy Maxi eHybridFord Grand Tourneo Connect PHEV
MotorR4, benzin, turbo + elektromotorR4, benzin, turbo + elektromotor
Zdvihový objem [cm3]14981498
Výkon [kW/min]110 (systémový)110 (systémový)
Točivý moment [N.m/min] 250 (pouze spalovací motor)250 (pouze spalovací motor)
Převodovka6 DSG6 DSG
Max. rychlost [km/h]183180
Zrychlení 0-100 km/h [s]-10,1
Vnější rozměry [mm]4853 x 1855 x 18364853 x 1855 x 1836
Rozvor [mm]29702970
Zavazadlový prostor [l]650-3105650-3105
Základní cena [Kč]1.089.900 (Style)1.063.590 (Trend)

Plug-in hybridní caddy se může postavit pouze technicky totožnému Fordu Tourneo Connect, ostatní soupeři jako alternativu ke spalovacím motorům nabízejí nepříliš praktickou elektřinu. Ta přitom v tomhle segmentu v reálném životě stačí spíše k rozvozu dětí po městě a okolí, na delší výlety to vůbec není. 

Nejlevnější verze modelu599.900 Kč (Caddy 75 let 1.5 TSI/85 kW)
Základ s testovaným motorem948.900 Kč (Caddy eHybrid 1.5 TSI/110 kW)
Testovaný vůz bez příplatků1.089.900 Kč (Style eHybrid 1.5 TSI/110 kW)
Testovaný vůz s výbavou1.215.179 Kč (Style eHybrid 1.5 TSI/110 kW)

Plusy

  • Velmi slušný dojezd na elektřinu
  • Komfortní podvozek
  • Prostorný a praktický interiér
  • Jízdní projev
  • Nízký cenový odstup od verze 2.0 TDI 4Motion u testované linie
  • Podpora dobíjení DC o výkonu až 40 kW

Minusy

  • Vysoká cena
  • Dotykové ovládání většiny palubních funkcí
  • Malá palivová nádrž

Volkswagen Caddy 1.5 TSI eHybrid
Cena základní sestavy
1 089 900 Kč
Výbava základní sestavy
mimo jiné automatická klimatizace, 12V elektrická zásuvka v zavazadlovém prostoru, 17" kola z lehké slitiny, boční posuvné dveře vlevo a vpravo, Digital Cockpit Pro, elektronické zesílení hlasu, paket Technology, prodloužená záruka 2+3/200.000km, boční a hlavové airbagy, sedmimístné provedení, tónovaná okna a další
Cena testované sestavy
1 215 179 Kč
Výbava testované sestavy
alarm (10.157 Kč), App connect (4887 Kč), asistenční systémy Plus (14.157 Kč), bezklíčkový přístup a startování (8259 Kč), koberečky v kabině (2529 Kč), LED světlomety Plus (9862 Kč), LED osvětlení interiéru a dveří (1137 Kč), ochrana nákladové hrany (4634 Kč), Park Assist a Park Pilot vpředu a vzadu (10.537 Kč), rozhraní pro připojení úpravců (12:895 Kč), přední sedadla ergoComfort (8470 Kč), výdechy ventilace ve stropu (7460 Kč), výklopná boční okna (5341 Kč), zadní výklopné dveře (4171 Kč), zimní paket a vyhřívání čelního skla (20.513 Kč)
Motor
Typ motoru:
přeplňovaný zážehový
Válce / ventily:
4 / 4
Zdvihový objem (ccm):
1498
Nejvyšší výkon (kW / ot/min):
85 / 5000 - 0
Nejvyšší toč. moment (Nm / ot/min):
250 / 1500 - 0
Nejvyšší toč. moment elektromotoru (Nm / ot/min):
0 / 0 - 0
Nejvyšší výkon elektromotoru (kW / ot/min):
0 / 0
Nejvyšší výkon soustavy (kW / ot/min):
0
Provozní vlastnosti
Maximální rychlost (km/h):
183
Zrychlení 0 - 100 km/h (s):
0
Spotřeba město/mimo/kombi (l/100 km):
0 / 0 / 0.5
Emise CO2:
12
Rozměry a hmotnosti
Zavaz. prostor - sedadla/sklopena (l):
650 / 3105
Objem nádrže (l):
33
Pohotovostní hm. / nosnost (kg):
1894 / 666
Volkswagen Caddy 1.5 TSI eHybrid schema
Rozměry dle nákresu - vnější rozměry
a) délka (mm):
4853
b) šířka (mm):
1855
c) výška (mm):
1836
d) rozvor (mm):
2970
e) rozchod vpředu (mm):
0
f) rozchod vzadu (mm):
0
Rozměry dle nákresu - vnitřní rozměry
g) podélný prostor vpředu min/max (mm):
840 / 1070
h) podélný prostor vzadu min/max (mm):
540 / 780
i) výška nad sedadlem - vpředu (mm):
1120
j) výška nad sedadlem - vzadu (mm):
1060
k) šířka vpředu (mm):
1510
l) šířka vzadu (mm):
1630
délka sedáku vpředu (mm):
460
délka sedáku vzadu (mm):
410
výška opěradla vpředu (mm):
680
výška opěradla vzadu (mm):
620
místo vzadu pod předním sedadlem:
ano
Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů