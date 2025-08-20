Výroba závodního Fordu GT skončila. Volné jsou poslední kusy se zajímavým programem
Americká ikona se loučí. Závěrečná série Fordu GT Mk IV v počtu 67 vozů uzavírá jednu z nejslavnějších kapitol motorsportu a spojuje špičkovou aerodynamiku s ceremoniálním předáním přímo na okruhu.
Třetí generace Fordu GT přišla na trh v roce 2016, první kusy se k zákazníkům dostaly o rok později. V říjnu 2022 byla představena závěrečná série LM Edition čítající 20 kusů. Produkce měla být ukončena ještě tentýž rok, ale u společnosti Multimatic Motorsports nakonec pokračovala až do jara 2023.
Celkem vzniklo přibližně 1350 vozů, přestože původní plán z roku 2018 počítal pouze s tisícovkou. Paralelně s tím Ford vyráběl i závodní speciály pro soukromé týmy, což je pro sportovně orientované automobilky výnosný byznys.
V tomto případě dokonce okruhové verze přežily silniční modely, ale nyní nadešel jejich čas. Ford potvrdil ukončení výroby této linie poté, co z továrny Multimatic Motorsports vyjelo posledních 67 kusů. Tento počet odkazuje na slavné vítězství původního Fordu GT v Le Mans v roce 1967.
Většina vozů své majitele má, k dispozici však zbývají poslední kusy. Objednávky se definitivně uzavřou 15. října. Samotné předání vozu bude ceremoniálem – zákazníci stráví den na závodním okruhu, kde jim vůz detailně představí vývojový jezdec Scott Maxwell. Následně usednou za volant a absolvují ostré tréninky pod vedením profesionálních pilotů.
Ford GT Mk IV dostal závodní bodykit s aerodynamickými ploutvemi po stranách a rozměrným předním splitterem. Před zadními blatníky se nachází obří nasávací otvory, zádi dominuje mohutný spoiler s horním ukotvením a masivní difuzor. Při rychlosti 241 km/h tato sestava generuje přítlak 1.089 kg.
O pohon se stará vidlicový šestiválec EcoBoost s dvojitým přeplňováním a objemem 3,8 litru. Díky úpravám od Roush-Yates dosahuje výkonu 611 kW, které směřují na zadní kola přes šestistupňovou převodovku. Adaptivní odpružení od firmy Multimatic lze nastavit na široké spektrum tratí.
Kvůli maximálnímu snížení hmotnosti zůstal v interiéru jen nezbytný základ. Dominují mu odhalené povrchy, trubkový rám, dvě závodní sedačky s vícebodovými pásy a sportovní volant. Palubní deska poskytuje zázemí třem displejům a výdechům ventilace. Středový panel nese upravenou desku s nejdůležitějšími spínači.
Zdroj: Carscoops, Ford