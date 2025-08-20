Předplatné
Výroba závodního Fordu GT skončila. Volné jsou poslední kusy se zajímavým programem

Ford GT Mk IV
Ford GT Mk IV
Ford GT Mk IV
Ford GT Mk IV
Mario Rychtera
Mario Rychtera
Americká ikona se loučí. Závěrečná série Fordu GT Mk IV v počtu 67 vozů uzavírá jednu z nejslavnějších kapitol motorsportu a spojuje špičkovou aerodynamiku s ceremoniálním předáním přímo na okruhu.

Třetí generace Fordu GT přišla na trh v roce 2016, první kusy se k zákazníkům dostaly o rok později. V říjnu 2022 byla představena závěrečná série LM Edition čítající 20 kusů. Produkce měla být ukončena ještě tentýž rok, ale u společnosti Multimatic Motorsports nakonec pokračovala až do jara 2023.

Celkem vzniklo přibližně 1350 vozů, přestože původní plán z roku 2018 počítal pouze s tisícovkou. Paralelně s tím Ford vyráběl i závodní speciály pro soukromé týmy, což je pro sportovně orientované automobilky výnosný byznys.

V tomto případě dokonce okruhové verze přežily silniční modely, ale nyní nadešel jejich čas. Ford potvrdil ukončení výroby této linie poté, co z továrny Multimatic Motorsports vyjelo posledních 67 kusů. Tento počet odkazuje na slavné vítězství původního Fordu GT v Le Mans v roce 1967.

Většina vozů své majitele má, k dispozici však zbývají poslední kusy. Objednávky se definitivně uzavřou 15. října. Samotné předání vozu bude ceremoniálem – zákazníci stráví den na závodním okruhu, kde jim vůz detailně představí vývojový jezdec Scott Maxwell. Následně usednou za volant a absolvují ostré tréninky pod vedením profesionálních pilotů.

Ford GT Mk IV dostal závodní bodykit s aerodynamickými ploutvemi po stranách a rozměrným předním splitterem. Před zadními blatníky se nachází obří nasávací otvory, zádi dominuje mohutný spoiler s horním ukotvením a masivní difuzor. Při rychlosti 241 km/h tato sestava generuje přítlak 1.089 kg.

O pohon se stará vidlicový šestiválec EcoBoost s dvojitým přeplňováním a objemem 3,8 litru. Díky úpravám od Roush-Yates dosahuje výkonu 611 kW, které směřují na zadní kola přes šestistupňovou převodovku. Adaptivní odpružení od firmy Multimatic lze nastavit na široké spektrum tratí.

Kvůli maximálnímu snížení hmotnosti zůstal v interiéru jen nezbytný základ. Dominují mu odhalené povrchy, trubkový rám, dvě závodní sedačky s vícebodovými pásy a sportovní volant. Palubní deska poskytuje zázemí třem displejům a výdechům ventilace. Středový panel nese upravenou desku s nejdůležitějšími spínači.

Ford GT Mk IV • Zdroj: Ford Performance

Zdroj: Carscoops, Ford

