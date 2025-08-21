Cupra zbrojí na mnichovský autosalon. Ukáže stěžejní sériový model, i žhavý koncept
Dynamický vzhled a ostré linie definují nový designový jazyk značky Cupra. V Mnichově jej představí koncept Tindaya inspirovaný sopečnou horou Fuerteventury.
S přílivem nových a modernizovaných modelů se Cupra přeorientovala na „žraločí“ designový směr s trojicí výrazných segmentů tvořících podpis denního svícení a zakulacenou hranou kapoty. Podobný styl přijala i záď a celkový dojem dotvářejí polomatné laky.
Ostatně, Cupra si na dynamickém vzhledu staví image a neustále jej vylepšuje. Kam se bude další vývoj ubírat, naznačila studií interiéru, kde „páteř“ středového tunelu jasně definuje místo pro spolujezdce i řidiče, na které jsou orientované i obrazovky a ovládací prvky.
Nyní na zářijový autosalon v Mnichově chystá prezentaci budoucího vnějšího designu. Nositelem vize se stane zcela nový koncept Tindaya, pojmenovaný po hoře sopečného původu z ostrova Fuerteventura v Atlantském oceánu.
Toto místo si automobilka vybrala podle ostře řezané skály s měděným odstínem, přičemž oba prvky se odrážejí v barvách a dekorech značky. Odvážným sloganem „žádní řidiči, žádná CUPRA“ dává automobilka jasně najevo, že cílí na emoce za volantem. Pokud někdy vyprchají, očividně zmizí i podstata existence značky.
Zatím se jedná pouze o designovou studii bez návaznosti na plánovaný sériový model. Cupra však do Mnichova přiveze maskovaný prototyp sériového malého hatchbacku, odvozeného od sesterského Volkswagenu ID.2.
Mezinárodní autosalon IAA Mobility v Mnichově se bude konat od 9. do 14. září 2025.
Zdroj: Cupra I Video: Cupra