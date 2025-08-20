U nabíječky prý vdechnete víc pevných částic než na benzince. Důvod byste zřejmě neuhádli
V blízkosti rychlonabíjecích stanic je zvýšená koncentrace nebezpečných pevných částic PM2,5, tvrdí americká studie. Údajně to souvisí s chlazením stojanů. Realita je však o dost méně dramatická.
Jednou ze zásadních výhod elektromobilů je lokálně nízkoemisní provoz – nemají výfuky, a tedy jejich emise souvisí jen s otěrem pneumatik o vozovku a brzdových destiček o kotouče. To navíc méně, protože většina brzdění elektromobilu probíhá rekuperací skrz elektromotor.
Přesto jsou pevné částice u elektromobilů větší problém než u spalovacích aut – v jednom specifickém případě. Zjistil to výzkum Kalifornské univerzity, o němž informuje agentura Bloomberg.
Ten specifický případ je nejbližší okolí rychlonabíjecích stojanů. Výzkumníci měřili kvalitu vzduchu na 50 takových místech v okolí Los Angeles – většina z toho byly Superchargery automobilky Tesla – a zjistili, že jemné pevné částice (PM2,5, tj. velikost částice od 0,1 do 2,5 µm) se ve vzduchu pohybují v koncentraci v průměru 15,2 µg/m3.
To je samozřejmě výrazně více než třeba v parcích, ale také o trochu více než na čerpacích stanicích pro konvenční auta. Na polovině míst, kde probíhalo měření, navíc hodnoty běžně překračovaly doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) na koncentraci PM2,5. Doporučení WHO zní na roční průměr nejvýše 5 µg/m3 a průměr za 24 hodin nejvýše 15 µg/m3.
Příčina takového znečištění vzduchu není přesně jasná, ale pravděpodobně souvisí s chlazením rychlonabíjecích stojanů. Pokud to nasává chladicí vzduch u země, může tak vířit prach a pevné částice vzniklé z otěru pneumatik či brzd.
Samotná nabíječka tedy není původcem částic, „jen“ je víří. Výsledek studie by se tedy mohl dát přirovnat k situaci, kdy vám stolní větrák zvíří prach v místnosti.
I tak, někteří provozovatelé na toto riziko myslí a do chladicích systémů svých stojanů montují filtry či na víření prachu myslí jinou cestou. „ChargePoint vyžaduje minimální výšku umístění sání i výdechu pro omezení nasávání prachu, nepořádku či vody,“ uvedl mluvčí této největší nabíjecí stanice v USA. Instalaci filtrů síť plánuje.
Na to, jakým způsobem potenciální víření prachu řeší největší čeští poskytovatelé veřejného dobíjení, jsme vznesli dotazy největším českým poskytovatelům veřejného nabíjení. Z odpovědi tiskového oddělení Pražské energetiky vyplývá, že chladicí systémy jsou vybavené filtry nasávacího vzduchu.
„Je možné, že miniaturní prachové částice v okolí je tento ventilátor schopen rozvířit,“ stojí v odpovědi, ovšem velký problém, resp. přesněji rozdíl oproti situaci, kdy by v místě nabíječka nestála, to podle PRE není: „Stejně tak prachové částice rozvíří projíždějící auto, tramvaj, nebo foukající vítr.“
„To, že je vzduch znečištěný, je vidět i na filtrech dobíjecí stanice. V některých lokalitách, zvláště ve frekventovaných vnitřních garážích, měníme filtry velmi často,“ dodává společnost s tím, že nabíjecí stanice nejsou původcem těchto částic.
zdroj: Bloomberg | zdroj foto: Ford, Cupra, Škoda, Audi | zdroj videa: Auto.cz