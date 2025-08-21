Meyers Manx postavil dravce moderní doby. Jeho boxer točí 11 tisíc
Meyers Manx slaví 60. výročí a spolu s dílnou Tuthill představuje zmodernizovanou verzi své ikonické dunovky. Karbonová karoserie, digitální interiér a šestiválcový motor posouvají legendu do nové éry.
„Dunovku“ Meyers Manx zná snad každý, protože si po desetiletí drží jasně zažité klasické tvary. Nyní výrobce spojil síly s restaurátorskou dílnou Tuthill, aby buginu přivedl do nové doby a oslavil 60. výročí tohoto geniálního vozu.
V Meyers Manx přesně formulovali své představy, které poté předali spřátelenému designérovi Thomasu Freemanovi a společnosti Tuthill, zabývající se renovací vozů značky Porsche.
Karbonová karoserie si zachovává design monokoku, ale dříve kulatá světla nahradily částečně zapuštěné obdélníkové LED segmenty. Novinkou jsou odnímatelné dveře do klimatizované kabiny. Záď je méně splývavá kvůli zadnímu dílu střechy se zaobleným oknem, takže uvnitř bude místa dostatek.
Díky černé spodní části karoserie, odhaleným pěticestným nastavitelným tlumičům a kolům obutým do terénních pneumatik BF Goodrich působí vůz robustněji. Vzhledem k jejich bohaté výplni nejsou vidět čtyřpístkové brzdové třmeny. Díky této sestavě zvládá buggy rychlé průjezdy mimo zpevněné silnice.
Rychlé opravdu jsou, protože v nejsilnější specifikaci buginu pohání plochý šestiválec Tuthill o objemu 3,1 litru, který je schopen točit až 11.000 otáček za minutu. Výrobce udává, že dozadu lze umístit i mnoho jiných motorů, takže nový majitel má široké možnosti výběru. Blíže nespecifikovaný výkon je přenášen prostřednictvím šestistupňové sekvenční převodovky a tří diferenciálů na všechna čtyři kola.
Stejně jako zevnějšek se zcela proměnil také interiér. Místo centrálního rychloměru a pár spínačů tu máme plně digitalizovanou palubní desku s displeji napříč celou její šířkou. Sestava sdružuje přístrojový štít, multimediální zařízení s navigací a zdá se, že samostatný displej má i spolujezdec. Na středovém tunelu vidíme vyvýšenou řadicí páku, závodní hydraulickou ruční brzdu a ovládací segment pravděpodobně pro nastavení pohonu.
Celkem vznikne jen 100 kusů, přičemž prvních dvacet je připraveno pro velkolepé turné. Majitelé dostanou nejen zcela unikátní stroj, ale také příležitost účastnit se po dobu šesti let klubových výletů po nejzajímavějších koutech světa.
Zdroj: Car Magazine, Meyers Manx, video a foto: Meyers Manx